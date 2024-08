Oasis: Ticketmaster verärgert Fans mit vermeintlichem Dynamic Pricing

Als wäre der Stress beim Vorverkauf nicht schon groß genug, ärgern sich die Fans nun auch über die hohen Preise für Oasis-Tickets. Offenbar verkauft Ticketmaster die Karten zu dynamischen Preisen. Das bedeutet: Der hohe Andrang auf den Webseiten scheint die Preise in die Höhe zu treiben.

Das Modell kennt man schon aus früheren beliebten Ticket-Sales. So gab es beispielsweise schon bei Bruce Springsteen Fans, die sich darüber beschwerten und Abzocke am Fan witterten. „Das Gefühl, wenn du für vier Stunden in der Warteschlange hängst, um dann gesagt zu bekommen, dass der Ticketpreis von 148 auf 355 Pfund gestiegen ist? Weil sie ,gefragt‘ sind“, schreibt eine Userin auf X.

Andere werden noch deutlicher und zeigen die Preisunterschiede mit einem Screenshot: „Warum zum Teufel ist das überhaupt erlaubt? Ihr habt gesagt, Standing-Tickets kosten 150 Pfund und habt sie auf 356 Pfund erhöht, indem ihr sagt, dass sie ,in demand‘ sind. Räuberische Bande!“

Andere Fans sehen es pragmatisch und sagen: „Es wird niemand gezwungen, sie zu kaufen“ – wer es sich aber sehnlichst gewünscht hat, Oasis einmal live zu sehen, der überlegt es sich nun auch, ob er bei diesen horrenden Preisen zuschlägt. Denn wer weiß, wie oft sich diese Gelegenheit im Leben noch bieten wird? Dieses Dilemma kennen natürlich auch Anbieter wie Ticketmaster und nutzen die Situation anscheinend für sich aus. Und gut möglich, dass Oasis selbst vom mutmaßlichen „Dynamic Pricing“ profitieren und somit den Ärger der Fans in Kauf nehmen.