Vier Jahre nach ihrem letzten Album „Oh My My“ kehren OneRepublic zurück auf die Bühne. Nach einer Reihe von intimeren Konzerten im März 2020, unter anderem einer Show im Kölner Palladium, geht es im herbst erneut nach Deutschland: Die Band spielt am 18.10. im Münchner Zenith, am 23.10. in der Porsche-Arena Stuttgart sowie am 24.10. in der Hamburger Barclaycard Arena und am 26.10. in Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle.

Nach einem gescheiterten Deal mit einer Plattenfirma fanden OneRepublic in den 2000ern auf MySpace ein Millionenpublikum. Produzent und Songwriter Timbaland nahm die fünf Musiker unter Vertrag und gestaltete mit ihnen eine Neuversion ihres Songs „Apologize“, der augenblicklich zum Hit wurde.

Auch nachfolgende Singles wie „All the Right Moves“, “Counting Stars” oder “Love Runs Out” fanden ein großes Publikum. Nun kehrt die Gruppe mit einem neuen Album zurück. „Human“ soll noch in diesem Jahr erscheinen. Die drei Vorabsingles „Wanted“, „Somebody to Love“ und „Rescue Me“ geben bereits einen kleinen Vorgeschmack – auch auf das, was Zuschauer bei ihrer aktuellen Tour erwartet.

OneRepublic live 2020 – Termine

So. 18.10.2020 München Zenith

Fr. 23.10.2020 Stuttgart Porsche-Arena

Sa. 24.10.2020 Hamburg Barclaycard Arena

Mo. 26.10.2020 Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle

OneRepublic live 2020: Tickets und Vorverkauf

Samsung Prio Tickets

Do., 05.03.2020, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 24 Stunden)

www.samsung.com/de/members/priotickets

MagentaMusik Prio Tickets in Kooperation mit Samsung:

Do., 05.03.2020, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 24 Stunden)

www.magenta-musik-360.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 05.03.2020, 10:00 Uhr (online Pre-Sale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 06.03.2020, 10:00 Uhr

https://www.livenation.de/artist/onerepublic-tickets

www.ticketmaster.de

Ticket-Hotline: 01806 – 999 0000 (Mo-Fr 8-22 Uhr / Wochenende u. Feiertage 9-20 Uhr)

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)

www.eventim.de

Ticket-Hotline: 01806 – 57 00 00

(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)