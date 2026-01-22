Oscar-Nominierungen: „Sinners“ sagenhafte 16 mal nominiert

„ Sinners“ schreibt Oscar-Geschichte mit beeindruckenden 16 Nominierungen, während „One Battle After Another“ mit 13 Nennungen dicht dahinter folgt. Die Nominierungen für die 98. Academy Awards wurden am Donnerstag, dem 22. Januar, bekannt gegeben.

Ryan Cooglers bluesinspirierter Vampirfilm und Paul Thomas Andersons Familiendrama beziehungsweise politischer Thriller konkurrieren beide um den Oscar für den besten Film.

Zudem sind beide Regisseure für die beste Regie nominiert. In der Kategorie „Bester Film“ treten „Sinners“ und „One Battle After Another“ gegen „Bugonia“, „F1“, „Frankenstein“, „Hamnet“, „Marty Supreme“, „The Secret Agent“, „Sentimental Value“ und „Train Dreams“ an.

Rekord für „Sinners“

Die 16 Nominierungen für „Sinners“ machen den Film zum meistnominierten Werk in der Geschichte der Oscars. Damit übertrifft er die bisherigen Rekordhalter „All About Eve“, „Titanic“ und „La La Land“, die jeweils 14 Nominierungen erhalten hatten.

Neben den Nennungen für den besten Film und die beste Regie wurde Michael B. Jordan als bester Hauptdarsteller nominiert. Delroy Lindo und Wunmi Mosaku erhielten Anerkennung für ihre Nebenrollen. Darüber hinaus wurde der Film für das beste Originaldrehbuch, den besten Originalsong („I Lied to You“), die beste Filmmusik sowie zahlreiche Produktions- und technische Kategorien nominiert.

Starkes Abschneiden von „One Battle After Another“

Auch „One Battle After Another“ konnte zahlreiche Erfolge verbuchen. Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn und Teyana Taylor erhielten allesamt Schauspielnominierungen.

Paul Thomas Anderson wurde zudem für das beste adaptierte Drehbuch nominiert. Der Film ist inspiriert von Thomas Pynchons Roman „Vineland“. Jonny Greenwood von Radiohead, ein langjähriger Weggefährte Andersons, erhielt ebenfalls eine Nominierung für die beste Originalfilmmusik.

Auswirkungen auf das Oscar-Rennen

Dass „Sinners“ das Feld der Nominierten mit rekordverdächtigem Abstand anführt, könnte das Oscar-Rennen erheblich verändern. Zuvor schien alles auf ein Duell zwischen „One Battle After Another“ und Chloé Zhaos „Hamnet“ hinauszulaufen. Beide Filme hatten sich zuletzt die Preise für den besten Film bei den Golden Globes geteilt.

„Hamnet“ erhielt insgesamt acht Nominierungen, darunter für den besten Film, die beste Regie, die beste Hauptdarstellerin für Jessie Buckley sowie für das beste adaptierte Drehbuch.

Neue Kategorie bei den Oscars

Bei den 98. Academy Awards wird zudem erstmals eine neue Kategorie eingeführt: Bestes Casting. Mit diesem Preis soll die essenzielle Arbeit von Casting-Direktoren gewürdigt werden. Die Nominierten werden von der Casting Directors Branch der Academy of Motion Picture Arts and Sciences bestimmt.

„Bestes Casting“ ist die erste neue Kategorie bei den Academy Awards seit über 20 Jahren. Zuvor war zuletzt 2001 der Preis für den besten animierten Spielfilm eingeführt worden.

Verleihungstermin und Moderator

Die Oscar-Verleihung 2026 findet am 15. März statt und wird ab 19 Uhr ET live auf ABC übertragen. Conan O’Brien kehrt nach seinem vielgelobten Auftritt im Jahr 2025 erneut als Moderator zurück.