Geezer Butler über Ozzy Osbourne: „War schockiert, wie krank er war“

Geezer Butler hat über die Proben für Black Sabbaths Abschiedskonzert „Back to the Beginning“ gesprochen. Er zeigte sich schockiert über den schlechten Gesundheitszustand von Ozzy Osbourne.

Der Mitgründer und Bassist von Black Sabbath erinnerte sich im Podcast seiner Frau Gloria, „Gabbing with Girlfriends“, an die Vorbereitungen für das finale Konzert in Birmingham und beantwortete Fragen interessierter Zuhörer:innen.

„Ich habe mich wohl einfach gefragt, wie das wohl für alle laufen würde“, sagte Geezer laut „Consequence“ auf die Frage, wie es sich angefühlt habe, zur Teilnahme an dem letzten Konzert gebeten zu werden. „Ich wusste, dass Ozzy nicht bei bester Gesundheit war. Ich wusste, dass Bill [Ward] schon seit einiger Zeit nicht gut drauf war. Tony [Iommi] war dabei, und ich war auch dabei, solange alle anderen dabei waren.“ Daher habe er sofort zugesagt. „Vor allem, weil es im Villa Park stattfand, [dem Heimstadion] meiner Fußballmannschaft und einem der ersten Orte, an denen ich als kleines Kind jemals gewesen bin.“

Ozzy Osbourne konnte jeden Song nur einmal proben

Er habe zunächst mit Schlagzeuger Bill Ward und Gitarrist Tony Iommi geprobt. Osbourne sei am dritten Tag dazugestoßen. „Das einzig Schockierende war, als Ozzy hereinkam“, sagte Butler. „Ich wusste, dass Ozzy sehr krank war, aber mir war nicht klar, wie krank er wirklich war. … Am dritten Tag kam Ozzy herein und wurde von zwei Helfern gestützt. Ich war einfach schockiert, ihn so zu sehen“, erinnerte sich Butler. „Und natürlich musste Ozzy, wie er nun einmal ist, ein paar Witze machen. Sie hatten einen Sessel bereitgestellt, damit er sich hinsetzen und die Songs singen konnte, weil er nicht stehen konnte.“

Butler fügte hinzu: „Ich glaube, wir haben etwa sechs oder sieben Songs geprobt und vier oder fünf ausgewählt. Wir wussten, dass wir wegen der zeitlichen Begrenzung nur vier oder fünf machen konnten, und wählten diejenigen, die am besten klangen und mit denen wir uns am wohlsten fühlten. Danach fielen wir wieder in den alten Sabbath-Rhythmus zurück. Ozzy konnte es nur einmal machen, konnte nur einmal proben, die Songs einmal durchgehen, und dann ging er, und wir machten irgendwie weiter.“

Im Juli hatten sich Ozzy Osbourne und Black Sabbath mit dem Abschiedskonzert „Back to the Beginning“ in Birmingham von ihren Fans verabschiedet. Weniger als drei Wochen später verstarb Osbourne nach langer Krankheit. An der Show nahmen auch weitere bekannte Musiker und Bands teil, darunter Yungblud, Nuno Bettencourt von Extreme, II von Sleep Token und Adam Wakeman aus Osbournes Solo-Band.