„Un-amerikanisch“: Demokraten stemmen sich gegen Südstaaten-Pläne zur Abschaffung schwarzer Repräsentation

Die Geschichte des Rassismus in Amerika lässt sich durch die Akten des Supreme Court nachverfolgen. Nicht nur in den wegweisenden Urteilen, mit denen das Gericht einschritt, um ihn einzudämmen – wie „Brown v. Board of Education“, das die Rassentrennung an Schulen für verfassungswidrig erklärte; „Loving v. Virginia“, das Eheverbote zwischen verschiedenen Ethnien aufhob; und „Gomillion v. Lightfoot“, das Wahlkreise, die schwarze Amerikaner vom Wahlrecht ausschlossen, als verfassungswidrig einstufte – sondern auch in jenen Momenten, in denen das Gericht historisch und katastrophal falsch lag.

Das Urteil der vergangenen Woche in „Louisiana v. Callais“ wird voraussichtlich als eines der rückschrittlichsten in der Geschichte des Gerichts in die Annalen eingehen – ein Urteil, das Jahrzehnte des Fortschritts der Bürgerrechtsbewegung zu tilgen droht. Mit einer Mehrheit von 6 zu 3 entschieden die konservativen Richter, dass eine von Louisiana gezogene Wahlkreiskarte, die zwei Mehrheitswahlkreise für schwarze Wählerinnen und Wähler enthielt und damit den jüngsten Zensus widerspiegelte, eine Form der rassistischen Wahlkreismanipulation zulasten der weißen Bevölkerung des Bundesstaates darstelle. Das Gericht argumentierte darüber hinaus, dass für eine Berufung auf Abschnitt 2 des Voting Rights Act – der rassistische Wahlkreismanipulation untersagt – künftig nachgewiesen werden müsse, dass diskriminierende Wahlkreiseinteilungen mit der ausdrücklichen Absicht rassistischer Diskriminierung vorgenommen wurden, unabhängig von den tatsächlichen Auswirkungen.

In der unmittelbaren Folge haben von Republikanern kontrollierte Landesparlamente die Gelegenheit beim Schopf gepackt, um Mehrheitswahlkreisen von Minderheiten und demokratischen Hochburgen den Todesstoß zu versetzen – geschützt durch ein neues Urteil, das sie vor dem Vorwurf rassistischer Diskriminierung abschirmt.

Schwarze Repräsentation auf dem Spiel

In den Südstaaten arbeiten mehrere Bundesstaaten daran, teils jahrzehntelange Bemühungen abzuschließen, schwarze Repräsentation aus den Wahlkarten zu streichen und eine nahezu uneingeschränkte republikanische Kontrolle zu zementieren. NPR schätzt, dass mindestens 15 Mitglieder des Congressional Black Caucus im Repräsentantenhaus ihre Sitze durch die Welle der Wahlkreisneuziehungen im Süden verlieren könnten, die das Urteil der vergangenen Woche in Gang gesetzt hat.

Mit dem Urteil in der Hand hat Louisiana bereits eine Eilüberprüfung seiner neuen Karten beim Supreme Court erwirkt – obwohl die Briefwahl in wenigen Tagen beginnen soll. Das Parlament von Tennessee trat zu einer Sondersitzung zusammen, um noch vor den Midterms im November eine neue Karte durchzusetzen – ein Schritt, der mit Sicherheit rechtliche Anfechtungen nach sich ziehen wird. Alabama hat beim Supreme Court einen Eilantrag auf Überprüfung seiner eigenen Karten eingereicht, wenige Wochen vor den Vorwahlen. Floridas Gouverneur Ron DeSantis billigte eine neue Karte, die darauf abzielt, der republikanischen Delegation im Repräsentantenhaus vier zusätzliche Sitze zu verschaffen (und wurde bereits vor Gericht angefochten). In Georgia erklärte der republikanische Gouverneur Brian Kemp, es sei zwar zu spät, die Midterms noch zu beeinflussen, doch der Staat werde gezwungen sein, seine Karte rechtzeitig zur Präsidentschaftswahl 2028 zu ändern.

