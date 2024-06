Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat die potenziellen neuen Mitglieder der Oscar-Akademie bekannt gegeben. Unter den 487 Beitrittskandidat:innen sind auch zwei deutsche Filmschaffende. Sandra Hüller, aber auch İlker Çatak dürfen, wenn sie wollen, beitreten und künftig bei der Vergabe der Oscars mit abstimmen.

Erst Nominierte, dann Jury?

Am 23. Februar räumte Sandra Hüller bei der César-Verleihung in Frankreich mit ihrem Part im Film „Anatomie eines Falls“ den Preis als Beste Schauspielerin ab. Im März war die 46-Jährige in derselben Kategorie bei den 96. Oscars in Los Angeles nominiert, ging da jedoch leer aus.

Immerhin: „The Zone of Interest“, in dem Sandra Hüller die Hauptrolle (als Hedwig Höss) spielte, konnte in der Kategorie für den Besten Internationalen Film überzeugen.

Regisseur İlker Çatak, der um denselben Oscar kämpfte, ging mit seinem Drama „Das Lehrerzimmer“ leer aus.

Sandra Hüller und İlker Çatak in prominenter Gesellschaft

Jetzt wurden die beiden Filmschaffenden doppelt geehrt. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences wählte die zwei aus, der Oscar-Akademie beizutreten. „Wir freuen uns sehr, die diesjährigen neuen Mitglieder in der Academy begrüßen zu dürfen“, heißt es von Academy CEO Bill Kramer und Academy Präsidentin Janet Yang auf der Website. „Diese bemerkenswert talentierten Künstler und Fachleute aus der ganzen Welt haben einen bedeutenden Einfluss auf unsere Filmgemeinschaft“, erklären sie.

Unter den Auserwählten sind Filmschaffende aus den Bereichen Darsteller:innen, Regisseur:innen, Produzent:innen und vielen weiteren. In der Kategorie Schauspieler:innen sind neben Sandra Hüller auch Jessica Alba, Swann Arlaud und Jason Clarke vertreten.

In der Kategorie Filmemacher:innen gesellen sich zu İlker Çatak unter anderem Steven Caple Jr., Alex Rivera und „Anatomie eines Falls“-Regissesurin Justine Triet.

Ob Sandra Hüller und die weiteren möglichen neuen Jury-Mitglieder das Angebot annehmen, ist bisher nicht bekannt.