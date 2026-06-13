Neues Album von Olivia Rodrigo – die große ROLLING-STONE-Analyse

Olivia Rodrigo ist auf ihrem dritten Album „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ weit mehr als nur ein bisschen traurig. Über 13 Tracks hinweg schildert sie all die schönen, hässlichen und herzzerreißenden Gefühle, die echte, erwachsene Liebe mit sich bringt. Drei Jahre sind seit Rodrigos letztem Release „Guts“ vergangen, und in dieser Zeit ist sie nicht nur älter, sondern auch klüger geworden. Ihre Musik spiegelt diese hart erkämpfte Reife wider. Sie erschließt sich eine neue Klangpalette und treibt ihr Songwriting weiter voran. Hier sind unsere wichtigsten Eindrücke vom neuen Projekt.

Rodrigo hat sich immer wieder als meisterhafte Schreiberin zerbrochener Balladen und bitterer Trennungshymnen bewiesen. Doch auf „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ taucht sie in die Graubereiche romantischer Beziehungen ein. Sie schreit nicht mehr von offenkundigem Verrat wie auf „Sour“ und schießt auch keine spitzen Pfeile auf einen Ex wie auf „Guts“. Stattdessen erzeugt Rodrigo ein beunruhigendes Unbehagen, das sich durch das gesamte Album zieht.

Auf „Maggots For Brains“ beschreibt sie Trennungsangst mit konkreten Zeilen wie „Everything feels moldy / Like the fruit that’s in my fridge.“ Das vernichtende Doppel aus „Less“ und „Cigarette Smoke“ sind sanft klingende Grübeleien über das Ende einer Beziehung, in denen sie zu harten Erkenntnissen gelangt: „If loving me means saying ‚Babe, I think this is the end‘ / Well I guess I wish I wish I wish / You loved me less“ – und zugibt: „I resent you / For not being brave.“

Liebe zum Rock

Wir wussten längst, dass Rodrigo eine Rockgelehrte ist – noch bevor „GSIL“ erschien. Man denke an ihre „Deja Vu“-Referenz und die spätere Zusammenarbeit mit Billy Joel, daran, wie der „Guts“-Opener „All-American Bitch“ von Rage Against the Machine inspiriert wurde, oder an ihren Auftritt bei der Rock-and-Roll-Hall-of-Fame-Zeremonie 2025, wo sie ihren Freund Jack bei der Aufnahme der White Stripes ehrte. Wir erlebten ein Treffen der Geister zwischen ihr und David Byrne im vergangenen Jahr – nicht einmal, sondern zweimal –, während „GSIL“ ein atemberaubendes Duett mit The-Cure-Frontmann Robert Smith enthält.

Doch der Rest dieses großartigen Albums zeigt, wie tief ihre lebenslange Liebe zum Rock wirklich reicht. Liv ist jetzt eindeutig eine New-Wave-Frau: Sie verbeugt sich vor Modern English auf „Purple“ (ein „I Melt with You“-Refrain, der sich unweigerlich ins Gehirn brennt), während die glitzernden Synthesizer von „Expectations“ so nach Devo circa „Girl U Want“ klingen, dass sie eigentlich eine Energy Dome tragen und mit Booji Boy feiern müsste. Und falls „u + me = <3“ klanglich nicht schon genug nach The Cure klingt – sie singt darin davon, die Schwester eines Typen mit ihrem Musikgeschmack zu beeindrucken. Mit Yacht Rock! Man kann nur träumen, dass Rodrigo in ihrer Freizeit The Dan auflegt und „Deacon Blues“ mitsingt. Bis dahin sollten wir alle Platz nehmen und uns bei Professor Rodrigo einschreiben.

