Oasis: Was hat Sara MacDonald mit der Stadiontour zu tun?

Die Termine sind aufgestockt. Der Vorverkauf für die 2025er-Konzerte tobt. Die Registrierkassen rattern. Und doch braucht es in der neuen Oasis-Saga eine geheimnisvolle Person im Hintergrund, die an allem „schuld“ ist.

Ihr Name: Sara MacDonald, die langjährige schottische Ex-Frau von Noel Gallagher.

Im Gegensatz zum grellen Dauerzoff der Brüder Gallagher bekam die sich anbahnende Trennung vergleichsweise wenig Schlagzeilen. Nur die Londoner Boulevardpresse wühlte gelegentlich im Privaten.

Ende 2022 wurde formale Scheidung eingereicht, die im Januar 2023 dann öffentlich wurde. Diese beendete eine über 20-jährige Beziehung und sofort tauchten selbst ernannte Experten auf, die nun freie Bahn für eine Oasis-Reunion witterten.

Zynische Fans posteten umgehend Dankesbotschaften in Richtung Sara mit der Behauptung, dass die finanziellen Folgen des Rosenkriegs auf direktem Weg zur Oasis-Reunion führen würden.

Wer ist Sara MacDonald?

Seitdem wird die Biografie der heute 52-Jährigen genau durchleuchtet. Die Tochter aus einem Lehrer-Elternhaus stammt aus Edinburgh. Nach ihrem Studium heuerte sie bei einer Mode-Agentur an und wechselte dann zu den Mobilfunkern von Orange, wo sie für deren Marketing im Musikbereich verantwortlich war.

Im Jahr 2000 lernte sie Noel im Nachtclub „Space“ auf der Partyinsel Ibiza kennen. Sie heiraten schließlich nach längerer Beziehung 2011 in Hampshire, zwei Jahre nach der Trennung von Oasis, und haben zwei gemeinsame Söhne, Donovan und Sonny.

Verschiedene Quellen in Großbritannien behaupten nun, dass die Scheidung Noel einen signifikanten Anteil seines kolportierten Vermögens von 53 Millionen Pfund gekostet haben soll. Die Rede ist von mindesten 20 Millionen Pfund für Sara plus das acht Millionen Pfund schwere „Anwesen“ des Paares in Hampshire.

„Sie ist der Grund, warum es Oasis nicht mehr gibt. Ich muss es einfach aussprechen, sie ist BÖSE“

Die Beziehung zwischen den Beiden galt schon früher als „angespannt“. Ein öffentlicher Tiefpunkt war 2018 erreicht, als Noel-Bruder Liam auf seine typische Art in einem Zeitungsinterview anmerkte, dass es ihm scheißegal sei, wenn Noel, Sara oder ihre bescheuerten Kinder in den sozialen Medien beschimpft würden.

Worauf Sara verständlicherweise auf die Zinne ging. Im gleichen Jahr legte Liam nach: „Sie ist der Grund, warum es Oasis nicht mehr gibt. Ich muss es einfach aussprechen, sie ist BÖSE.“

2020 erzählte Sara in der „Vogue“ ihre Version der Geschichte, Nach dem Bruder-Split von Oasis hätte Liam seinen Krawall auch auf ihre Beziehung ausgedehnt. „Er rief mich zigmal in einer Nacht an“, sagte sie. „Es war ein einziges fucking-bitch-Gepolter“.

Noel Gallagher selbst deutete im Gespräch mit dem UK-Podcaster Matt Morgan-Podcast Ende 2023 nur vage an, dass die Trennung „ihren Tribut gefordert habe“. Zu seiner neuen Bleibe im Nordwesten Londons sagte er „Ich kann mich aufs Fahrrad setzen und vor dem Haus meiner wunderbaren Ex-Frau vorbeifahren und ihr zuwinken und sagen: ‚DAS hast du mir nicht weggenommen!’“