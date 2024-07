Olympiaberg in München lockt Swifties: Entspannte Hörerparty statt Stadionstress

Taylor Swift kommt im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ am 27. und 28. Juli 2024 nach München. Die beiden Open-Air-Konzerte im Olympiastadion versprechen unvergessliche Erlebnisse für ihre Fans. Doch nicht alle konnten Tickets ergattern. Für diejenigen, die leer ausgegangen sind, gibt es eine attraktive Alternative: Der Olympiaberg im Olympiapark.

Ausnahmezustand bei den „Eras“-Konzerten

Wenn Taylor Swift im Rahmen ihrer „Eras“-Tour auftritt, herrscht Ausnahmezustand: Die Stadien sind ausverkauft, und die Nachfrage nach Tickets übersteigt das Angebot bei weitem. Auch in Hamburg, wo die Sängerin zwei Konzerte gab, waren die Fans in heller Aufregung. Viele hofften dort, zumindest in Hörweite des Konzerts sein zu können. Aber das gestaltete sich in Hamburg schwierig, denn im Volksparkstadion war die Ansammlung der Fans ausdrücklich nicht erwünscht.

Der Veranstalter hat in seinen offiziellen FAQ ausdrücklich klargestellt, dass Versammlungen außerhalb des Stadions während der Konzerte nicht gestattet sind. „Jede Person, die sich außerhalb des Stadions aufhält, wird vom Sicherheitspersonal gebeten, das Gelände zu verlassen“, heißt es dort. Dies dient der Sicherheit der Konzertbesucher und soll Chaos vor dem Stadion verhindern.

Die Problematik der Swifties ohne Ticket ist nicht neu. Extreme Szenen spielten sich bereits in Melbourne ab, wo Fans ohne Tickets massenhaft vor dem Melbourne Cricket Ground erschienen, um zumindest einen Hauch der „Eras“-Tour zu erleben. Sicherheitsleute und Polizisten hatten alle Hände voll zu tun, die Menge zu kontrollieren. Obwohl die Veranstalter die Fans aufforderten, ohne Tickets dem Stadion fernzubleiben, drängten sich zahlreiche Swifties in der Nähe, um einen Blick auf den Megastar zu erhaschen oder zumindest die Musik von draußen mitzuerleben.

Ohne Ticket zum Konzert? Olympiaberg in München macht’s möglich

Anders als in Hamburg müssen die ticketlosen Fans in München nicht traurig sein: Der Olympiaberg bietet die perfekte Kulisse, um die Konzerte in entspannter Atmosphäre zu genießen. Zwar ist die Sicht nicht vergleichbar mit einem Platz im Stadion, doch die Atmosphäre ist dafür umso entspannter. Auf dem Hügel kann man es sich mit einer Picknickdecke, Getränken und Snacks gemütlich machen und der Musik von Taylor Swift lauschen. Wer den Olympiaberg besuchen möchte, sollte rechtzeitig anreisen, da selbst dort die Plätze sehr begehrt sind. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist ratsam, da die Parkplätze rund um den Olympiapark bei Großveranstaltungen schnell belegt sind.

München bietet Taylor-Swift-Fan-Partys

Für diejenigen, die dennoch nicht auf die Taylor-Swift-Atmosphäre verzichten möchten, gibt es in Deutschland zahlreiche Taylor-Swift-Fan-Partys. Auch in München wäre das eine Alternative für jene, denen selbst der Olympiapark nichts ist. In München können Fans zu den größten Hits der Sängerin feiern und gemeinsam eine Nacht voller Musik und Tanz erleben. Diese Veranstaltungen sind darauf ausgelegt, eine sichere und respektvolle Gemeinschaft von Swifties zu schaffen, wo Vorurteile und Diskriminierung keinen Platz haben. Hier einige Beispiele für Taylor-Swift-Partys in München: