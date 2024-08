Oasis live 2025: Wer wird ihr Support-Act sein?

Mit der offiziellen Ankündigung der Live-Reunion von Oasis im Jahr 2025 stehen die Fans schon jetzt in den Startlöchern in Sachen Ticket-Kauf und Reiseplanung. Die „OASIS LIVE 25“-Tour wird Gigs in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin umfassen, und es gibt bereits Gerüchte über mögliche internationale Termine im kommenden Jahr, deren Details jedoch noch geheim sind.

Doch während die Vorfreude auf die Tour steigt, stellt sich die Frage: Wer wird die Band auf dieser Tour begleiten?

Wer auf der Tour dabei sein könnte

Blossoms: Die Favoriten der Fans

Eine der meistdiskutierten Bands als möglicher Support-Act ist im Netz die Gruppe Blossoms. Das Konzert beim Wythenshawe Park Festival am Wochenende vom 24. August sorgte für Aufsehen, als sie ein Teaser-Video zeigten, das dem von Liam und Noel Gallagher während ihres Reading Festival-Sets ähnlich war. Diese Parallele heizte die Spekulationen an, dass die Indie-Rock-Band möglicherweise auf der Tournee 2025 dabei sein könnten. Die Briten haben bereits drei Nummer-eins-Alben veröffentlicht. Ihr viertes Album, GARY, wird am 20. September erscheinen. Zudem haben sie in der Vergangenheit mit Noel Gallagher’s High Flying Birds zusammengearbeitet und eine Coverversion von Oasis „Half the World Away“ live gespielt.

Ein weiterer heißer Kandidat als Voract sind Kasabian. Sänger und Gitarrist Serge Pizzorno wurde beim Reading Festival zusammen mit Liam Gallagher gesehen, was vielen Fans zumindest für Spekulationen reicht. Plus: Kasabians Tourgitarrist Jason „Jay“ Mehler wurde ab 2013 auch Teil von Liam Gallaghers Gruppe Beady Eye. Sie kommen also miteinander aus …

Fontaines D.C.: Der Post-Punk-Liebling

Die aus Dublin stammende und in London ansässigen Fontaines D.C.s könnte ebenfalls ein spannender Support-Act sein. Ihre Auftritte bei Festivals wie Glastonbury und Reading haben gezeigt, dass sie das Zeug dazu haben, auch große Stadionkonzerte zu meistern. Ihr aktuelles Album „Romance“ hat Kritiker:innen und Fans gleichermaßen begeistert. Sie als Vorband zu buchen, würde dem Hoch-Trend der Gruppe entsprechen.

The Last Dinner Party: Ein Hauch von Innovation

Eine interessante Option wären auch The Last Dinner Party. Ihr Debütalbum, PRELUDE TO ECTASY, erreichte im Februar 2024 die Spitze der UK-Charts. Die Band hat bereits den „Rising Star Brit Award“ gewonnen und wurde von der „BBC“ als „Sound of 2024“ ausgezeichnet. Ihr Stil wird als „art-rock bombastisch“ beschrieben, was ihnen viele Vergleiche mit Künstler:innen wie David Bowie und Queen einbringt. Für Oasis-Shows würden sie die Stimmung in den Hallen gut ankurbeln können.

Sam Fender: Der aufstrebende Rock-Stern

Sam Fender ist ein weiterer Kandidat, der auf vielen Wunschlisten der Fans steht. Elton John hat Fender als den „besten Rock-’n’-Roll-Künstler“ bezeichnet, und Fender hat bereits Oasis „Morning Glory“ live gecovert. Seine Unterstützung für The Killers und seine immer weiter wachsende Popularität machen ihn zu einem möglichen guten Überraschungsgast auf der Tour.

Weitere Überlegungen und Spekulationen

Die oben genannten Künstler:innen gelten als die wahrscheinlichsten Spekulationen, aber natürlich endet die Liste noch lange nicht. Die Manic Street Preachers, die bereits Oasis bei den Knebworth-Shows 1995 supporteten, haben kürzlich neue Musik angeteasert.

Darüber hinaus haben sich auch Acts wie CMAT und The Lottery Winners ins Gespräch gebracht …

Wer nicht auf der Tour dabei sein wird (wahrscheinlich)

Es gibt jedoch einige klare Ausschlüsse. The Arctic Monkeys sowie The 1975 sind unwahrscheinlich als Support-Acts. Liam Gallagher hat sich bereits mehrfach negativ über Alex Turner von den Arctic Monkeys geäußert und auch die Rock-Qualitäten von The 1975 in Frage gestellt.