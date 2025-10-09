Ozzy Osbournes Memoiren: „Last Rites“ – die brutal ehrliche Abrechnung

Ozzy Osbournes Lebensgeschichte ist vielfach erzählt worden. Neben seiner Autobiografie „I Am Ozzy“ von 2010 existieren eine 1998 erschienene Folge von VH1’s „Behind the Music,“ die Dokumentation „God Bless Ozzy Osbourne“ (2011), „Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne“ (2020), unzählige Artikel und Bücher sowie die Paramount+-Dokumentation „Ozzy: No Escape From Now“, die Osbournes schmerzhafte letzte Jahre und seinen Wunsch, ein letztes Konzert zu spielen, zeigt.

Osbourne starb im Juli. Wer auch nur einige dieser Werke kennt, weiß um die groben Züge: die Arbeiterkindheit in Birmingham, den Aufstieg zum Wegbereiter des Heavy Metal als Frontmann von Black Sabbath, den Absturz durch exzessiven Drogenkonsum, die Begegnung mit seiner späteren Frau und Managerin Sharon, den Wiederaufstieg in den frühen Achtzigern mit Gitarrist Randy Rhoads, dessen tragischen Tod, „No More Tears“, Ozzfest, die Reality-Show, die zahlreichen Verletzungen und Suchterkrankungen – und Osbournes fast übernatürliche Fähigkeit, all das zu überleben, bis sein Körper 2018 endgültig versagte.

Es scheint, als gäbe es kaum noch neue Geschichten zu erzählen – zumal „No Escape From Now“ bereits viele Einblicke bot. Doch Osbourne arbeitete in den letzten Jahren seines Lebens erneut mit seinem „I Am Ozzy“-Co-Autor Chris Ayres an einem Nachfolgeband mit dem Titel „Last Rites“, der nun erscheint. Er konzentriert sich auf die schwierige letzte Lebensphase mit zahlreichen gesundheitlichen Rückschlägen, blickt aber auch auf Begegnungen mit Keith Moon, Bon Scott, Steve Marriott und anderen verstorbenen Rocklegenden zurück. Hier sind 14 Dinge, die wir daraus gelernt haben.

Eine Vegas-Residency war geplant

2018 startete Osbourne die „No More Tours II“-Tour, die als endgültiger Abschied gedacht war. Doch Sharon Osbourne plante bereits weiter: „Sharon sprach sogar davon, dass ich nach meiner Rückkehr eine dieser Golden-Oldie-Residencies in Las Vegas übernehmen könnte“, schreibt Ozzy. „Nicht, dass ich Lust gehabt hätte, der nächste Barry Manilow zu werden.“

Er erlitt 2012 einen schweren Rückfall

Nach Jahren der Abstinenz begann Osbourne 2012 wieder zu trinken. „Irgendwann dachte ich, ich könnte ein Bier vertragen“, schreibt er. „Wahrscheinlich ein Pint Guinness. Ich träume fast jede Nacht davon. Ich liebe das Zeug – es ist wie flüssiger Pudding. Das Problem ist: eins ist zu viel, zehn sind nicht genug. Und nach dem ersten Guinness will ich sofort Kokain. Kokain ist der beste Freund des Alkoholikers.“

Steroide wurden zur neuen Abhängigkeit

Während der Abschiedstour nahm Osbourne das Steroid Decadron gegen Stimmbandentzündungen – und wurde schnell abhängig. Er erlitt sogar „Roid Rages“, die ihm ein blaues Auge einbrachten. „Sharon wurde daraufhin hart“, schreibt er. „Sie engagierte einen Militärtypen mit einem Hals breiter als der Watford Gap, um auf mich aufzupassen. Keine Ahnung, wo sie den gefunden hat. Eines Tages stand er einfach neben mir – wie ein wütender Berg in Menschengestalt – und wich nicht mehr von meiner Seite.“

Der Reality-TV-Erfolg veränderte ihn

Zwischen 2002 und 2003 war Osbourne Star einer der erfolgreichsten TV-Shows der Welt. „Ich war süchtig nach Ruhm, ehrlich gesagt“, schreibt er. „Aber am Ende bin ich Sänger, kein TV-Star. Ich mochte The Osbournes, aber ich hasste die Arbeit im Fernsehen. Das ist ein Schlangennest – voller Rivalität, jeder will, was du hast. Es ist so verlogen.“

Er war erleichtert, als es vorbei war

„Am Ende wollten wir alle nur unser Leben zurück“, schreibt Osbourne. „Jack nahm Drogen, Kelly nahm Drogen, ich schlich mich ständig hoch, um Gras zu rauchen. Dann bekam Sharon Krebs. Das war hart. Meine arme Frau war so krank – es dauerte ewig, bis sie sich erholte. Und auch wir brauchten lange, um von diesem TV-Stress runterzukommen. Als der letzte Kameramann ging, war das eine riesige Erleichterung.“

Osbourne war von Peter Gabriel besessen

1986 war Osbourne so begeistert von Peter Gabriels „So“, dass er die Kassette abnutzte. „Ich spielte [„So]“ den ganzen Tag im Tourbus, die ganze Nacht im Hotel. Ich drehte sie auf dem Boombox auf, wenn ich am Pool war. Und sonst sang ich ständig eines der Lieder laut mit. Irgendwann konnte [mein Security-Mann] nicht mehr. Diese Platte hat ihn gebrochen. Er musste frei nehmen, nur um mal einen Tag ohne ‚Sledgehammer‘ zu verbringen.“

