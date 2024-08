Oasis: Der Nachschub an neuen Band-T-Shirts ist da

Bereits vor den Konzerten 2025 ordentlich mit neuem Merch eindecken – kann man schon mal machen. Oasis haben bereits für eine Shirt-Kollektion mit Levi’s ihr Bandlogo hergegeben, jetzt liefern sie im bandeigenen Shop sowie via Amazon nach. Denn auf den beiden Plattformen wird es ab Freitag, den 30. August, zwei neue T-Shirts im Sortiment geben.

Gallaghers Gesichter prominent platziert

Beide Shirts wirken auf den ersten Blick kastig, eher in Männerpassform geschnitten. Das eine Oberteil kommt in Weiß mit dem stilisierten Cover-Artwork von „Definitely Maybe“ (mitsamt Schriftzug) in Blau daher und das andere Shirt ist Schwarz mit einem zentrierten Foto-Aufdruck, was die gesamte Band in einem typischen Londoner Bus (Linie 73) stehend zeigt. Damit zweiteres nicht komplett kitschig wirkt, ist das Bild in Schwarzweiß gehalten.

Über die Preise für die exklusiven Merchandise-Artikel ist bisher nichts bekannt. Stand 29. August gibt es im Amazon-Shop von Oasis ein Oberteil zu erwerben – dieses kostet 32,79 Euro und kann eventuell schon mal als preislicher Maßstab festgehalten werden.

Streamingzahlen gehen hoch, Sprachbefehle nehmen zu

Wie „Amazon“ zu berichten weiß, sahnen Oasis sowohl im Streaming auf der Plattform ab (es gibt ein Klick-Anstieg von 443 Prozent zu verzeichnen) als auch bei den Sprachbefehlen (333 Prozent-Anstieg zur Vorwoche) – und das alles, nachdem Liam und Noel Gallagher am Dienstag, den 27. August, eine Reunion-Tour für den Sommer 2025 ankündigten.

Oasis live 2025: Konzerttermine im Überblick:

Cardiff Principality Stadium – 4. und 5. Juli

Manchester Heaton Park – 11., 12., 16., 19., 20. Juli

London Wembley Stadium – 25., 26. und 30. Juli, 2. und 3. August

Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8., 9. und 12. August

Dublin Croke Park – 16. und 17. August