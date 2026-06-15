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Olivia Rodrigo kennt die wahre Magie New Yorks: Die Stadt ist so rastlos, dass öffentliche Zusammenbrüche darin einfach verschwinden. Im Musikvideo zu ihrer neuen Single „Stupid Song“ verwandelt die Singer-Songwriterin den Central Park und einen vollgestopften Spätkauf in einen Beichtstuhl.

„New York City’s never looked so blue/My friends are smoking blunts in the bathroom/They say that honest love is a cage that makes you feel free“, singt Rodrigo im Eröffnungsvers, während sie eine Wohnung in der Stadt verlässt und mit einer Gruppe Ballerinas durch die Straßen zieht. „And all the girls at this party are so cool/That’s never been a thing that I could do/But I can’t help but imagine what you say when you speak with me.“

„Stupid Song“ ist der zweite Track auf Rodrigos neu erschienenem dritten Studioalbum „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ und folgt auf die Lead-Singles „Drop Dead“ und „The Cure“.

Reifes Storytelling

„Eine der großen Stärken des Albums ist, wie sehr Rodrigos Storytelling gereift ist“, schrieb der ROLLING STONE in seiner Rezension. „Für ein Mädchen, das mit 17 Jahren mit ‚Drivers License‘ in die Stratosphären des Pop aufgestiegen ist, steckt hier eine neue Weisheit drin – die bittere Erkenntnis, dass man jemanden über alles lieben und ihn trotzdem loslassen muss.“

Olivia Rodrigo singt ihren „Stupid Song“ im Central Park und im Späti – neues Musikvideo

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Rodrigo reiht sich damit ein in die lange Liste derer, die durch den Upper West Side geschlendert sind und sich gefragt haben, wann Liebe endlich einen Sinn ergibt. „Stupid Song“ und die anderen zwölf Tracks auf „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ liefern dazu den perfekten Soundtrack.