Spannungen bei der Neuaufnahme von „Iron Man“ mit Busta Rhymes

„Ich stand auf dem Bürgersteig in New York und hämmerte an die Studiotür, bis sich dieses Guckloch öffnete“, schreibt Osbourne. „‚Wer ist da?‘ – ‚Ozzy.‘ – ‚Ozzy wer?‘ – ‚Ozzy verdammter Osbourne, wer sonst?‘ – ‚Oh. Okay.‘ Die Tür öffnet sich, und der Typ steht da – bewaffnet. Hinter ihm zwei weitere, ebenfalls bewaffnet. Ich dachte nur: Verdammt, ich hätte wohl höflicher sein sollen.“

Er mochte David Lee Roth nicht besonders

Van Halen tourten 1978 mit Black Sabbath. Osbourne verehrte Eddie Van Halen, aber mit Frontmann David Lee Roth wurde er nicht warm. „Er war Mister Showbiz – immer fröhlich, nie schlecht drauf. Vielleicht lag’s daran, dass er aus gutem Hause kam. Wir hatten nichts gemeinsam. Und man wusste nie, ob er Unsinn redete oder die Wahrheit. Es hieß, wir hätten ein ‚Cocaine Duel‘ gehabt, wer mehr ziehen könne, bevor er umkippt. Möglich – aber ich bezweifle es. Das war nicht mein Ding.“

Rick Rubin wollte Ginger Baker 2012 bei Black Sabbath

Als Bill Ward beim Reunion-Projekt ausstieg, schlug Rick Rubin Cream-Schlagzeuger Ginger Baker vor. „Gott hab ihn selig“, schreibt Osbourne. „Aber Baker war verrückter als ich. In Beware of Mr. Baker bricht er dem Regisseur mit einem Metallstock die Nase. Und das, nachdem er aus fast jedem Land rausgeflogen war. Nicht, dass er den Job angenommen hätte. Er war einfach zu unberechenbar.“

Brad Wilk durfte nicht mit auf Tour

Rage-Against-the-Machine-Schlagzeuger Brad Wilk spielte auf dem letzten Sabbath-Album, doch Osbourne bestand auf Tommy Clufetos für die Tour. „Ich sagte: Wenn Tommy nicht spielt, mache ich die Tour nicht“, schreibt er. „Das sorgte für Ärger. Brad rief mich an: ‚Warum darf ich nicht mit?‘ Ich sagte: ‚Brad, wenn du Tommy wärst und Rick dich rausgeworfen hätte – wie würdest du dich fühlen?‘ Er schwieg. Die Wahrheit: Brad spielte großartig. Aber Tommy war von Anfang an dabei, er hatte es verdient. Vielleicht war ich einfach zu sehr gewohnt, alles zu kontrollieren. Die Tour war erfolgreich, keine Frage. Aber ohne Bill und bei all den Spannungen war es nie dasselbe.“

Versöhnung mit Bill Ward

Nach Jahren öffentlicher Streitereien meldeten sich Osbourne und Ward 2019 wieder bei­einander. „Ich schäm mich nicht zu sagen, dass ich geweint habe“, schreibt Osbourne. „‚Wir wurden vielleicht über den Tisch gezogen, Bill‘, sagte ich, ‚aber was wir erreicht haben, hat unser Leben verändert.‘ ‚Ich weiß, Ozzy‘, sagte er. ‚Wir sind Glückspilze.‘ ‚Ich liebe dich, weißt du.‘ ‚Ich liebe dich auch, Ozzy, du verdammter Verrückter.‘ Das ist das Gute am Älterwerden: Man hat keine Angst mehr, Gefühle zu zeigen – bevor es zu spät ist.“

Über seine Untreue spricht er ungern

2016 berichteten die Medien über eine Affäre mit seiner Friseurin. Namen nennt er nicht, doch er gesteht Untreue. „Sharon hatte jedes Recht, mich zu verlassen“, schreibt er. „Ich war süchtig nach Sex – wie nach Alkohol, Pillen, Zigarren oder Yorkshire-Tee. Ich war ein schlechter Kerl. Ich habe meine Frau verletzt, und ich bin froh, dass sie mir verziehen hat. Ich hoffe, auch alle anderen, die ich verletzt habe – besonders die Kinder – wissen, wie leid es mir tut. Mehr will ich dazu nicht sagen.“

Das letzte Sabbath-Konzert war für ihn traurig

„Wir redeten nicht viel darüber, aber wir alle fühlten es“, schreibt Osbourne. „Es war traurig. Wir hatten gemeinsam angefangen, gemeinsam gelitten, gemeinsam Erfolg gehabt. Bill hätte dabei sein müssen – ohne ihn war es nicht Black Sabbath. Nur eine Annäherung.“

Betrüger nutzten seine Schwäche aus

„Zuerst war da ein Typ in Kanada, der 170.000 Dollar für einen angeblich revolutionären CAT-Scan verlangte“, schreibt Osbourne. „Sharon überwies das Geld, aber das Gerät war nur ein normales Röntgengerät. Dann gab er mir eine Schachtel mit ‚Spezialmedizin‘ – Kräuter von Amazon. Zum Glück bekamen wir das Geld zurück, nachdem Sharon durchgedreht war. Später zahlten wir 100.000 Dollar an einen anderen Schwindler mit einer ‚PAP-IMI-Maschine‘, die angeblich alles heilen konnte. Sechs Tage saß ich täglich drei Stunden darauf – bis ich erfuhr, dass das Ding illegal war. Danach dachte ich: Scheiß drauf, ich bleib bei Tylenol.“