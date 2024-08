Oasis: kein Glastonbury 2025! Dafür: Welttournee!

Oasis haben in ihren sozialen Netzwerken klargestellt, dass sie … im kommenden Jahr nicht beim Glastonbury-Festival in England auftreten. Auch nicht bei anderen Festivals.

„Despite media speculation, Oasis will not be playing Glastonbury 2025 or any other festivals next year. The only way to see the band perform will be on their Oasis Live’25 World Tour.“

„Entgegen den Spekulationen in den Medien werden Oasis im nächsten Jahr weder in Glastonbury 2025 noch auf anderen Festivals auftreten. Die einzige Möglichkeit, die Band zu sehen, wird die Oasis Live’25 World Tour sein.“

Glastonbury mit Oasis als Headliner wäre natürlich ein Ereignis, das alle anderen Festival-Auftritte im kommenden Jahr in den Schatten stellen würde. Warum sie dort nicht auftreten – oder ob ihnen überhaupt ein Angebot gemacht worden war – ist unklar. Vielleicht wollen Noel und Liam Gallagher mit ihren selbstorganisierten Nur-Oasis-Konzerten auch Nummer sicher gehen, müssen sich dann nicht mit einer Festivalleitung herumplagen.

Aber, großes aber, und großes Trostpflaster: In diesem Posting (siehe unten) verwenden Oasis selbst erstmals seit Verkündung ihrer Reunion am Dienstag (27. August 2024) das in den Medien bereits kursierende schöne Wörtchen „Welttournee“.

Wer also nicht zu den rund 1 Million Menschen gehört, die ab Freitag Tickets für die 14 Auftritte in England, Wales, Schottland und Irland ergattern können, hat noch Oasis-Chancen für andere Länder.

Die Fans in den sozialen Netzwerken, auf Twitter, Facebook und Instagram, können mit dieser Nachricht also ganz gut leben. Ob mit „Welttournee“ jedoch Konzertreisen auch nach Kontinentaleuropa, oder einfach „nur“ Asien, Australien und Amerika gemeint ist, ist derweil noch unklar. Nach dem schnellen Ausverkauf der 14 Konzerte im Vereinten Königreich könnten bereits am Wochenende schon neue Termine bekannt gegeben werden.