Oscars 2025: Die größten Freuden, Enttäuschungen, WTF-Momente

Die 97. Oscar-Verleihung dauerte traditionsgemäß lange. Ungeachtet der scherzhaften Behauptungen des Moderators Conan O’Brien, den Zeitplan einzuhalten. Bei der Zeremonie dominierte Sean Bakers für 6 Millionen Dollar produzierter Indie-Film Anora , der in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde, das Geschehen mit fünf Siegen bei sechs Nominierungen. Darunter Beste Regie, Bester Schnitt und Bestes Originaldrehbuch (alle für Sean Baker), Beste Hauptdarstellerin für Mikey Madison und schließlich Bester Film.

Dennoch gab es für Fans anderer Top-Anwärter viele Höhepunkte, darunter „Wicked“, das den Abend mit einem durchgehenden musikalischen Thema untermalte. The Brutalist, ein weiterer Low-Budget-Favorit, erhielt drei Auszeichnungen. Darunter die für den besten Schauspieler für Adrien Brody. Sein zweiter Sieg in dieser Kategorie. 22 Jahre nachdem er für seine Leistung in Der Pianist ausgezeichnet wurde. Die vielnominierte Emilia Pérez staubte zwei Statuen ab. Darunter die für die beste Nebendarstellerin für Zoe Saldaña. Die erste Amerikanerin mit dominikanischem Hintergrund, die einen Oscar gewann.

Natürlich gab es bei der Zeremonie auch Enttäuschungen und Momente, die einem Rätsel aufgaben. Denn Live-TV läuft nie ganz nach Plan. Und bei den Academy-Wählern kann man immer mit einigen verblüffenden Entscheidungen rechnen. Hier die Enttäuschungen und Freuden, die sich am Sonntagabend auf der Bühne des Dolby Theatre in Hollywood abspielten.

Oscars 2025: Die größten Freuden, Enttäuschungen, WTF-Momente

WTF: „Wicked“ stiehlt allen die Show, bevor es überhaupt losgeht

Die besten Freundinnen Cynthia Erivo und Ariana Grande aus „Wicked“ sorgten am Sonntagabend mit einem musikalischen Medley, das das Publikum auf eine Reise durch das erweiterte „Wizard of Oz“-Universum mitnahm, für einen fulminanten Start der Oscar-Verleihung. Grande trat zuerst auf. Und bot eine gefühlvolle Interpretation des zeitlosen Klassikers „Somewhere Over the Rainbow“ dar. Dann schloss Erivo sich ihr an, um „The Wiz“ zu huldigen, indem sie „Home“ sang, das von Diana Ross im Film von 1978 gesungen wurde.

Das Paar ging dann zu ihrem unvermeidlichen Duett „Defying Gravity“ über, dem Höhepunkt von „Wicked“ (oder zumindest Teil 1). Wobei Erivo für ein schauriges Finale im übertragenen Sinne davonflog. Es war seltsam, dass nur ein einziger Nominierter für den besten Film all diese erstklassige Aufmerksamkeit zu Beginn der Show erhielt. Aber niemand schien sich an der Ehrenrunde für den Musical-Blockbuster von 2024 zu stören. Vor allem nicht, wenn die Sänger so eine tolle Stimme haben. – Miles Klee

Oscars 2025: Die größten Freuden, Enttäuschungen, WTF-Momente

Das Beste: Conan O’Brien führt uns zurück in seine Late-Night-Blütezeit

Es war ein echtes WTF-Jahr in Bezug auf die Vorbereitungen auf die Oscars. Warum also nicht die Show offiziell mit etwas beginnen lassen, das dem Delirium, dem Wahnsinn und der schieren Unberechenbarkeit des Wahlkampfs nach den Nominierungen entsprach? Die Academy dachte wahrscheinlich, sie würde den Conan O’Brien engagieren, der jahrelange Erfahrung als Talkshow-Moderator hat. Und bei den Emmys (zweimal) einen sehr professionellen Job als Moderator gemacht hat.

