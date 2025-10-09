Exklusiv: Jake Osbourne über die letzten Stunden von Ozzy

Der Sohn des verstorbenen Frontmanns von Black Sabbath reflektiert über die letzten Lebensjahre seines Vaters, die dieser in seinem neuen Buch „Last Rites“ festgehalten hat, das er wenige Tage vor seinem Tod fertiggestellt hat.

Als er aufwuchs, hatte Jack Osbourne das Gefühl, seinen Vater mit der ganzen Welt teilen zu müssen. „Er war ständig auf Tour“, erzählt Ozzys Sohn, 39, am Dienstag gegenüber ROLLING STONE über Zoom aus seinem Haus in Los Angeles. „Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir uns erst als Erwachsene richtig kennengelernt haben, als wir [die Reise-Fernsehserie] „World Detour“ gedreht haben.“

Obwohl die MTV-Reality-Show „The Osbournes“ eine enge Bindung zwischen Vater und Sohn zeigte, gab „World Detour“, das zwischen 2016 und 2018 drei Staffeln lang ausgestrahlt wurde, Jack die Möglichkeit, echte Qualitätszeit mit dem Mann zu verbringen, der mit Black Sabbath den Heavy Metal mitbegründet hatte und als Solokünstler zu noch größerem Ruhm gelangte.

Gemeinsame Zeit statt Reality-TV: Jacks echte Begegnung mit seinem Vater

„Ich erinnere mich, dass ich während der Dreharbeiten dachte: ‚Oh, ich bin so glücklich, dass ich das mit ihm machen darf‘“, sagt er über die Show, in der das Touristen-Duo amerikanische Sehenswürdigkeiten und Kuriositäten besuchte. „Ich hatte großes Glück, dass ich ihn in seinen letzten guten Jahren erleben durfte.“

Ozzy verletzte sich 2019 nach einem Sturz zu Hause schwer am Hals. Dieser Unfall sowie Komplikationen aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung und anderer Beschwerden überschatteten den Rest seines Lebens und zwangen ihn, Tourtermine zu verschieben und abzusagen, während er sich erholte. Sein letztes Konzert als Solokünstler und Sänger von Black Sabbath gab er am 5. Juli dieses Jahres bei „Back to the Beginning“, einem großartigen Charity-Konzert in seiner Heimatstadt Birmingham, England.

Der Sänger, dessen Musik Metallica, Guns N’ Roses, Slayer und unzählige andere Metal-Bands inspirierte, die auf dem Festival auftraten, starb wenige Wochen später, am 22. Juli, was weltweite Trauerbekundungen auslöste.

Ozzy Osbournes letzter Auftritt: Ein Abschied in Birmingham

Ein neues Buch von Ozzy, „Last Rites“, und eine Dokumentation auf Paramount+, „Ozzy: No Escape From Now“, erzählen, wie hart der Künstler daran gearbeitet hat, sich von seinen Verletzungen zu erholen, um bei „Back to the Beginning“ dabei sein zu können.

Der Sänger vollendete „Last Rites“ wenige Tage vor seinem Tod. In seiner unnachahmlichen Sprache beschreibt er detailliert die Schmerzen, die ihm seine Verletzungen bereiteten, sowie die Liebe, die er in seinen letzten Lebensjahren von seiner Familie und seinen Fans empfing, und reflektiert darüber, wie er in der Vergangenheit viele Male dem Tod ins Auge gesehen hat, vom verheerenden Verlust des Gitarristen Randy Rhoads bis zum Abschied von Freunden wie John Bonham von Led Zeppelin. Er reflektiert auch darüber, wie das „Back to the Beginning“-Konzert und die darauf folgende Welle der Liebe sein Herz erwärmten.

