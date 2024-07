Kommt leider immer mal wieder vor: Bands sagen Konzerte ab oder gleich ganze Tourneen. Ihr Geld für Flug, Bahnreise und Hotel kriegen Fans zwar nicht in allen Fällen zurück – das für Konzerttickets aber schon. Hier erklären wir, wie das bei den großen Anbietern Eventim und Ticketmaster funktioniert.

Eventim

Im Folgenden zitieren wir direkt:

„Um die Rückgabe zu beantragen, klicke bitte auf unsere Seite für Absagen und Verlegungen und rufe dir deine gebuchte Veranstaltung auf. Ist deine Veranstaltung für die Rückabwicklung freigeschaltet, wird dir unter der Veranstaltung das Rückabwicklungsformular angeboten.

Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Veranstaltung (noch) nicht für die Rückabwicklung freigeschaltet. Bitte beachte, dass die Rückabwicklung über EVENTIM nur möglich ist, wenn der Veranstalter dies beauftragt hat.

Falls du eine Ticketversicherung abgeschlossen hast und deine Tickets im Zuge dessen zurückgeben möchtest, klicke bitte hier.

Ich erhalte nach der Eingabe meiner Barcodes eine Fehlermeldung.

Hast du deine Barcodes korrekt eingetippt? Prüfe deine Eingabe bitte auf Richtigkeit.

Erscheint die Fehlermeldung weiterhin, hast du deine Tickets möglicherweise an einer Vorverkaufsstelle gekauft.

Ich habe das Rückabwicklungsformular ausgefüllt. Sind meine Tickets trotzdem noch gültig?

FanTicket (Postalisch zugesendet):

Nachdem du unser Online-Rückabwicklungsformular ausgefüllt und die Rückabwicklung beantragt hast, benötigen wir deine unversehrten Original-Eintrittskarten. Denn deine Tickets können wir erst stornieren, wenn wir sie erhalten haben. Bis dahin behalten sie ihre Gültigkeit.

TicketDirect (Zum selbst Ausdrucken):

Sobald du unser Online-Rückabwicklungsformular ausgefüllt und die Rückabwicklung beantragt hast, sind deine TicketDirects zur Rückabwicklung eingereicht.

Ich habe meine Tickets eingesendet. Was passiert nun?

Nach Erhalt der Tickets reichen wir deinen Antrag ohne Bestätigung des Eingangs direkt beim Veranstalter ein. Bei erfolgreicher Stornierung erhältst du die Rückerstattung auf das von dir angegebene Zahlungsmittel. Bitte berücksichtige, dass dieser Vorgang bis zu 3 Wochen beanspruchen kann.

Bei Rückversand per Einschreiben, kannst du den Sendestatus bei deinem Versanddienstleister prüfen.“

Ticketmaster

Auch hier zitieren wir direkt:

„Wenn eine Veranstaltung vom Veranstalter ersatzlos abgesagt wird (d.h. ein Ersatztermin, für den die Tickets ihre Gültigkeit behalten, wird nicht in Aussicht gestellt) können Sie als Käufer bei Ticketmaster Ihre Tickets im Rahmen der Rückerstattungsbedingungen zurückgeben und erhalten in den entsprechenden Fällen eine Erstattung. Bitte beachten Sie die untenstehenden Ausnahmen. Um Ihnen die Rückgabe Ihrer Tickets zu erleichtern, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Sie können Tickets generell nur dort zurückgeben, wo Sie sie erworben haben. Sollten Sie die Tickets in einer Vorverkaufsstelle erworben haben, müssen Sie die Tickets auch genau dort einreichen.

Die Rückerstattung erfolgt ausschließlich an den ursprünglichen Ticketkäufer, d.h. die Person, welche die Tickets über unsere Webseite oder unser Callcenter (Ticket-Hotline) erworben hat.

Die Rückerstattung erfolgt grundsätzlich automatisch auf das Zahlungsmittel, das beim Kauf der Tickets verwendet wurde (insbesondere Kreditkarte, PayPal, Klarna etc.). Hiervon ausgenommen sind lediglich Käufer, die das Ticket per Überweisung oder unter Verwendung eines Gutscheins bezahlt haben. In diesen Fällen ist für die Rückerstattung erforderlich, dass der Käufer das Rückerstattungsformular online ausfüllt. Das Online-Rückerstattungsformular für abgesagte Events können Sie hier abrufen.

Die Rückerstattung erfolgt innerhalb 60 Tagen nach öffentlicher Bekanntmachung der Absage der Veranstaltung durch den Veranstalter. Bei Käufern, die mittels Überweisung oder Gutschein bezahlt haben, erfolgt die Rückerstattung innerhalb 60 Tagen nach Absenden des Rückerstattungsformulars.

Ausnahmen: Sofern über das Vermögen des Veranstalters der abgesagten Veranstaltung ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wurde oder der Veranstalter die bereits erhaltenen Kartengelder an Ticketmaster nicht wieder zur Auszahlung und dem Kartenkäufer zur Verfügung stellt, ist eine Rückerstattung ausgeschlossen.“

