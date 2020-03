Oliver Polak: Livestream des CORONA COMEDY CLUB am Samstag

View this post on Instagram

Stand-up Comedians haben die Bestimmung in Comedy Clubs vor Publikum aufzutreten, Menschen zum Lachen zu bringen, sie zu unterhalten. Da das im klassischen Sinne nicht mehr möglich ist, hab ich befreundete Comedians zusammengetrommelt. Die Comedians werden nacheinander in den Instagram Livestream geschaltet und performen dann für euch. Ein Versuch, das Warten für beide Seiten, die der Comedians und die des Publikums, erträglicher zu machen: Dreckig lachen, sauber bleiben. Line-up ‪21. März 2020‬ @tahnee @abdelkarimtv @jilet_ayse @ssynic_battlerap @oezcancosar @costameronianakis @christianschulteloh @serkan_comedy @shashatainment