Am heutigen Dienstag (23. Juli 2024) war es so weit: Taylor Swift betrat für die ersten von zwei Hamburg-Gigs die Bühne des Volksparkstadions. Dabei ließ sich der US-Superstar auch vom Hamburger Wetter (richtig übel nass) nicht unterkriegen und stürmte auch bei Pieselregen den Laufsteg, ganz Keith-Richards-Style.

„Here we are“, sagte Swift zu Beginn der Show. „Und ich bin umgeben von einer großen Menge Leute, die alle mit mir im Regen tanzen werden!“. Und dann: „Wie viel Glück ich doch habe!“ Tay Tay blieb also offensichtlich cool. Tatsächlich nicht ganz ungefährlich, wie dieses Foto hier zeigt. Rutschgefahr!

Setlist-Überrraschungen gab es diesmal leider keine – doch, eine! „We were happy / happiness“ feierte ganz am Ende das Livedebüt, als Mashup am Klavier.

Celebrity-Sichtungen (zumindest Anne Hathaway war in Gelsenkirchen) blieben bislang aus. Für etliche Fan-Videos, die ab Minute eins das Netz spülten, hat es natürlich dennoch gereicht. Wenn nur Taylor Swift etwas besser zu verstehen wäre … die filmenden Fans singen in der Regel mit und sind lauter.

Außerdem zeigte sie sich überrascht von den „vielen neuen Traditionen“, die die Swifties sich ausgedacht haben (den kompletten Überblick aller Swiftie-Traditionen bitte hier lesen).

Herz-Power im Regenguss:

„Unsere furchtllse Anführerin im Regen“:

Videos:

Setlist:

Lover

Miss Americana & the Heartbreak Prince

(shortened)

Cruel Summer

(extended outro)

The Man

(spoken intro)

You Need to Calm Down

(shortened)

Lover

(spoken intro; extended outro)

Fearless

Fearless

(shortened)

You Belong With Me

Love Story

Red

Red – Intro

(contains elements of „State of Grace“, „Holy Ground“ and „Red“)

22

We Are Never Ever Getting Back Together

(Kam Saunders: „im leben nicht!“ – German for „not in life!“)

I Knew You Were Trouble

(shortened)

All Too Well

(10 Minute Version; spoken intro)

Speak Now

Speak Now – Intro

(contains elements of „Castles Crumbling“)

Enchanted

(shortened)

reputation

…Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me

(shortened)

Look What You Made Me Do

(extended outro)

folklore / evermore

cardigan

(shortened)

betty

(spoken intro; shortened)

champagne problems

(spoken intro)

august

illicit affairs

(shortened)

my tears ricochet

marjorie

(shortened)

willow

(extended)

1989

Style

(shortened)

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

(shortened)

Bad Blood

(shortened)

THE TORTURED POETS DEPARTMENT

Female Rage: The Musical

(contains elements of „MBOBHFT“, „WAOLOM“, „loml“, „So Long, London“ and „BDILH“))

But Daddy I Love Him / So High School

Who’s Afraid of Little Old Me?

(shortened)

Down Bad

(shortened; with „Fortnight“ outro)

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

(shortened)

I Can Do It With a Broken Heart

(extended intro)

Surprise Songs

Teardrops on My Guitar

(spoken intro; on guitar)