„Als [Dad] starb, fragten wir uns: ‚Sollen wir [mit dem Buch] weitermachen?‘“, sagt Jack. „Ich glaube, wir waren uns alle einig: ‚Nun, er wollte, dass das Buch erscheint.‘ Das war etwas, worauf er hingearbeitet hatte, bis zwei Tage vor seinem Tod, und deshalb fühlte es sich falsch an, das Buch zurückzuhalten.“

„Last Rites“ – Ozzys letztes Vermächtnis in Buchform

Die Produzenten von „Ozzy: No Escape From Now“ begannen während der Arbeit an Osbournes letztem Album „Patient Number 9“ aus dem Jahr 2022 mit den Dreharbeiten für den Dokumentarfilm und filmten ihn, wie er die Songs aufnahm und bei den Commonwealth Games 2022 in England mit dem Konzert „Back to the Beginning“ sein Comeback feierte. „[Der Dokumentarfilm] fühlt sich an wie ‚Rocky III‘, als er alles verliert und versucht, alles zurückzugewinnen“, sagt Jack. „Es ist ein großartiger Einblick in die Vorbereitungen für diese letzte Show.“

Im Laufe eines offenen und emotionalen Interviews reflektiert Jack über den Einfluss, den Ozzy während seines gesamten Lebens auf ihn hatte, sowie darüber, wie er, seine Mutter Sharon und seine Schwestern Aimée und Kelly mit dem tragischen Verlust umgegangen sind.

Wie geht es dir derzeit?

Es ist einfach seltsam. Ich denke, das ist eine ganz normale Reaktion, wenn man einen Elternteil verliert, aber ich glaube, mir geht es gut. Kinder zu haben und wieder in den Schulalltag zurückzukehren, zwingt mich einfach dazu, mich darauf zu konzentrieren: „Okay. Lasst uns weitermachen.“

Ich bin mir sicher, dass Ozzy das auch so gewollt hätte.

Oh ja, hundertprozentig. Ich kann mich unzählige Male daran erinnern, wie er gesagt hat: „Warum weint ihr denn alle?“ Er würde das alles für lächerlich halten.

Zwischen Trauer und Alltag: Jacks Umgang mit dem Verlust

Wie hat sich die Familie gegenseitig unterstützt?

Ich war drei oder vier Wochen in England und kam etwa einen Monat nach seinem Tod nach L.A. zurück. Mama und Kelly sind in England, Aimée und ich sind hier in L.A. Wir melden uns also einfach täglich bei einander und arbeiten die Emotionen durch. Allein zu wissen, dass jemand anderes ähnlich empfindet wie ich – also meine Schwestern oder meine Mutter – ist sehr hilfreich.

Ozzy wollte auf keinen Fall, dass die Leute Mitleid mit ihm haben. Warum war es ihm wichtig, das Buch zu schreiben und die Herausforderungen zu beschreiben, denen er sich nach dem Unfall stellen musste?

Ich glaube, er hat es zum Teil geschrieben, um einige Spekulationen über dies und das auszuräumen. Außerdem hat er es geschrieben, um die Dinge richtigzustellen: „Ja, ich war krank, aber bemitleidet mich nicht, denn so ist das Leben …“ Er hatte keine Reue. Er hatte ein so gesegnetes Leben, eine so großartige Reise, und ich glaube, er wollte das mit seinen eigenen Worten mitteilen.

Ich weiß, dass die Familie mit der Frage gerungen hat, ob sie das Buch veröffentlichen soll. Es muss schwer sein, diese Chronik der letzten sechs Jahre zu enthüllen. War es schwer, diese Zeit beim Lesen noch einmal zu durchleben?

Es war interessant zu sehen, was er aus den letzten sechs und sieben Jahren in das Buch aufgenommen hat. Wenn man eine Biografie über jemanden liest, fragt man sich immer: „Wie genau ist das?“ Ich kann ehrlich sagen, dass dieses Buch wirklich seine Gedanken während dieser letzten Zeit widerspiegelt. Ich habe es gelesen und bin gerade bei einem Kapitel, das mit einer Geschichte beginnt, dann schweift er ab und kommt dann wieder zurück, und das entspricht genau seiner Denkweise. Ich finde, dass es dadurch eine sehr persönliche Note hat.

„Kein Mitleid“ – Ozzys Haltung zum Leben und Sterben

Was hat beim Lesen seines Berichts über seine gesundheitlichen Probleme besonders beeindruckt?

