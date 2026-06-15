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No Doubt haben am Samstag in Las Vegas die letzte Show ihrer Sphere-Residency 2026 gespielt – und ein Überraschungsgast gesellte sich kurz zu ihnen auf die Bühne: Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo überrascht No Doubt bei letzter Sphere-Show

Durch die gesamte 18-Show-Residency hindurch hat Gwen Stefani immer wieder Superfans aus dem Publikum geholt und zwischen den Songs auf die Bühne gebeten, um sie zu umarmen. Am Samstagabend fiel ihr ein Schild in der Menge ins Auge: „Ich bin nur ein Mädchen, das die letzte Umarmung bei der letzten Sphere-Show will.“ „Komm sofort hier rauf und gib mir die letzte Umarmung“, rief Stefani der Schildhalterin zu.

Dass es sich bei der Person hinter dem Schild um Rodrigo handelte, wurde kurz darauf enthüllt – frisch gebackene Albumveröffentlicherin, denn ihr neues Werk „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ war erst am Tag zuvor erschienen.

Stefanis Reaktion auf Rodrigo

„Ist das Olivia Rodrigo?“, fragte Stefani. „Oh mein Gott. Großer Applaus für Olivia Rodrigo! Sie hat gerade ein neues Album rausgebracht.“

„No Doubt beste Band der Welt!“, rief Rodrigo, nachdem sie das Mikrofon geschnappt hatte. „Ich liebe euch so sehr!“

Danach verließ Rodrigo die Bühne. „Die war wirklich echt“, warf Stefani dem Publikum trocken hin.

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Nicht der erste gemeinsame Auftritt

Es ist nicht das erste Mal, dass Rodrigo die wiedervereinigten No Doubt auf der Bühne begleitet hat: Als die Band 2024 beim Coachella ihr Comeback feierte, war Rodrigo als Überraschungsgast bei „Bathwater“ dabei. Rodrigo, die Stefani und No Doubt seit jeher als prägenden Einfluss nennt, hatte „Just a Girl“ bereits 2022 bei eigenen Shows gecovert.