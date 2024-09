Oasis schließen Knebworth-Rückkehr aus: Keine weiteren UK-Termine 2025

Liam und Noel Gallagher haben entschieden, dass sie keine weiteren UK-Daten zur Oasis-Reunion-Tour 2025 hinzufügen werden. Das bedeutet auch, das die zwei Konzerte von 1996 im Hertfordshire Venue Knebworth Park im Jubiläumsjahr 2026 nicht fortgesetzt werden.

Die Band wird im Sommer 2025 eine Reihe von Stadionshows in Manchester, London, Edinburgh, Cardiff und Dublin spielen. Es gab Spekulationen, dass Oasis vielleicht zum 30. Jubiläum ihrer Auftritte in Knebworth 2026 zurückkehren könnten. In einem Tweet haben sie das nun relativ unmissverständlich ausgeschlossen: „Oasis werden in Zukunft nicht im Knebworth Park spielen. Es gibt keine Pläne für weitere UK-Daten über die derzeit angekündigte UK-Stadiontour hinaus.“

Allerdings wurden zu den bereits angekündigten Tourdaten zwei weitere Termine im Wembley Stadium am 27. und 28. September 2025 hinzugefügt. Diese zusätzlichen Shows sind Teil einer überarbeiteten Ticketstrategie, die darauf abzielt, die Frustrationen der Fans, die beim ursprünglichen Ticketverkauf auf Probleme gestoßen sind, zu adressieren. Der neue Kartenvergabeprozess wird auf einer „Einladung-only-Ballot-Ticketverkaufsstrategie“ basieren, um den Prozess zu optimieren und denjenigen, die ursprünglich leer ausgegangen sind, faire Chancen zu bieten.

Live-Comeback und Ticketpreis-Kontroversen

Denn hier gab es einige Kontroversen. Beim ursprünglichen Ticketverkauf sah man einen Anstieg der Preise von 135 £ auf bis zu 355 £ aufgrund von dynamischer Preisgestaltung, was eine Untersuchung durch die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) auslöste. Die CMA wird die Ticketpreispraktiken und deren Einhaltung der Verbraucherschutzgesetze prüfen.

Oasis erklärten, dass sie nicht an den Entscheidungen zur dynamischen Preisgestaltung beteiligt waren und die Verantwortlichkeit bei den Promoter:innen liegen würde. Fans können sich bald über das neue Ballotsystem um Tickets bewerben. Erfolgreiche Bewerber:innen erhalten bis zum 13. September eine Benachrichtigung.