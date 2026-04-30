Konservative Supreme-Court-Mehrheit versetzt dem Wahlrecht einen schweren Schlag

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Der Supreme Court hat dem Wahlrecht am Mittwoch einen weiteren schweren Schlag versetzt: Die Richter entschieden, dass eine louisianische Kongresskarte, die zum Schutz von Minderheitenwählern gezeichnet worden war, eine verfassungswidrige Form des Racial Gerrymandering darstelle. Die Karte war in Übereinstimmung mit einer zentralen Bestimmung des Voting Rights Act von 1965 erstellt worden.

Das Urteil fiel 6:3 entlang ideologischer Linien – die sechs konservativen Richter stimmten gegen die Kongresskarte des Bundesstaates. Die Entscheidung schränkt die zulässigen Auslegungen von Section 2 ein, jener Bestimmung des wegweisenden Bürgerrechtsgesetzes, die Bundesstaaten daran hindert, den Wahlkreiszuschnitt zur Diskriminierung von Wählern aufgrund ihrer Rasse zu nutzen.

In der Mehrheitsmeinung des Gerichts schrieb Justice Samuel Alito, Section 2 begründe Haftung „nur dann, wenn die Beweise einen starken Rückschluss darauf stützen, dass der Staat seine Wahlkreise absichtlich so zugeschnitten hat, um Minderheitenwählern aufgrund ihrer Rasse weniger Möglichkeiten zu geben“, und ein „angemessenes“ Verständnis des Gesetzes „greife nicht in das Recht der Bundesstaaten ein, Wahlkreise auf der Grundlage nicht-rassischer Faktoren zu ziehen, einschließlich der Erzielung von Parteivorteilen“.

Kagans vernichtendes Minderheitsvotum

Justice Elena Kagan verfasste das Minderheitsvotum und schrieb darin, die Entscheidung der Mehrheit mache Section 2 „praktisch zum toten Buchstaben“.

„Nach der neuen Lesart des Gerichts kann ein Staat die Stimmkraft von Minderheitenbürgern systematisch verwässern, ohne rechtliche Konsequenzen zu fürchten“, fügte Kagan hinzu. „Ohne Grundlage im Wortlaut von Section 2 oder der Verfassung formuliert die Mehrheit neue Beweisanforderungen für Kläger, die eine Stimmverwässerung geltend machen. Diese Anforderungen, die darauf abzielen, ‚Rasse von Politik zu entkoppeln‘, nutzen zwei Merkmale des modernen politischen Lebens aus: dass Rassenidentität und Parteienpräferenz häufig verknüpft sind und dass Politiker beim Zuschnitt parteiischer Wahlkreise freie Hand haben.“

Welche unmittelbaren Auswirkungen die Entscheidung über Louisiana hinaus hat, ist noch unklar – der Bundesstaat muss seine Kongresskarte neu zeichnen. Das Urteil könnte Republikaner jedoch dazu verleiten, Wahlkreise mit überwiegend nicht-weißer Bevölkerung neu zuzuschneiden.

NAACP spricht von Verrat

„Die heutige Entscheidung ist ein vernichtender Schlag gegen das, was vom Voting Rights Act noch übrig ist, und eine Lizenz für korrupte Politiker, die das System manipulieren wollen, indem sie ganze Gemeinschaften zum Schweigen bringen“, schrieb NAACP-Präsident Derrick Johnson in einer Erklärung. „Der Supreme Court hat schwarze Wähler verraten, er hat Amerika verraten, und er hat unsere Demokratie verraten. Dieses Urteil ist ein massiver Rückschlag für unser Land und droht, die hart erkämpften Siege zunichtezumachen, für die wir gekämpft, geblutet und gestorben sind.“

Dies ist ein Breaking-News-Artikel, der aktualisiert wird.