Der Mann, der auf der Bühne des Dolby Theaters erschien, ähnelte jedoch eher dem Chaoten, der für seine frühen Jahre bei Late Night und die „Monorail“-Folge von Die Simpsons verantwortlich war. Er neckte Timothée Chalamet wegen seines leuchtend gelben Anzugs („Du wirst heute Abend nicht auf deinem Fahrrad angefahren werden“) und seines Alters (er zeigte ein Bild eines Ultraschalls und sagte, es sei ein Kopfbild eines jüngeren Timmy). Und er beendete die Show mit einer aufwendigen Musiknummer, in der ein Sandwurm aus Dune „Chopsticks“ auf einem Klavier spielte. Er ging sogar auf den Skandal um die Tweets von Karla Sofía Gascón, dem Star aus Emilia Peréz, ein. Und zwar auf eine Art und Weise, die zwar scharf, aber nicht gemein war. Es war absurd, es war lustig, es setzte von Anfang an den perfekten „Alles ist möglich“-Ton. Es war Conan wie aus alten Zeiten. –David Fear

Oscars 2025: Die größten Freuden, Enttäuschungen, WTF-Momente

Best of: Kieran Culkin wird Oscar-Gewinner – und vielleicht noch einmal Vater

Culkins Auszeichnung als bester Nebendarsteller für seine Rolle in „A Real Pain“ war eine der wenigen sicheren Dinge bei dieser Oscar-Verleihung. Und angesichts der albernen, improvisierten (und oft vulgären) Reden, die er gehalten hatte, als er im Vorfeld der Oscars eine Reihe von Statuen gesammelt hatte, war es eine ebenso ausgemachte Sache, dass sein Dank vom Podium aus unvergesslich sein würde. Nachdem er fast 10 Sekunden lang verstummt war, als er seinem Co-Star und Nominiertenkollegen Jeremy Strong aus „Succession“ einen Schimpfwort-Gruß zurief, sprach Culkin ein paar schnelle Dankesworte aus. Bevor er sich direkt an seine Frau wandte.

Als er 2023 einen Emmy gewann, scherzte der Schauspieler von der Bühne aus, dass er sich ein drittes Kind wünsche. Und erwähnte, dass seine Frau versprochen habe, es zu bekommen, wenn er gewinne. In dieser Rede verriet er, dass er später privat scherzte, er wolle ein viertes Kind. Woraufhin Frau „Glaubensschwache“ sagte, sie würde ein weiteres Kind in Betracht ziehen, falls er jemals einen Oscar gewinnen sollte. Dann hielt er seine Statue hoch, woraufhin die Menge. Und zum Glück auch seine Frau – in Gelächter ausbrach. –D.F.

Oscars 2025: Die größten Freuden, Enttäuschungen, WTF-Momente

Best: Eine rührende Hommage an Kostümbildner und ein historischer Sieg

Jeder schaut sich die Oscar-Verleihung wegen der großen Namen an. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass Nominierte hinter den Kulissen nur wenig Kamerazeit erhalten und nur vage Beschreibungen ihrer tatsächlichen Arbeit erhalten. Daher war es eine willkommene Überraschung zu sehen, wie fünf Stars der Filme, die für das beste Kostümdesign nominiert waren – „Conclave“, „Gladiator II“, „A Complete Unknown“, „Wicked“ und „Nosferatu“ – ihren Kostümbildnern persönliche und herzliche Anerkennung zollten. Leider war nur Bowen Yang entschlossen genug, seine Kostüme aus dem Film zu tragen. Eine skurrile Schuluniform aus „Wicked“. Und er fühlte sich von seinen Co-Moderatoren, insbesondere von seinem vermeintlichen „Bestie“ John Lithgow, ziemlich verraten.