Rep. Cleo Fields (D-La.), der Abgeordnete, dessen Wahlkreis im Mittelpunkt von „Louisiana v. Callais“ steht, brachte es auf einer Pressekonferenz nach dem Urteil auf den Punkt: „Wenn man mir sagt, ich muss eine bestimmte Höhe überspringen, kann ich das wahrscheinlich. Wenn man mir sagt, ich muss eine bestimmte Strecke laufen, schaffe ich das wohl auch. Aber wenn man mir sagt, ich muss weiß sein, um Louisiana im Kongress zu vertreten, kann ich daran nichts ändern.“

Wahlen im Chaos

Das bloße Bestehen von Fields‘ Wahlkreis wurde vom Gericht für nichtig erklärt, und nun sind die Wahlen im Bundesstaat ins Chaos gestürzt, weil der republikanische Gouverneur Jeff Landry versucht, wenige Tage vor der Stimmabgabe eine neue Karte durchzudrücken.

„Die Menschen wollen einfach wissen: Zählt meine Stimme?“, sagt Fields gegenüber ROLLING STONE. „Rund um diese Wahl herrscht große Verwirrung. Ich glaube, die Integrität unserer Wahlen – nicht nur in Louisiana, sondern im ganzen Land – ist beschädigt worden.“

„Der Supreme Court hat schlicht und einfach falsch entschieden“, sagt Fields. „Aber er lag auch in ‚Plessy v. Ferguson‘ falsch, als er die Rassentrennung legalisierte. Südstaaten wie Louisiana, Mississippi und vor allem Alabama brauchen noch immer den Schutz der Bundesregierung, um gleichberechtigt am Wahlprozess teilhaben zu können. Genau deshalb wurde der Voting Rights Act verabschiedet – und der Supreme Court hat im Grunde die Haltung eingenommen, wir hätten das alles längst überwunden.“

Trumps Handschrift

Der Wettlauf von Bundesstaaten wie Tennessee, Florida und Alabama, das Supreme-Court-Urteil auszunutzen, ist nicht der erste Versuch einer Wahlkreismanipulation durch Republikaner seit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus. Der Präsident selbst hatte republikanische Bundesstaaten aufgefordert, außerplanmäßige Neuziehungen von Wahlkreisen vorzunehmen, um das Kräfteverhältnis bei den Midterms im November zugunsten der GOP zu verschieben. Das Manöver scheiterte weitgehend: Demokratische Bundesstaaten konterten mit eigenen Vorstößen, republikanische Wahlkreise zu zerschlagen. Auch Illinois-Abgeordnete erwägen, in den Neuziehungsreigen einzusteigen, um Republikanern den Vorteil zu verwehren. Doch im Kern ist das Umzeichnen von Wahlkreisen durch die jeweils regierende Partei, um sich selbst an der Macht zu halten, ein zutiefst antidemokratischer Vorgang – und Fields und seine Kollegen befürchten, dass das System dabei über einen Point of no Return hinausgetrieben wird.

„Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diesen Wettlauf nach unten geraten – und diesen Ton hat, ganz offen gesagt, der Präsident vorgegeben“, sagt Fields. „Er tritt sein Amt an und unterzeichnet eine Executive Order zur Abschaffung von Diversity, Equity and Inclusion. … Wenn der Kongress und dann der Supreme Court dieser Logik folgen, verheißt das nichts Gutes für Amerika, denn unsere Vielfalt ist unsere Stärke.“

