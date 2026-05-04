SNL: Olivia Rodrigo ist fassungslos über das verborgene Talent ihres Fahrers

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Bei Saturday Night Live erlebt Gastgeberin und Musical Guest Olivia Rodrigo eine seltsame Fahrt: Ihr weißer Fahrer fängt plötzlich lautstark an, einen Jamaican-Dancehall-Song mitzusingen – und das erstaunlich gut.

Marcy (Rodrigo) und ihre Freundin (Veronika Slowikowska) sind auf dem Weg in die Nacht und plaudern ein paar Minuten harmlos drauflos, bevor ihr Fahrer (Andrew Dismukes) die Stimmung im Wagen für immer kippt.

„Ya put it on me and I go beast mode / Ya put it on me like chicken on rice / In me bed and I gonna hit it twice“, singt er.

Fahrer im Schockzustand

Nach etwa zwei Strophen ist der Fahrer selbst entsetzt über das, was da gerade aus ihm herausgebrochen ist – seine Fahrgäste starren ihn peinlich berührt an.

„Ist die Temperatur okay bei euch hinten?“, fragt er und weicht dem Thema aus. Doch Marcy hakt nach.

„Was war das?“, fragt sie. „Du hast aggressiv einen Jamaican-Dancehall-Song gesungen. Richtig laut.“

Talent wider Willen

„Ich weiß nicht, was das war“, antwortet er, völlig perplex darüber, dass er die Lyrics gerade spontan aus dem Nichts erfunden hat. „Ich weiß genauso viel wie ihr. Können wir das einfach vergessen?“

Aber das können sie nicht, und er wird zunehmend gereizt.

„Mir ist gerade klargeworden, dass ich einer der talentiertesten MCs auf diesem Planeten bin! Ich will das nicht als mein Leben. Ich will kein weißer Rasta-Typ sein!“, ruft er immer wieder.

Unausweichliches Schicksal

Als die Mädchen versuchen, ihn zu beruhigen, indem sie sagen, der Song sei gar nicht so gut gewesen, glaubt er ihnen kein Wort: „Das war nächstes Level. Und ich kann meinem Schicksal nicht entkommen.“

Kurz darauf singt er schon wieder – und die beiden fangen allmählich an, sich mitreißen zu lassen.