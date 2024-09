Oasis haben in der Nacht auf Sonntag (08. September 2024) Informationen zum Kartenerwerb für die Zusatzkonzerte in London bekannt gegeben.

„Additional Wembley Dates – Private Ballot Information: Invitations to enter the private ballot will be sent overnight tonight (Saturday) to eligible fans we have been able to identify.

„Strictly limited“

If you signed into your Ticketmaster UK account on Saturday, 31st August, and were able to join a queue for a specific show, but didn’t get a ticket -then you may be eligible to take part and will receive an email on how to register for the ballot. Keep an eye on the inbox associated with your Ticketmaster account, and don’t forget to check your junkmail.

Once successfully registered, you will be entered into the ballot for a code for access to the final Wembley on sale. Due to the demand for the shows and to avoid last week’s long queues, codes will be strictly limited. Entry to the ballot does not guarantee you will receive a code.

The ballot is only open to invited fans. You must register with the email to which your invitation was sent and which is registered with your Ticketmaster account. All other entries will be discounted. If you do not receive an email then unfortunately you will not be eligible for the ballot. You will be automatically discounted from the ballot, even if you go through the registration process.“

„Zusätzliche Wembley-Termine – Informationen zur Abstimmung. Die Einladungen zur Teilnahme an der privaten Abstimmung werden heute Nacht (Samstag) an berechtigte Fans verschickt, die wir identifizieren konnten.

Wenn Sie sich am Samstag, den 31. August, in Ihr Ticketmaster-Konto in Großbritannien eingeloggt haben und sich in die Warteschlange für eine bestimmte Show einreihen konnten, aber kein Ticket erhalten haben, dann sind Sie möglicherweise zur Teilnahme berechtigt und erhalten eine E-Mail, wie Sie sich für die Abstimmung registrieren können. Behalten Sie den Posteingang Ihres Ticketmaster-Kontos im Auge und vergessen Sie nicht, Ihre Junk-Mails zu überprüfen.

„Wenn Sie keine E-Mail erhalten, können Sie leider nicht an der Abstimmung teilnehmen“

Sobald Sie sich erfolgreich registriert haben, nehmen Sie an der Verlosung eines Codes für den Zugang zum letzten Wembley-Vorverkauf teil. Aufgrund der großen Nachfrage nach den Shows und um die langen Warteschlangen der letzten Woche zu vermeiden, werden die Codes streng limitiert. Die Teilnahme an der Verlosung ist keine Garantie dafür, dass Sie einen Code erhalten.

Die Verlosung ist nur für eingeladene Fans zugänglich. Sie müssen sich mit der E-Mail anmelden, an die Ihre Einladung geschickt wurde und die in Ihrem Ticketmaster-Konto registriert ist. Alle anderen Einträge werden nicht berücksichtigt. Wenn Sie keine E-Mail erhalten, können Sie leider nicht an der Abstimmung teilnehmen. Sie werden automatisch von der Abstimmung ausgeschlossen, auch wenn Sie sich registrieren lassen.“

Dynamic Pricing und stundenlange Warterei

Soll heißen: Postfächer checken und Daumen drücken. Die Auftritte im Wembley-Stadion finden am 27. und 28. September 2024 statt. Allem Anschein nach mit den alten Problemen: nicht nur stundenlange Warteschlangen, sondern dynamische Preisgestaltung von Ticketmaster: „Ich bin bis zum Ende gekommen und war nach 200k Leuten im Vorverkauf, konnte mir aber keine 700 Pfund für 2 Tickets leisten. Sind Leute wie ich ausgeschlossen?“, fragt einer.

Für Ärger sorgte auch die Tatsache, dass stundenlanges Queuing nicht den Erwerb einer Karte garantierte – manchen ist es passiert, dass man nach Schlange 1 (Bewerbung für den Vorverkauf) in Schlange 2 (Anstellen für den Kauf) nicht zum Zuge kam: „Sieben Stunden in einer Warteschlange, um keine Einladung zur Abstimmung für die nächste Warteschlange zu erhalten.“