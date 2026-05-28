Matthew Perrys Assistent zu 41 Monaten Haft verurteilt: „Das Monster, das ihn getötet hat“

Matthew Perrys Assistent, der mit ihm zusammenlebte, ist am Dienstag zu drei Jahren und fünf Monaten Gefängnis verurteilt worden. Er hatte dem „Friends“-Star am Tag seines Todes drei Ketaminspritzen gesetzt und ihn allein in seinem Whirlpool im Garten gelassen – am 28. Oktober 2023 wurde Perry mit dem Gesicht nach unten im Wasser gefunden.

Der Assistent, Kenneth Iwamasa, hatte sich in einem Anklagepunkt des Komplotts zur Verbreitung von Ketamin mit Todesfolge schuldig bekannt und war der letzte von fünf Mitangeklagten, der in dem aufsehenerregenden Fall verurteilt wurde. Er hatte sechs Monate Haft und sechs Monate Hausarrest beantragt. Die Staatsanwaltschaft empfahl die 41-monatige Strafe mit der Begründung, sie spiegele sowohl den „lebensbeendenden Schaden“, den Iwamasa angerichtet habe, als auch seine „erhebliche Kooperation“ mit den Ermittlern wider.

„Was Sie sind, ist das Monster, das ihn getötet hat“, sagte Perrys langjährige Geschäftsführerin und Nachlassverwalterin Lisa Ferguson in einer eindringlichen Erklärung als Opfervertreterin. Sie warf Iwamasa vor, die Familie belogen, Fotos bei Perrys Beerdigung gemacht, drei Jahre Abfindung verlangt und den Nachlass verklagt zu haben, als er die gewünschte Zahlung nicht erhielt. „Matthew hatte es verdient zu leben. Sie nicht.“

Mildere Strafe als Mitangeklagte

Iwamsas Strafe fiel deutlich geringer aus als die 15-jährige Haftstrafe, die letzten Monat gegen seine Mitangeklagte Jasveen Sangha verhängt wurde – die sogenannte „Ketamin-Königin“, die das Ketamin verkauft hatte, das sich bei Perrys Tod in seinem Blut befand. Die drei übrigen Mitangeklagten erhielten noch kürzere Strafen.

Erik Fleming, der Drogenhändler, der als Mittelsmann zwischen Sangha agiert hatte, wurde Anfang des Monats zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Dr. Salvador Plasencia, der zugegeben hatte, Perry in den Wochen vor Flemings und Sanghas Beteiligung mit großen Mengen Ketamin versorgt zu haben, wurde im vergangenen Dezember mit 30 Monaten Haft belegt. Dr. Mark Chavez, der Plasencia bei der Beschaffung geholfen hatte, kam mit der mildesten Strafe davon: acht Monate Hausarrest und drei Jahre Bewährung.

In Briefen an das Gericht machten Perrys Angehörige Iwamasa schwere Vorwürfe, weil er die Familie über die Ereignisse belogen hatte. Sie hätten ihn seit Jahrzehnten gekannt und darauf vertraut, dass er sich um den hilfsbedürftigen Schauspieler kümmere, schrieben sie.

Briefe der Familie ans Gericht

„Kennys wichtigste Aufgabe – bei weitem – war es, der Begleiter und Beschützer meines Sohnes in seinem Kampf gegen die Sucht zu sein“, schrieb seine Mutter Suzanne Morrison an die Richterin. „Kenny wusste: Wenn er sich unter unzumutbaren Druck gesetzt fühlte, würde ein einziger Anruf bei einer der vielen Menschen in Matthews Umfeld genügen – Verstärkung wäre unterwegs gewesen, und sein Job wäre sicher gewesen.“

Sie behauptete, Iwamasa habe sich nach Perrys Tod an die Familie geklammert – möglicherweise um zu beobachten, was sie wisse. „Er schickte mir Songs, er zeichnete eine kleine Karte, damit ich mich auf dem Friedhof zurechtfand. Wenn er einen Regenbogen sah – eines von Matthews liebsten Dingen –, rief er mich an. Er bestand darauf, bei Matthews Beerdigung zu sprechen. Er klammerte sich an mich und die Familie, als wäre er irgendwie der Gute, der Matthew retten wollte“, schrieb sie.

Die trauernde Mutter griff Iwamasa dafür an, dass er mehrere Ketaminquellen für Perry organisiert, ihren Sohn ohne medizinische Ausbildung gespritzt und angeblich damit gedroht habe, eine Schadenersatzklage einzureichen, um eine Abfindung zu „erpressen“, als klar wurde, dass er keine „finanzielle Auszahlung“ von der Familie erhalten würde. Sie bezeichnete Iwamasa als „einen Mann ohne Gewissen“.

