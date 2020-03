Das wird Sie auch interessieren





Der R.E.M.-Song „It’s The End Of The World (As We Know It)“ feiert im Rahmen der grassierenden COVID-19-Pandemie gerade ein Revival – und ist für viele der passende Soundtrack zur aktuellen, prekären Lage. Nun meldete sich der ehemalige R.E.M.-Sänger Michael Stipe in einem Video namens „Message From Michael“ via YouTube selbst zu Wort und gab seinen Anhängern neben einer kurzen A-capella-Version des Songs auch vier Verhaltensregeln für die Corona-Krise mit auf den Weg.

Ratschlag Nummer eins

„Es gibt vier Regeln, an die man sich erinnern sollte“, erklärt Stipe in dem Video zunächst. „Nummer eins, am Wichtigsten: Bleibt zuhause! Bleibt zuhause, bleibt zuhause, bleibt zuhause! Geht nicht raus, wenn ihr nicht müsst, wenn es nicht wichtig ist, wenn es kein Notfall ist. Wenn ihr keine Lebensmittel braucht, bleibt heute Abend zuhause.“