Anders als „Sour“ und „Guts“, die sich wie Collagen ihrer Erlebnisse und zutiefst persönlichen Gefühle anfühlten, erzählt „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ eine vollständige Beziehungsgeschichte – Anfang, Mitte und Ende. Es ist das erste Mal, dass Rodrigo so schreibt: mit einer ausgearbeiteten Handlung im Kopf, gespeist aus echtem Herzschmerz und ihrer ersten „großen Erwachsenenbeziehung“, wie sie es selbst nennt. Das Album ist in eine A-Seite und eine B-Seite aufgeteilt: Die erste Hälfte fängt die frühen Schmetterlinge ein („Drop Dead“), die Aufregung des Verliebtseins („Stupid Song“) und das vollständige Eintauchen in die Liebe („Honeybee“). Die zweite Hälfte erkundet den Absturz und das schließliche Ende einer Beziehung.

Gelungene Zusammenarbeit mit Dan Nigro

Rodrigo nahm den Auftrag ernst – sie wollte eine eng verwobene, lineare Geschichte erzählen, und sie arbeitet mit Dan Nigro daran, dass sich diese klar und handlungsgetrieben entfaltet. Die Dramaturgie, gepaart mit der Trackreihenfolge und dem Ineinandergreifen der Songs, baut eine Reise aus Höhen und Tiefen auf. Das ist ein Quantensprung in ihrem Storytelling – und macht „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ zu ihrem bislang vollständigsten Album.

Im Jahr 2020 scrollte Produzent und Musiker Dan Nigro durch Instagram, als er ein Video von Rodrigo entdeckte, in dem sie ihr damals unveröffentlichtes „Happier“ sang. Er war so begeistert, dass er ihr eine DM schickte und nach einer Zusammenarbeit fragte – und schon bald hatten sie eine unschlagbare Partnerschaft geformt. Rodrigo und Nigro arbeiteten an „Sour“ und „Guts“ und holten das Beste auseinander heraus.

Doch „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ ist ihre Zusammenarbeit auf dem absoluten Höhepunkt: Sie zeigt, wie gut die beiden darin geworden sind, einen Sound zu treffen, die Produktion hochzuschrauben und ein Album zu liefern, das so von niemandem sonst kommen könnte. Die Referenzen an The Cure, New Wave und Bands der Achtziger wirken nie erzwungen oder übertrieben oder zu sehr in der Vergangenheit verhaftet. Songs wie „Maggots For Brains“ und „Expectations“ sind glänzende Beispiele dafür, wie die beiden vergangene Klänge neu erfinden, ohne sie wie bloße Nachahmung klingen zu lassen – beide Tracks haben einen Fuß fest im heutigen Pop-Landscape. Das Album als Ganzes überzeugt als kohärente Sammlung klanglicher Experimente – und als Beweis für die Nigro-Rodrigo-Magie.

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Robert Smith versteht sie

Für Olivia Rodrigo ist der New Wave der Achtziger das Buch der Liebe – das Ideal dafür, wie real eine emotionale Verbindung sein kann, auf den erhabenen Höhen von „Just Like Heaven“ oder „I Melt With You“. Aber er verkörpert auch das Wissen darum, wie tief man fallen kann. Sie ist seit jeher ein eingefleischter Cure-Fan, weshalb es ein echter Ritterschlag ist, einen Gastgesang vom Gott der Schwermut himself zu bekommen: Robert Smith singt auf „What’s Wrong With Me“. Das ist ein Zeichen seines Respekts und seiner Bewunderung für sie. „Ich bin leicht überwältigt davon, wie mühelos ihr das alles fällt“, sagte Smith nach ihrem gemeinsamen Auftritt beim Primavera-Festival am vergangenen Wochenende. „Es wirkt so leicht, so natürlich – und ich bin kein wirklich natürlicher Performer.“ Olivia wiederum legte das Bekenntnis einer echten Anhängerin ab: „Robert hat mein Leben vertont, solange ich mich erinnern kann.“

Niemand wusste, dass dieses Duett kommen würde, bis zum Primavera-Wochenende – Smith informierte nicht einmal den Rest von The Cure, bis sie am Freitagabend als Headliner das Festival beendet hatten. „What’s Wrong With Me“ ist ein Synthpop-Goth-Track im Geiste von „Japanese Whispers“ oder „The Head on the Door“. Vielleicht wird Liebe für Olivia nie „The Cure“ sein – aber The Cure werden immer die wahre Liebe bleiben, die sie niemals im Stich lässt.