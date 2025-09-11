Oberster Gerichtshof ist Trumps Partner bei Verbrechen gegen Amerika

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Donald Trump hat während seiner ersten vier Amtsjahre den Vereinigten Staaten bereits massiven Schaden zugefügt. Doch der wohl folgenreichste Schlag war die Radikalisierung des Obersten Gerichtshofs. Er ernannte nicht einen, nicht zwei, sondern gleich drei konservative Richter, allesamt von rechten Aktivisten ausgewählt.

Gericht stärkt Trumps Macht

Das neu zusammengesetzte Gericht zahlte sofort Dividende: Es kippte Roe v. Wade und gewährte Trump Immunität für während seiner Amtszeit begangene Taten. Nun unterstützt es aktiv das faschistische Regime des wieder eingesetzten Präsidenten.

Die konservativen Richter erschwerten es Richtern bereits, Trumps Gesetzlosigkeit und verfassungswidrige Erlasse zu stoppen – darunter sein Versuch, das verfassungsrechtlich garantierte Geburtsortsprinzip abzuschaffen. Zudem erlauben sie ihm, scheinbar unabhängige Aufsichtsbehörden und Beamte massenhaft und grundlos zu entlassen. Schlimmer noch: Das Gericht entschied, dass Trump Migranten willkürlich in Drittländer abschieben kann, mit denen sie keinerlei Verbindung haben – sogar in extrem gefährliche Staaten wie Südsudan – und das ohne echte Möglichkeit, sich zu wehren.

Heute erließ das Gericht vielleicht sein unamerikanischstes Urteil überhaupt: Es erlaubte Trumps maskierten Einwanderungs-Schergen, Menschen allein deshalb auf der Straße anzuhalten, weil sie Spanisch sprechen oder als Tagelöhner auf Baustellen arbeiten. Ziel ist es, deren Staatsbürgerschaft zu überprüfen und mehr Opfer in die Deportationsmaschine der Regierung zu speisen.

Entlassungen unabhängiger Behörden und Gehorsam gegenüber Trump

Auch die Entlassung unabhängiger Behördenleiter wurde bestätigt: Oberster Richter John Roberts erlaubte vorübergehend Trumps Absetzung von Rebecca Slaughter, Mitglied der Federal Trade Commission. Ihre Klage gegen die Entlassung läuft jedoch weiter.

Noch vor wenigen Monaten schien es, als könnte selbst das von Trump dominierte Gericht versuchen, seine autoritärsten Impulse einzuschränken. So bekräftigte es, dass Trump Migranten nicht ohne ordentliches Verfahren deportieren darf, und ordnete die Rückkehr von Kilmar Abrego Garcia an, den die Regierung illegal in ein berüchtigtes Gefängnis in El Salvador abgeschoben hatte.

Doch nachdem Trump monatelang die Anordnung des Gerichts ignorierte und zugleich eine massive PR-Kampagne gegen unbotmäßige Richter startete, änderte die konservative Mehrheit ihren Kurs. Nun agiert sie nicht mehr nur als Schoßhund, sondern als Mittäter bei einer Welle von Verbrechen gegen die Bevölkerung.

Schatten-Docket als Waffe

Der Gerichtshof hat eine beispiellose Zahl von Entscheidungen über das „Schatten-Docket“ gefällt – ohne vollständige Anhörungen oder Schriftsätze. Sie ebnen Trump den Weg, seine faschistischen Pläne umzusetzen. In vielen dieser Urteile erklärten die konservativen Richter nicht einmal, warum sie Trumps Angriffe auf Grundrechte, seine Migrationspolitik oder seinen Machtausbau unterstützen.

In jüngsten Interviews verteidigten die konservativen Richter Amy Coney Barrett und Brett Kavanaugh diese Praxis und erklärten Trumps Nutzung des Schatten-Dockets für im Grunde normal.

Barrett, die derzeit ein Buch vermarktet, sagte vergangene Woche, das Gericht könne nicht steuern, „auf welcher Spur ein Fall zu uns kommt“, und spielte die Entscheidung zur Abschaffung des Geburtsortsprinzips herunter.

„In diesem Fall hatten wir die Frage des Geburtsrechts nicht vor uns“, sagte Barrett Bari Weiss von „The Free Press“. „Es ging nur darum, ob Bezirksgerichte universelle einstweilige Verfügungen erlassen dürfen.“

Kavanaughs Begründung für „Stop and Frisk“

Kavanaugh wiederum schlug vor, das Schatten-Docket „Interims-Docket“ zu nennen, und sprach von einer „überparteilichen“ Tradition. Tatsächlich aber hat Trump das Gericht so oft und erfolgreich um Notfallentscheidungen angerufen wie kein Präsident zuvor.

In einem zustimmenden Votum erklärte Kavanaugh, welche Bedingungen „zusammengenommen einen begründeten Verdacht auf illegalen Aufenthalt“ rechtfertigen: die hohe Zahl von Migranten im Großraum Los Angeles, ihre Ansammlung an bestimmten Arbeitsplätzen, typische Jobs wie Tagelöhner oder Bauarbeit ohne Papiere, sowie mangelnde Englischkenntnisse. Dies reiche aus, um Kontrollen zu erlauben.

„Wichtig ist: begründeter Verdacht bedeutet nur, dass Beamte kurz anhalten und den Aufenthaltsstatus erfragen dürfen“, schrieb er. „Ist die Person Bürger oder rechtmäßig im Land, kann sie nach kurzer Kontrolle weitergehen.“

„Keine Verfassungskrise“?

Barrett sagte im Gespräch mit Weiss, sie sehe keine Verfassungskrise: „Ich denke, die Verfassung ist lebendig und gesund. Unser Land bleibt dem Rechtsstaat verpflichtet. Wir haben funktionierende Gerichte.“

Doch in Wahrheit funktioniert das höchste Gericht heute als Trumps Komplize – und verschärft damit die Verfassungskrise der USA erheblich.