Oliver Pocher schwärmt von Xavier Naidoo: „Mit Abstand bester Sänger“

Xavier Naidoo hat sein erstes Comeback-Konzert in Köln gegeben. Doch nicht nur die zahlenden Fans vor Ort gerieten offenbar ins Schwärmen über den Musiker, der sich noch vor einigen Jahren selbst als Rassisten bezeichnet hatte. Auf dem Rang hatte anscheinend auch Naidoo-Fan Oliver Pocher eine gute Zeit.

Mit deutlichen Worten hat sich der Comedian zur ersten Naidoo-Show seit sechs Jahren geäußert. In einem Social-Media-Post schrieb der Komiker zu dem Konzert: „6 Jahre warten! Da ist er wieder! Er ist einfach der mit Abstand BESTE SÄNGER den wir in Deutschland haben! Sie haben versucht zu canceln, aber Talent und Können setzt sich immer durch![sic!]“

Begleitet wurde das Statement von einem Video aus der Lanxess-Arena in Köln, das Naidoos Auftritt zeigt:

Oliver Pocher hat Xavier Naidoo verziehen

Dass der Comedian Xavier Naidoo bei seinem Bühnencomeback den Rücken stärkt, ist nicht verwunderlich. Der Musiker hatte bereits 2024 die Chance für einen Auftritt bei der „Liebeskasper“-Tour von Oliver Pocher bekommen. Dass Xavier Naidoo sich selbst zuvor als Rassisten bezeichnet und Verschwörungstheorien im Netz verbreitet hatte, störte den Komiker dabei offenbar nicht. Begrüßt wurde er schon damals mit den Worten „Er ist einfach der geilste Sänger, den wir in Deutschland haben.“ Die Reaktionen auf den Auftritt waren allerdings durchwachsen.

Von Naidoos Verschwörungstheorien, mit denen der Sänger in der Vergangenheit polarisierte und deshalb auch vom Bundesverfassungsgericht 2021 offiziell als „Antisemit“ betitelt wurde, distanzierten sich sowohl Pocher als auch seine Ex Sandy Meyer-Wölden in ihrem gemeinsamen Podcast. Pocher nannte die Zeit damals eine „sehr verstörende Phase“ des Sängers.

Das Entschuldigungsvideo, das Naidoo später postete, habe Pocher als „aufrichtig“ empfunden. Naidoo veröffentlichte damals auf Instagram einen dreiminütigen Clip, in dem er sich für die Verbreitung seiner Ansichten entschuldigte. „Das ist ja sowieso das Schöne heutzutage, selbst wenn sich ja Leute entschuldigen, heißt es ja: ‚Er hat sich entschuldigt, aber ja, ist scheißegal.’“, sagte Pocher daraufhin zu den öffentlichen Reaktionen auf das Video.