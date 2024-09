Oasis live 2025: Gem Archer ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ dabei

Liam und Noel Gallagher auf einer Bühne wieder vereint – genau das sollen diejenigen zu sehen und hören bekommen, die Tickets für die inzwischen ausverkaufte 2025er Sommertour von Oasis ergattern konnten. Doch seit der Live-Comeback-News der Gallagher-Brüder überschlagen sich auch die Wünsche und Spekulationen rund um die weitere Tournee-Besetzung von Oasis. Was wohl nun laut Insider-Berichten so gut wie feststeht: Die Gitarre wirft sich Paul ‚Bonehead‘ Arthurs über und Colin Murray ‚Gem‘ Archer soll ebenfalls an der Gitarre am Start sein.

Eine definitive Bestätigung fehlt, aber es sieht wohl schwer danach aus

Von Archer, der zuletzt auch Teil vom Setup der Noel Gallagher’s High Flying Birds war, wird „erwartet, dass er dem Deal zustimmt“ mit dem Oasis-Team. Die Rede ist von einer „hohen Wahrscheinlichkeit“. Die Info stammt von einer Quelle, die mit „The Mirror“ gesprochen hat. Weiterhin erzählte der Insider: „Noch ist niemand in der Band zu 100 Prozent bestätigt, aber es sieht sehr danach aus, dass Gem zusammen mit Bonehead dabei sind.“

Gem Archer „kennt Songs und Band in- und auswendig“

Und zur Erklärung für diese mögliche Besetzung: „Der Schlüssel ist, Leute zu finden, mit denen beide Brüder gut auskommen und die sie auch respektieren, und idealerweise waren sie natürlich auch schon vorher in der Band. Gem erfüllt all diese Kriterien, und er hat auch einige Oasis-Songs mitgeschrieben. Er ist da ganz offensichtlich und es wäre ein großer Schock, wenn er bei der UK-Tour nicht auf der Bühne stehen würde. Er kennt die Songs, er kennt die Band in- und auswendig und er war schon einmal mit den Gallaghers auf Tour, er weiß also, worauf er sich einlässt.“

Vor Archer war Arthurs

Gem Archer stieß 1999 zu Oasis – damals als direkte Nachfolge zu Bonehead. Archer blieb dann bis zur Auflösung 2009 bei den Geschwistern und gesellte sich danach erst zu Beady Ey und später, 2017, zu Gallaghers Projekt.

Wer ist noch Mitglied der Liveband?

Neben den beiden Gitarristen könnte weiterhin an Bord sein: Paul ‚Guigsy‘ McGuigan am Bass und Alan White an den Drums. Doch auch hier fehlen offizielle Bestätigungen.