Aber es war die musikalische Fantasie, die triumphierte, dank der Arbeit von Paul Tazewell. Der nun zu drei Vierteln auf dem Weg zu einem EGOT ist, nachdem er zuvor einen Tony und einen Emmy gewonnen hatte. Tazewell begann seine Rede mit der Bemerkung, dass er der erste Schwarze sei, der einen Oscar für Kostümdesign beanspruche. Was viele im Publikum zum Applaus aufstehen ließ, darunter auch Elphaba selbst, Cynthia Erivo. –M.K.

WTF: Die lieblichen Töne von … Nick Offerman?!

Diejenigen unter Ihnen, die sich schon früh am Abend gefragt haben: „Ist das Ron Swanson, der die Show ankündigt?“, wurden bestätigt, als Gastgeber Conan O’Brien in einen kurzen Streit mit der Stimme Gottes geriet. Die in der Tat von niemand anderem als Nick Offerman geliefert wurde. Als O’Brien versuchte, eine Geschichtsstunde über die Oscars zu beginnen, warf Offerman mit seiner whiskeyweichen Stimme ein, dass es das erste Mal sei, dass der Komiker die Oscar-Verleihung moderiere. Er fuhr fort, O’Brien auf den „Druck“ anzusprechen, unter dem er stand, um Höchstleistungen zu erbringen. Und sinnierte einmal: „Eine so große Herausforderung, die so spät in der Karriere kommt, muss auf der Seele eines Mannes lasten.“

Ein entnervter O’Brien forderte Offerman schließlich auf, nicht mehr zu unterbrechen. Und das von ihm gelieferte Skript zu lesen. Offerman wartete nur einen Augenblick, bevor er mit der für den Moderator scheinbar zufriedenstellenden Aussage begann, dass O’Brien „einer der größten Comedians unserer Zeit“ sei. Es kommt nicht oft vor, dass die anerkannten Konventionen einer im Fernsehen übertragenen Preisverleihung auf den Kopf gestellt werden. Vielleicht sollten andere Zeremonien ab und zu einmal etwas aufrütteln? –M.K.

Oscars 2025: Die größten Freuden, Enttäuschungen, WTF-Momente

Am schlimmsten: Eine James-Bond-Hommage direkt aus Vegas

Im November wurden die langjährigen Produzenten der James-Bond-Filme – Michael G. Wilson und Barbara Broccoli – bei den Governor’s Awards der Academy geehrt und erhielten den renommierten Irving Thalberg Memorial Award. Die Entscheidung, ihnen bei den Oscars Tribut zu zollen, war also wahrscheinlich schon lange vor der Bekanntgabe, dass Amazon die Kontrolle über die 007-Franchise übernommen hatte, die im Wesentlichen sechs Jahrzehnte lang wie ein Familienunternehmen geführt worden war, in Arbeit.

Es wäre keine gute Idee gewesen, diese Legenden mit einer Bühne voller Tänzer (darunter Margaret Qualley?) und Sänger wie Lisa von Blackpink, Doja Cat und Raye zu ehren, die berühmte Bond-Filmmelodien interpretieren. Selbst wenn der anhaltende Geruch dieser Firmenübernahme nicht noch in der Luft gelegen hätte. Um fair zu sein, war Rayes Cover des Eröffnungssongs von „Skyfal“l großartig. Aber lieber Gott. Das war nur einen Rob Lowe und Schneewittchen vom musikalischen Fiasko der Oscarverleihung 1989 entfernt. –D.F.

Oscars 2025: Die größten Freuden, Enttäuschungen, WTF-Momente

Bester Moment: „No Other Land“ Filmemacher prangern amerikanische Außenpolitik an

Der von der Kritik gefeierte – aber offiziell immer noch ohne Vertrieb – Dokumentarfilm über die Zwangsumsiedlung einer Gemeinde im Westjordanland, der von palästinensischen und israelischen Aktivisten gedreht wurde, galt als Favorit für den Oscar für den besten Dokumentarfilm. Obwohl einige befürchteten, dass sein ungefilterter Blick auf ein heißes Thema die Wähler zu sehr politisch spalten würde. Als das Filmemacher-Quartett die Bühne betrat, um den Preis entgegenzunehmen, ergriff der palästinensische Regisseur Basel Adra als erster das Wort und erwähnte, dass er hoffe, seine Tochter würde nicht in einer Landschaft der „ethnischen Säuberung“ aufwachsen.