Es gab einige Dinge, bei denen ich mir gewünscht hätte, dass er etwas tiefer auf seine Gesundheitseinschränkungen eingegangen wäre, aber um ehrlich zu sein, denke ich, dass er das nicht getan hat, weil er es einfach so verdammt satt hatte. Was meiner Meinung nach jedoch deutlich wird, ist, wie wichtig es für ihn war, diese letzte Show zu machen.

Wie war das „Back to the Beginning“-Konzert für dich?

Ich bin ein paar Tage früher angereist. Ich habe den Soundcheck gesehen. Es war auf eine Weise kraftvoll, die mich überrascht hat. Ich wusste, dass es ein schwerer Tag für die ganze Familie werden würde, besonders für ihn, und wie ich gesagt habe, war es wie eine lebende Totenwache. Auf seltsame Weise hatte das Ganze etwas Göttlich-Vollkommenes. Es war ein Schlusspunkt. Ich meine, er hat Menschen gesehen, die er seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Er konnte Freunde und Fans sehen und einfach in seiner Heimatstadt sein, und es war einfach wild und wirklich bewegend.

Was hat Ozzy über seine Erfahrungen erzählt?

Er war so glücklich. Seit er krank wurde, war er ein bisschen süchtig nach sozialen Medien. Er war auf Instagram, er war auf TikTok, er hatte YouTube, weil er relativ unbeweglich war, also scrollte er viel in den sozialen Medien. Es war das erste Mal, dass er einen Auftritt hatte und dann direkte Reaktionen in den sozialen Medien sehen konnte.

Das letzte Konzert: Emotionen, Schmerz und Abschied

Jeden Morgen wachte er in England auf, und man bekam die Boulevardzeitungen, und jeden Tag der folgenden Woche gab es einen großen Artikel in einer der britischen Zeitungen. Es hat ihm einfach riesigen Spaß gemacht, all die tollen Kritiken und alle Beiträge im Internet zu sehen. Er war total begeistert. Ich sagte: „Dad, all diese Kritiken sind fantastisch. ‘ Und er antwortete: ‚Das bringt mir verdammt viel. Ich bin im Ruhestand.‘

In dem Buch erklärt er, wie viel Therapie und harte Arbeit er in die Vorbereitung des Konzerts gesteckt hat. Dieses Konzert muss sich für ihn wie ein Sieg angefühlt haben.

Es war eine große Sache für ihn. Und er war frustriert, dass er nicht aus dem Rollstuhl aufstehen konnte, aber ich denke, alles in allem hat er einen verdammt guten Job gemacht.

Ihm dabei zuzusehen, wie er „Mama, I’m Coming Home“ sang, war unglaublich emotional. Hat er dir etwas darüber erzählt?

Das Einzige, was er zu mir sagte, war: „Oh, bei ‚Mama, I’m Coming Home‘ habe ich verdammt noch mal angefangen, die Fassung zu verlieren.“ Und ich antwortete: „Nun, das ging allen so.“

Wie hat die Familie ihn seit seinem Unfall bei Laune gehalten?

Ich glaube, er fühlte sich immer dann zielstrebig, wenn er arbeitete, wenn er mit Andrew [Watt] ein Album aufnahm oder mit [seinem Freund und Gitarristen] Billy Morrison zusammenarbeitete oder mit uns den Podcast machte. Es war schwer für ihn, wenn er über längere Zeiträume hinweg nicht an etwas arbeitete oder sich in einer Übergangsphase befand. Dann wurde er einfach niedergeschlagen.

Familienzusammenhalt in schwierigen Zeiten

Er liebte es zu arbeiten. Wenn er also nicht arbeitete, war er nicht in Bestform. Aber es war immer jemand im Haus, entweder ich und die Kinder oder Kelly und Aimée. Wir besuchten ihn so oft wir konnten und versuchten, ihn gelegentlich dazu zu bewegen, mit uns auszugehen. Aber er mochte seine Routine. Er hatte sich daran gewöhnt, einfach zu Hause zu sein, was Segen und Fluch zugleich war; wenn man versuchte, diese Routine zu stören, gefiel ihm das nicht.