Auftritt bei der Beerdigung

Perrys Schwester Madeline Morrison nannte Iwamsas Rede bei der Beerdigung beschämend. „Die Person, die für den Tod meines Bruders verantwortlich ist, stand auf und sprach zu den Menschen, die ihn am meisten liebten. Das ist wie ein grausamer Witz, mit dem ich noch immer kämpfe“, schrieb sie. „Er hat nicht nur meinem Bruder das Leben genommen – er hat unsere letzten Erinnerungen an den Abschied vergiftet.“

In Gerichtsunterlagen erklärten die Staatsanwälte, Iwamasa habe die Gefahr klarer gesehen als irgendjemand sonst. Er sei sich Perrys Suchtproblemen „akut bewusst“ gewesen, habe ihn in jenem Monat zweimal bewusstlos in seiner Wohnung vorgefunden, beobachtet, wie er nach einer großen Injektion durch einen inzwischen verurteilten Arzt „eingefroren“ sei und die Sprache verloren habe – und er habe Beweise vernichtet, bevor die Sanitäter eintrafen. Iwamasa habe seine Rolle bei den tödlichen Ereignissen schließlich eingestanden, so die Staatsanwaltschaft, nachdem Ermittler im Januar 2024 eine Hausdurchsuchung bei ihm durchgeführt hatten.

Laut dem Sachverhalt, der in seinen Vergleich mit der Staatsanwaltschaft eingeflossen ist, arrangierte Iwamasa Perrys erstes Treffen mit Dr. Salvador Plasencia am 30. September 2023 und bezahlte den Arzt mit 4.500 Dollar in bar. Bei dem Treffen verabreichte Plasencia Perry zwei Ketamininjektionen, zeigte Iwamasa, wie man das Betäubungsmittel spritzt, und ließ mehrere Spritzen sowie mindestens eine Ketamin-Ampulle zurück.

Tödliche Ketaminkette

Iwamasa bestellte später weiteres Ketamin bei Plasencia und bezeichnete die Ampullen in Textnachrichten als „Dosen Dr. Pepper“, wie Ermittler erklärten. In den folgenden zwei Wochen kaufte er mit Perrys Geld Ketamin im Wert von mindestens 55.000 Dollar von Plasencia.

Am 10. Oktober 2023 arrangierte Iwamasa, dass Plasencia ihn und Perry auf einem Parkplatz nahe dem Long Beach Aquarium traf, wo Plasencia Perry auf dem Rücksitz eines Autos Ketamin injizierte, so die Vereinbarung. Ein paar Tage später verabreichte Plasencia Perry in Anwesenheit von Iwamasa eine hohe Dosis in dessen Haus, woraufhin Perrys Blutdruck in die Höhe schoss und sein Körper „einfror“, wie Iwamasa einräumte.

Im Rahmen des Deals gab Iwamasa an, später damit begonnen zu haben, Ketamin von Fleming zu kaufen. Am 14. Oktober 2023 erwarb er 25 von Sangha gelieferte Ampullen für 6.000 Dollar. Er arrangierte einen weiteren Kauf von 25 Ampullen, die am 24. Oktober 2023 geliefert wurden, wie er eingestand.

Der letzte Tag

Iwamasa, der als Assistent 150.000 Dollar im Jahr verdiente, räumte ein, Perry vom 24. bis zum 27. Oktober 2023 täglich etwa sechs bis acht Ketaminspritzen gesetzt zu haben. Am Tag von Perrys Tod injizierte er ihm gegen 8:30 Uhr morgens eine erste und gegen 12:45 Uhr eine zweite Dosis, so seine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft. Rund 40 Minuten später bat Perry Iwamasa, den Whirlpool einzuschalten und ihn „mit der großen Spritze abzuschießen“. Iwamasa gab zu, ihm den Schuss gesetzt zu haben.

Laut seinem Obduktionsbericht starb Perry im Alter von 54 Jahren an den akuten Auswirkungen von Ketamin. Er war vor allem als Chandler Bing in „Friends“ bekannt, war mehrfach in Entzugskliniken und sprach offen über seine Sucht – vorwiegend nach Schmerzmitteln. In seinen Memoiren „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing“ war der Schauspieler schonungslos ehrlich über das Ausmaß seines Drogenproblems und eröffnete das Buch mit den Worten: „Hi, mein Name ist Matthew, obwohl Sie mich vielleicht unter einem anderen Namen kennen. Meine Freunde nennen mich Matty. Und ich sollte eigentlich tot sein.“ Er gestand, während der Dreharbeiten zur dritten Staffel von „Friends“ bis zu 55 Vicodin täglich genommen zu haben.