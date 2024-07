Am gestrigen Dienstag war Flavor Flav im Hamburger Publikum beim ersten Volksparkstadion-Konzert von Taylor Swift, beim Auftritt am heutigen Mittwoch (24. Juli 2024) wurde ein weiterer Celebrity gesichtet: Norman Reedus alias Darryl Dixon, Hauptfigur aus dem „Walking Dead“-Kosmos, mittlerweile mit eigener Serie als Leader. Der US-Schauspieler gesellt sich damit zu anderen Promis, die in Europa Swift-Shows besuchten, wie Anne Hathaway, Prince William und, nun ja, Oliver Pocher.

Sieht auch mittlerweile ein wenig aus wie ein Zombie, der gute Norman. Aber ruppiger Look ist ja sein Markenzeichen:

„SO toll und freundlich und geduldig!!! ich hatte mein Handy nicht dabei, also hat er sogar gewartet, bis ich es hatte“, schreibt der glückliche Fan.

Ob auch Reedus‘ Gattin, die deutsche Schauspielerin Diane Kruger, vor Ort war, ist noch nicht bekannt. Fans wollen derweil Dua Lipa im VIP-Bereich gespottet haben:

Ehrlich gesagt: Etwa unklar, ob sie das wirklich ist. Manche User auf X denken eher, es handle sich bei der Dame mit Sonnenbrille um Millie Bobbie „Stranger Things“ Brown, Haley Bieber oder Zendaya. „Also wenn das Dua Lipa ist, dann bin ich Celine Dion!“, schreibt einer. Wäre bl0ß die Sonnenbrille nicht … Nun, die Aufklärung wird sicher noch kommen.

