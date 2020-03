Das wird Sie auch interessieren





Am 18. März 2020 hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer im Fernsehen übertragenen Rede an die deutsche Bevölkerung gewandt – und sie dazu aufgefordert, in Zeiten der Corona-Pandemie zu Hause zu bleiben und verantwortungsvoll zu handeln. Dem Comedian Oliver Pocher geht dieses Appell nicht weit genug. In einem Video wandte sich der 42-Jährige nun direkt an die Bundeskanzlerin.

Oliver Pochers Appell an Merkel

„Macht bitte den Shutdown“, so Pochers Appell an Merkel – auf das auch gleich die Begründung folgt: „Denn wir haben in Deutschland zu viele dumme Menschen, die es nicht kapieren, was es heißt zuhause zu bleiben, oder sich nur zum Nötigsten draußen zu bewegen … oder einfach grundsätzlich vorsichtig zu sein“, erklärte der Komiker. Dann führte er einige Beispiele an, warum ein staatlich erzwungener Shutdown die seiner Meinung nach einzig richtige Option wäre.

„Ich habe den vollsten Spielplatz aller Zeiten gesehen“, so Pocher verärgert. Er höre immer wieder von Eltern, die die Kinder anderer Eltern zum Spielen einladen oder anbieten, gegenseitig auf ihre Kinder aufpassen. „Die Leute verstehen es nicht. Ich war heute an einer Parkbank, die für zwei Leute war – wo drei circa 75-jährige Menschen nebeneinander gesessen haben und Fanta getrunken haben“. Weitere Beispiele folgten.

„Die Leute haben es nicht verstanden“

„Wir müssen es den Leuten einfach sagen, dass man nicht rausgehen soll. Dass es Momentan keine Ferien sind – sonst geht das Ding hier einfach hoch“, appellierte er. Die Ansprache habe er als nicht verständlich genug empfunden: „Die Leute haben es nicht verstanden“.

Anschließend kündigte Pocher an, die dümmsten Beiträge zum Thema Coronavirus in künftigen Insta-Storys zu teilen – und hob einen bestimmen Influencer heraus, der sich ganz besonderes dumm verhalten habe. Einen Namen nannte Pocher allerdings (noch) nicht, sondern den gibt es erst später in seiner Insta-Story, die wir weiter unten auch eingebettet haben.