Fields berichtet, er stehe mit anderen Mitgliedern des Congressional Black Caucus über ihre jeweilige Lage und das weitere Vorgehen in Kontakt. In Mississippi hat die Entscheidung des Gerichts eine Sondergesetzgebungssitzung ausgelöst, die dazu führen könnte, dass der Staat – einst ein Epizentrum der Jim-Crow-Gesetzgebung – Rep. Bennie Thompson, den einzigen demokratischen und schwarzen Abgeordneten des Bundesstaates, zwangsweise aus seinem Sitz verdrängt. „Wir werden uns zusammenreißen müssen, wir werden mit jeder Faser unseres Körpers Widerstand leisten müssen“, sagte Thompson kürzlich bei MSNBC. „Wir werden dieses System bei jeder Wahl herausfordern müssen.“

Wahlen annullieren

Fields befindet sich in einer ähnlichen Lage wie Thompson. „Der Gouverneur [von Mississippi] drängt das Parlament, in Sitzung zu gehen. Bennie hat seine Wahl schon gehabt. Er hatte seine Vorwahl gewonnen. Genau wie ich – ich hatte meine Vorwahl gewonnen“, sagt Fields. „Ich halte das schlicht für falsch. Wir sagen den Wählerinnen und Wählern, dass sie möglicherweise erneut an die Urnen müssen und dass die Wahl, die sie gerade abgehalten haben, keine Rolle spielt. Da ist etwas daran, das durch und durch un-amerikanisch ist.“

Es ist keine Übertreibung: Manche Bundesstaaten und Abgeordnete sind dabei, bereits laufende Wahlen schlicht zu stoppen oder zu annullieren. Einer Analyse von Democracy Docket zufolge wurden in Louisiana bereits über 40.000 Briefwahlstimmen abgegeben – in eben jenen Wahlen, die Gouverneur Landry derzeit auszusetzen versucht. In Georgia, wo die Briefwahl bereits begonnen hat, hat Rep. Buddy Carter (R-Ga.) – der 2020 Trumps Versuche unterstützte, das Wahlergebnis des Bundesstaates zu kippen – den Staat dazu aufgerufen, die bereits abgegebenen Stimmen einfach wegzuwerfen und eine Neuauszählung zu organisieren, die Republikanern in die Hände spielt. „Wir könnten im Bundesstaat Georgia potenziell zwei bis drei Sitze hinzugewinnen“, sagte Carter. „Und das ist wichtig, weil es die nationale Mehrheit beeinflussen könnte.“

Die Abgeordneten im Süden wurden nicht kalt erwischt. Sie hätten „schon früher schwere Zeiten erlebt“, sagt Fields, und hätten mit weiteren gerechnet. Doch die Mentalität, die den Voting Rights Act einst notwendig gemacht hatte, hat sich weit über jene Bundesstaaten hinaus ausgebreitet, in denen Bürgerrechtsverletzungen an der Tagesordnung waren. In der ursprünglichen Fassung des Voting Rights Act von 1965 waren Bundesstaaten mit einer Geschichte rassistischer Diskriminierung bei Wahlen verpflichtet, Änderungen an Wahlgesetzen – einschließlich der Wahlkreiskarten – der Bundesregierung zur Prüfung vorzulegen. Dieses Verfahren, bekannt als „Preclearance“, wurde vom Supreme Court 2013 gekippt. Heute ahmen selbst Bundesstaaten, die nie dieser Genehmigungspflicht unterlagen, jene diskriminierenden Praktiken nach, gegen die das Verfahren ursprünglich als Schutzwall errichtet worden war.

Tennessee und Memphis

Tennessee ist ein solcher Fall. Noch innerhalb von Stunden nach dem Supreme-Court-Urteil meldete sich die republikanische Senatorin Marsha Blackburn auf X zu Wort und forderte das Staatsparlament auf, „wieder einzuberufen, um einen weiteren republikanischen Sitz in Memphis neu zuzuschneiden“. Was sie meinte: Das Parlament solle zusammenkommen, um den einzigen verbliebenen demokratischen Wahlkreis der Delegation zu beseitigen – jenen, der Memphis umfasst, eine Stadt mit schwarzer Bevölkerungsmehrheit.

„Als ich [ins Repräsentantenhaus] kam, hatten wir vier, fünf Demokraten“, erinnert sich Rep. Steve Cohen, der Abgeordnete des Wahlkreises – der weiß und jüdisch ist – im Gespräch mit ROLLING STONE und beschreibt mehrere frühere Runden der Wahlkreisneuziehung in Tennessee, die die demokratische Fraktion der Delegation nahezu ausgelöscht hatten. „Zu sagen, Memphis solle neu zugeschnitten werden – was bedeutet, die schwarze Wählerschaft zu zersplittern –, ist für die MAGA-Basis äußerst verlockend.“

„Sie waren so schnell dabei. Haben gar nicht nachgedacht“, fügt Cohen hinzu. „Sie sagten einfach: ‚Hier ist eine Gelegenheit, etwas zu tun‘ – und schauten auf einen Wahlkreis mit schwarzer Mehrheit und dachten: ‚Ah, das muss etwas sein, das wir angreifen.’“ Cohen ergänzt, dass die Frist für die Kandidatenmeldung und ihren Rückzug bereits vor Monaten abgelaufen sei. „Die Öffentlichkeit wusste das, wusste, dass das die Auswahlmöglichkeiten sein würden – und das zu ändern ist für den gesamten politischen Prozess destruktiv.“

Systemreform als Ausweg

Cohen und Fields sind sich einig: Auch wenn es kurzfristig verlockend – und bis zu einem gewissen Grad notwendig – ist, in demokratischen Bundesstaaten mit gleicher Münze zurückzuzahlen, wird das den eigentlichen Fäulniskern des Wahlkreis-Systems nicht beseitigen. Seit etwa 15 Jahren bringt Cohen Gesetzesentwürfe ein – ursprünglich von seinem Vorgänger Rep. John Tanner verfasst –, die vorschreiben würden, „dass jeder Bundesstaat eine unabhängige, überparteiliche Kommission zur Festlegung der Wahlkreise einrichtet“.

Cohen weist auch darauf hin, dass die Verfassung keine Obergrenze von neun Richterinnen und Richtern am Supreme Court vorschreibt, und schlägt ein System mit Amtszeitbeschränkungen vor, bei dem jeder der Berufungsgerichtsbezirke einen Richter am Supreme Court stellen würde. „Das Gutachten von Supreme-Court-Richter Samuel Alito betrifft Abschnitt 2“, fügt er hinzu. „Memphis ist kein Wahlkreis, der dem Preclearance-Verfahren unterlag – nie gewesen, niemals. Es ergibt also überhaupt keinen Sinn, dass das Urteil, wonach Abschnitt 2 enger ausgelegt werden müsse, diesen Wahlkreis überhaupt berührt.“

Fields sagt, der Kongress müsse einen neuen John Lewis Voting Rights Act verabschieden, der dem Supreme Court „nichts“ zum Nachbessern lässt. „Ich denke, es sollte auch eine Debatte oder Diskussion darüber geben, ob wir Amtszeitbeschränkungen für den Supreme Court einführen“, fügt er hinzu. Im Kern aber besteht Fields darauf, dass sowohl gefährdete Abgeordnete als auch Demokraten in sicheren Wahlkreisen die Wählerinnen und Wähler ermutigen müssen, weiterhin am Wahlsystem teilzunehmen – auch wenn ihre eigenen Volksvertreter versuchen, es gegen sie zu manipulieren.

Weiterkämpfen

„Wir dürfen uns davon nicht vom Wählen abbringen lassen – denn wenn wir das tun, was sagt das dann über John Lewis aus? Dessen Schädel buchstäblich auf der Edmund-Pettus-Brücke eingeschlagen wurde. Was sagt es über Rosa Parks, Fannie Lou Hamer und Martin Luther King? All diese großartigen Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler, Schwarze wie Weiße – was sagen wir ihnen, wenn wir jetzt aufgeben?“, fragt Fields. „Wir müssen einfach weiterkämpfen.“