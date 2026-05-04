Olivia Rodrigo performt „Drop Dead“ und „Begged“ mit Weyes Blood

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Olivia Rodrigo war zum dritten Mal musikalischer Gast bei Saturday Night Live. Sie performte zwei Songs aus ihrem kommenden Album „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“.

Rodrigo, die bereits 2021 und 2023 in der Late-Night-Show aufgetreten war, eröffnete ihren Auftritt mit „Drop Dead“. Den Song hat sie gemeinsam mit Amy Allen und ihrem langjährigen Produzenten/Co-Songwriter Dan Nigro geschrieben.

Die 22-jährige Singer-Songwriterin, die an diesem Samstag auch ihr Debüt als SNL-Gastgeberin gab, hat angekündigt, dass „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ vor allem aus „traurigen Liebesliedern“ bestehen soll.

Freude mit Beigeschmack

„Mir wurde klar, dass meine liebsten romantischen Liebessongs so schön waren, weil sie einen Hauch von Angst oder Sehnsucht in sich trugen“, sagte sie der britischen Vogue letzten Monat.

„Es war eine kreative Herausforderung, aus einem Ort der Freude heraus zu schreiben“, erklärte sie. „Wenn man das Gefühl hat, wirklich mit jemandem verbunden zu sein oder sich rundum gut fühlt, sitzt man ja nicht da und grübelt über bittersüße Gedichte nach!“

Das Album – Rodrigos drittes nach „Guts“ (2023) und „Sour“ (2021) – erscheint am 12. Juni. Wie schon bei den Vorgängern übernimmt Nigro die Produktion.

Weyes Blood als Unterstützung

Als zweiten Song des Abends präsentierte Rodrigo die Weltpremiere von „Begged“. Für die Backing Vocals sorgte Weyes Blood, die in Los Angeles beheimatete Singer-Songwriterin, die selbst gerade an einem neuen Album arbeitet.

Rodrigos 65 Shows umfassende „Unraveled Tour“ zur Unterstützung des neuen Albums startet im September in Hartford, Connecticut. Der nordamerikanische Teil endet im Februar in Brooklyn, danach geht es nach Europa – mit dem Abschluss in Barcelona Anfang Mai.