Schlechte Nachrichten für Fans der Toten Hosen!

Es sind die zwei Worte, die alle Konzertgänger fürchten: „Sold out“. Und im Fall der Toten Hosen heißt es sogar: Siebenmal „Sold Out“. Noch am selben Tag des Kartenvorverkaufs der „Keep Calm and Carry On“-Tournee waren die Tickets für alle sieben Auftritte von Campino und Kollegen weg. Das sollte einen bei einer Clubtournee auch nicht wundern. Dies aber waren Karten für Konzerte im Ausland.

Und das vermelden Die Toten Hosen in ihren Sozialen Medien dementsprechend in mehreren Sprachen. „Alle Konzerte sind ausverkauft!“, posteten sie beispielsweise auf Instagram. „Wir sagen Danke und freuen uns auf eine wilde Reise! Eure Hosen.“

Und dann, in verschiedenen Sprachen (selbsterklärend allerdings): „Alle koncerter er udsolgt! Vi siger tak og glader os til en vild rejse! JeresHosen. Alla konserter är slutsalda! Vi säger tack och ser fram emot en vild resa!Era Hosen. Wszystkie koncerty sa wyprzedane! Dziekujemy i cieszymy sie na dzika podróz!Wasze Hosen. All shows are sold out! Thank you, and we’re looking forward to a wild ride! Yours, Hosen. Tous les concerts sont complets! Merci à vous, on a hâte de vivre cetteaventure folle ! Vos Hosen. Alle concerten zijn uitverkocht! Dank jullie wel, we kijken uit naar eenwilde reis! Jullie Hosen.

Die Toten Hosen auf Instagram:

Freude und Enttäuschung halten sich unter den Followern die Waage: „😩😩😩😩 hab’s verpasst! Hoffe ihr kommt noch nach Deutschland …oder vllt zur Überraschung zum Ring diesen Sommer?! 😁“, schreibt einer. „Das ging schnell aber ist man ja von euch gewohnt 😄“, ein anderer.

Städte und Termine – live 2025:

29.08.2025 DK – København – Vega

31.08.2025 SE – Stockholm – Fållan

02.09.2025 PL – Warszawa – Stodoła

07.09.2025 GB – London – O2 Forum

09.09.2025 FR – Paris – Élysée Montmartre

10.09.2025 NL – Amsterdam – Paradiso

14.09.2025 BE – Brussel – Ancienne Belgique

Motto der Tournee der Toten Hosen von 2025: „Keep calm and carry on – Europe 2025“. Im Weiteren nimmt die Band Bezug auf die Uneinigkeit der europäischen Länder: „Nun ist der Hunger nach Konzerten wieder so groß, dass wir noch in diesem Sommer losziehen. Getreu dem Geier-Sturzflug-Spruch „Besuchen Sie Europa, solange es noch steht“ steuern wir eine Handvoll unserer Lieblingsstädte an.“