Am Ende zog ich für eine Weile wieder bei ihm ein. Ich war gerade auf der Suche nach einer neuen Wohnung, und es war einfach einfacher für mich, für sechs Monate bei ihnen einzuziehen, und ihm ging es damals gut, weil er nicht unglücklich sein konnte. Es war einfach ein Haus voller Kinder.

Wann war er am glücklichsten?

Wenn bestimmte Freunde zu Besuch kamen, war er sehr, sehr glücklich. Wenn wir ein großes Abendessen zu Hause hatten. Er war nicht immer glücklich, aber ich habe Erinnerungen daran, dass er viel gelacht hat. Ich habe einige Erinnerungen daran, wie er über einige sehr unangebrachte Witze ziemlich laut gelacht hat. Ein Witz über einen Schwanz im Mund, der ihn zum Lachen brachte.

Wie hat sich seine Persönlichkeit seit dem Unfall verändert?

Nur weil sich sein Lebenstempo so sehr verlangsamt hatte, war er viel ruhiger. Ich glaube, dass die Verlangsamung ihm geholfen hat, die Dinge etwas mehr zu relativieren. In gewisser Weise war er viel präsenter. Aber obwohl er ruhiger war, spielte er immer noch Musik mit 10 Milliarden Dezibel, aber es war eine andere Version von ihm selbst.

Ein ehrlicher Blick auf die letzten Jahre

Was für Musik hat er denn so laut gespielt?

Er hat die seltsamsten Sachen gespielt. Eine Zeit lang war er total auf Michael Jackson fixiert, dann wieder auf die Achtziger. Peter Gabriel hat er immer gespielt.

Und das Blöde daran ist – eines der Dinge, die mich an dieser ganzen verdammten Roger-Waters-Scheiße am meisten nerven – ist, dass er immer Pink Floyd gespielt hat. Was für ein Arschloch dieser Typ ist. Ich glaube, es ist einfach nur Neid. Es ist so: „Alter, wenn du stirbst, werden sie vielleicht nur in der örtlichen Kneipe auf dich anstoßen.“

Als ich über all die Operationen las, die er über sich ergehen lassen musste, insbesondere darüber, wie die erste ihm noch mehr Probleme bereitete, wurde ich wütend. Wie geht die Familie jetzt mit all dem um?

Das ist eine Wut, die ich schon so lange habe. Es ist der Segen und Fluch der Ärzte in L.A.: Man findet in dieser Stadt großartige Ärzte, aber sie wollen nicht die Ärzte sein, die jemanden vermasselt haben, also sagen sie dir nie die Wahrheit. Was mir bei meinem Vater in der Medizin aufgefallen ist, war, dass die Ärzte fast zu viel Angst hatten, ehrlich über die Operationen zu sein.

Ein Abschied voller Würde und Emotion

Es gab ein paar Ärzte, die wirklich großartig waren, aber nach der ersten Operation ging es wirklich bergab, und dieser eine Arzt hätte die Operation niemals so durchführen dürfen, wie er es getan hat. Das hat für meinen Vater eine wirklich schwere Zeit eingeläutet. Und dann kam noch Covid dazu, und es war einfach, ja …

Alle hofften einfach: „Oh, diese Operation wird ihn wieder gesund machen. Das wird die Operation sein, die ihn wieder gesund macht“, aber die erste Operation hatte so viel Schaden angerichtet, dass es schwer war, aus diesem Loch wieder herauszukommen.

Vor ein paar Jahren sagte deine Mutter, sie wolle diesen Arzt verklagen. Ist das noch in Arbeit?

Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir das sofort hätten tun sollen, aber ich weiß nicht. Es ist eine dieser Situationen, in denen man sich sagt: OK, ja, man könnte diesen Arzt oder wen auch immer verklagen, aber das bringt [Dad] nicht zurück. Das wird ihn nicht heilen. … Ja, es würde allen klar machen, dass dieser Arzt ein Arschloch ist, aber wenn ich einen Zauberstab hätte, hätte ich das wahrscheinlich schon vor fünf Jahren getan.

