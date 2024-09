Die Charts beweisen, wie unbeliebt die letzten Oasis-Alben sind

Oasis wirbeln in den aktuellen Albencharts Großbritanniens derzeit viel Staub auf: Nach der Reunion von Liam und Noel Gallagher haben es in dieser Woche (06. September bis 12. September 2024) sechs Alben der Britpop-Band in die Platten-Rangliste des Vereinten Königreichs geschafft.

Auf Platz 1 sogar steht das Reissue ihres 1994er-Debüts „Definitely Maybe“. Schon auf der drei (knapp hinter Sabrina Carpenters „Short ’n‘ Sweet“) steht die Compilation „Time Flies 1994–2009“; wohl auch deshalb, weil viele Fans sich mit den Hits in Stimmung bringen sollen und eine Best-of gegenüber einem Studioalbum bevorzugen. Schon einen Platz dahinter, auf der vier: das wohl populärste Werk der Gallaghers, „(What’s the Story) Morning Glory?“ von 1995.

Keine Liebe für „Dig Out Your Soul“

Das dritte Oasis-Studioalbum, „Be Here Now“ von 1997, hat es „nur“ auf die 42 geschafft. Einen Rang davor steht die gefeierte B-Seiten-Sammlung „The Masterplan“.

In die 97 reingerutscht ist die vierte Studioplatte, „Heathen Chemistry“ von 2002. Die niedrige Platzierung – auch, wenn Wiedereinstiege nach Jahrzehnten der Chart-Abstinenz selbstverständlich erfreulich sind – liefert auch einen Hinweis auf die Phase der Band, die Hörer sich viel lieber herbeiwünschen: die Anfangsjahre. „Standing on the Shoulder of Giants“ aus dem Jahr 2000, „Don’t Believe the Truth“ (2005) und „Dig Out Your Soul“ (2008) fehlen in den aktuellen UK-Charts komplett. Es sind die unbeliebtesten Alben von Oasis.

Oasis-Setlist: Kommt das Spätwerk zum Zuge?

Ob Oasis bei ihren 14 Konzerten im kommenden Jahr das Spätwerk berücksichtigen werden? Spätere Singles wie „Go Let It Out“, „The Hindu Times“ oder „The Shock of the Lightning“ waren zu ihrer Zeit keine Misserfolge. Aber wer von Oasis-Klassiker spricht, spricht von „Live Forever“, „Wonderwall“ und „Don’t Look Back in Anger“.

Die Setlist von „Oasis Live 25“ wird jedenfalls schon mit Spannung erwartet. Liam Gallagher hat bestätigt, dass ein neues Oasis-Album im Kasten ist, Songwriter Noel hat es zumindest angedeutet.