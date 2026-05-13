Der Oscar-Host 2027 steht fest

Conan O’Brien wird zum dritten Mal in Folge die Oscars moderieren. Die 99. Oscarverleihung wird am 14. März 2027 live auf ABC und Hulu ausgestrahlt. Raj Kapoor und Katy Mullan kehren als ausführende Produzenten der Show zum vierten Mal in Folge zurück, Jeff Ross und Mike Sweeney zum dritten Mal.

„Conan hat rund um die Oscars eine bemerkenswerte Energie erzeugt“, erklärte Craig Erwich, President der Disney Television Group, in einem Statement. „Seine einzigartige komödiantische Stimme macht Hollywoods größten Abend zu einer der unterhaltsamsten Feiern des Jahres. Wir freuen uns, ihn willkommen zu heißen, und sind gespannt, was er und das Produktionsteam als Nächstes abliefern.“

Im März moderierte der Comedian zum zweiten Mal in Folge und brachte seine typische Respektlosigkeit mit. In seinem vielbeachteten Monolog stichelte O’Brien gegen Timothée Chalamet wegen dessen diskurssprengender Äußerungen über Ballett und Oper, schlüpfte in „Weapons“ in die Rolle von Tante Gladys und feierte die internationalen Anstrengungen, die nötig sind, um Filme auf die große Leinwand zu bringen.

Lob vom Produktionsteam

„Conan O’Brien bei den Oscars zum dritten Mal begrüßen zu dürfen ist wirklich etwas Besonderes. Er bringt diesen unverkennbaren Humor mit, den alle lieben, dazu eine echte Wärme und Großzügigkeit, die sich durch die gesamte Show zieht“, sagten Kapoor und Mullan in einem Statement. „Er ist ein echter kreativer Partner, dem wir vollständig vertrauen – jemand, der den ganzen Prozess aufrichtig Spaß machen lässt, sowohl hinter den Kulissen als auch auf der Bühne. Wir sind unglaublich dankbar, das gemeinsam weiterzuentwickeln, und können es kaum erwarten zu zeigen, was als Nächstes kommt.“

In einem Interview mit „Good Morning America“ vor den Oscars im März schilderte O’Brien seine Vorbereitungen für seinen zweiten Auftritt als Moderator: Er habe Monologmaterial bei Überraschungsauftritten in Comedyclubs getestet. „Das Publikum liebt es, weil ich eine Überraschung bin – die wissen nicht, dass ich auftauchen werde“, sagte O’Brien und fügte hinzu: „Und manche dieser Clubs liegen wirklich am Ende der Welt. Die sind gleichzeitig auch eine Bowlingbahn. Oder eine Autovermietung.“

Die Oscars im nächsten Jahr werden die vorletzte Ausgabe der Gala sein, die auf ABC und Hulu übertragen wird, bevor die Verleihung 2029 zu YouTube wechselt und vom Dolby Theatre ins Peacock Theater umzieht.