Wie kommt deine Mutter derzeit mit allem zurecht?

Es geht ihr gut, aber es geht ihr auch nicht gut. Es gibt Höhen und Tiefen. Sie versucht nur herauszufinden, wie es jetzt weitergeht, wie sie sich zurechtfinden soll, was die neue Normalität ist, was die neue Basis ist, „Was mache ich ohne meinen Partner?“ Aber sie hat viel Liebe und Unterstützung um sich herum. Ich bringe sie diese Woche zurück nach L.A. Eigentlich fliege ich morgen nach England, weil sie am Donnerstag Geburtstag hat.

Ozzys letzte Bühne – ein Triumph über den Schmerz

Also ja, wir müssen weitermachen. Du hast es selbst gesagt: Er hasste es, wenn man Mitleid mit ihm hatte, und er wollte immer weitermachen. Nach der Beerdigung saßen wir zu Hause und alle hatten einen schweren Morgen. Ich öffnete mein Handy und in meinem Feed erschien ein Video, in dem mein Vater bei David Letterman zu sehen war, eine Woche nachdem Randy [Rhoads] verstorben war. David Letterman fragte ihn: „Ich bin überrascht, dass Sie gekommen sind. Du hast gerade eine schwere Zeit hinter dir.“

Die Antwort meines Vaters lautete: „Ich stehe auf Rock ’n’ Roll und muss weitermachen, ich habe einen Job zu erledigen.“ Und ich hielt es hoch. Ich sagte: „Seht ihr, er sagt es uns. Wir müssen weitermachen.“

Eine Sache, die mich an der Dokumentation besonders beeindruckt hat, war, wie stark die Bindung zwischen Ihren Eltern bis zum Schluss war.

Ja. Und das habe ich auch über den Segen und den Fluch gesagt, dass er sich verletzt hat und langsamer geworden ist. Ich glaube, das hat ihre Beziehung wirklich gestärkt. Es ist kein Geheimnis, dass sie ihre eigenen Probleme hatten, und ich glaube, das hat in gewisser Weise einfach geholfen, viele Dinge zu heilen. Der Vorteil, wenn es in den letzten sieben Jahren überhaupt einen gab, ist, dass wir viel Zeit mit ihm hatten.

Wie siehst Du das Vermächtnis deines Vaters?

Viele Musiker werden zu Rockstars – und das war er sicherlich auch –, aber ich glaube, er hat das immer mit der Einstellung getan: „Das könnte morgen schon vorbei sein.“ Ich denke, sein Vermächtnis ist auch, dass er nicht nur eine Sache geblieben ist. Er war in der Lage, Risiken einzugehen, sich zu verändern und mit der Zeit zu wachsen. Es gibt kein Jahrzehnt, in dem er keinen Einfluss hatte, und das sage ich nicht nur so. Das ist einfach eine Tatsache.

Arbeit als Lebenselixier

Im letzten Kapitel des Buches schrieb er: „Ich hatte ein lautes Leben. Jetzt bin ich bereit für etwas Ruhe.” War das ernst gemeint?

Hundertprozentig. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit ihm, in dem er sich umdrehte, mich ansah und sagte: „Ich glaube, ich lasse mir einen Bart wachsen. Ich werde mir die Haare abschneiden.” Und ich sagte: „Was?“ Und er sagte: „Ja, ich bin kein Rockstar mehr.“ Und ich sagte: „Oh, verpiss dich.“ Er würde wie ein Hipster aus Brooklyn aussehen.

Wie hat er wohl sein eigenes Vermächtnis gesehen?

Ich glaube nicht, dass er es als Vermächtnis gesehen hat. Ich glaube, das war fast zu grandios für ihn, um zurückzublicken und zu sagen: „Oh, schau dir mein Vermächtnis an.“ Ich glaube, er war eher ein Mensch, der von Tag zu Tag lebte. Aber nach der Show war es eine große Sache für ihn. Und als er all diese Liebe spürte und sah, wie all diese Musiker ihm so viel Respekt zollten, glaube ich, dass er sich mit seinem Vermächtnis vollständig fühlte.