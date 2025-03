Oscars 2025: Mikey Madison triumphiert als beste Hauptdarstellerin

Die 97. Oscar-Verleihung brachte wieder einige Überraschungen mit sich: Als beste Hauptdarstellerin konnte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (03.03.) Mikey Madison durchsetzen. Ihre herausragende Performance in „Anora“ konnte die Jury am meisten überzeugen.

Nominiert waren:

Cynthia Erivo („Wicked“)

Karla Sofía Gascón („Emilia Pérez“)

Mikey Madison („Anora“)

Demi Moore („The Substance“)

Fernanda Torres („I’m Still Here“)

Für die Schauspielerin war es die erste Oscar-Nominierung. „Ich habe definitiv eine Veränderung in meiner Karriere gespürt, seit ,Anora‘ herauskam“, erklärte Mikey Madison im Vorfeld zu der Ehrung durch die Academy Awards. „Es war aufregend, all diese neuen Angebote zu erhalten, und ich habe die Daumen gedrückt, dass es so weitergeht.“

Auch Demi Moore konnte sich Hoffnung machen

Bei ihrer Rede während der Golden Globe-Verleihung reflektierte Demi Moore über ihre Karriere und frühere Selbstzweifel: „Vor 30 Jahren sagte mir ein Produzent, dass ich eine ,Popcorn-Schauspielerin‘ sei. Damals bedeutete das für mich, dass ich zwar in erfolgreichen Filmen mitspielen konnte, die viel Geld einspielten, aber keine Anerkennung finden würde. Und ich glaubte das.“

Nach ihrer SAG-Awards-Auszeichnung zeigte sie sich emotional und bedankte sich bei ihren Lehrern in der Branche: „Ich bin so dankbar für die Lehrer, die ich in dieser Branche hatte, die mir geholfen haben, zu wachsen und mich zu entwickeln.“