Dann trat einer seiner israelischen Kameraden, Yuval Abraham, ans Mikrofon und wies darauf hin, dass der Film zwar im Geiste der interkulturellen Liebe und Zusammenarbeit gedreht worden sei. Das Land, in dem er lebe, jedoch eines der Bewegungsfreiheit sei und Adras eines des Militärrechts. Abraham bot an, dass es einen Weg nach vorne gibt und dass „die Außenpolitik in diesem Land dazu beiträgt, [diesen Weg] zu blockieren. Es gibt einen anderen Weg. Es ist noch nicht zu spät für das Leben und die Lebenden.“ Für einen Abend, an dem die Politik auffällig abwesend war (abgesehen von Daryl Hannah, die die Ukraine herausschrie), fühlte sich die Erklärung wie ein dringend benötigtes Nicken an die Welt außerhalb des Theaters an. –D.F.

Oscars 2025: Die größten Freuden, Enttäuschungen, WTF-Momente

Das Schlimmste: Schon wieder kein Oscar für Diane Warren

Es ist nicht so, dass es der legendären Songwriterin Diane Warren an Anerkennung mangelt. Die kreative Kraft hinter Pop-Hits wie Chers „If I Could Turn Back Time“ und Celine Dions „Because You Loved Me“ hat genug Musikindustrie-Preise gewonnen, um ein paar Vitrinen zu füllen. Bei den Oscars hatte Warren jedoch kein Glück. Obwohl sie bereits eine Ehrenstatue erhalten hat.

Seit 1987 wurde sie 16 Mal für den besten Original-Song nominiert. Und das jedes Jahr bis 2017, doch mit ihrem neuesten Beitrag „The Journey“ hat sie es wieder nicht geschafft. Die von der Oscar-Preisträgerin H.E.R. gesungene Hymne war in The Six Triple Eight zu hören. Einem historischen Drama über ein rein schwarzes, rein weibliches Bataillon während des Zweiten Weltkriegs. Den Preis erhielten stattdessen die Songwriter-Ehepartner Clément Ducol und Camille für „El Mal“, gesungen von Zoe Saldaña in Emilia Pérez. Camille versuchte während ihrer Dankesrede selbst ein wenig zu singen. Was beim Publikum auf eher zurückhaltende Resonanz stieß, das es vielleicht vorgezogen hätte, wenn Warren endlich die Goldmedaille nach Hause gebracht hätte. –M.K.

Oscars 2025: Die größten Freuden, Enttäuschungen, WTF-Momente

Best: „Anora“ ist der kleine Film, der es schaffen könnte

Und siehe da. Eine Screwball-Komödie über eine Sexarbeiterin soll sie führen! Sean Bakers verrückte Indie-Film-Antwort auf „Pretty Woman“ räumte ab und gewann Oscars für den besten Schnitt, das beste Originaldrehbuch, die beste Regie, die beste Hauptdarstellerin (ein großes Lob an Mikey Madison!) und den besten Film. Und bewies damit, dass Märchen manchmal doch wahr werden.

Baker nutzte seine Dankesrede als bester Regisseur, um für die Bedeutung der Kinoveröffentlichungen zu werben. Und ermutigte Verleiher, Filmemacher und Kinobesucher mit Kindern, das Kinoerlebnis am Leben zu erhalten. Sowohl er als auch Madison richteten Worte an die Sexarbeiterbranche. Und am Ende einer Runde von Reden der Produzenten nach dem Gewinn des Preises für den besten Film fügte Baker hinzu: „Es lebe der Independent-Film!“ Es war ein erhebendes Ende einer überraschend ausgelassenen Nacht für Filmliebhaber. –D.F.