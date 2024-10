Black Sabbath: Ozzy Osbourne kannte die Bedeutung von „Paranoid“ nicht

Ohne Zweifel ist „Paranoid“ der bekannteste Song der Heavy-Metal-Urväter Black Sabbath. Jeder kann ihn mitsingen. Und Ozzy Osbourne kann ihn natürlich singen. Ist er doch Frontmann der britischen Legenden. Nur: Ozzy wusste im Studio gar nicht, was er da sang. Er kannte den Begriff nicht. Kollege Geezer Butler musste ihm „Paranoid“ erklären.

Unter Paranoia versteht man in der Medizin eine psychische Störung, in deren Mittelpunkt Wahnbildungen stehen. Häufiger wird eben jenes Adjektiv paranoid gebraucht, das auf Verfolgungsängste oder Verfolgungswahn hinweist.

Butler erinnerte im Podcast von Bob Lefsetz and die Entstehung des Klassikers von 1970. „Wir gingen ins Studio um das zweite Album aufzunehmen. Der Produzent sagte: ‚Ihr müsst noch drei Minuten drauflegen‘, erklärte der Bassist. „Denn damals galt ein Album erst als Album, wenn es über vierzig Minuten lang war oder so. Man musste vierzig Minuten Material haben, um es als LP zu bezeichnen. Und das sind nur knapp drei Minuten. Da muss man sich schnell etwas einfallen lassen.“

„Was bedeutet ‚paranoid‘ überhaupt?“

Gitarrist Tony Iommi soll dann die zündende Idee gehabt haben. „Ich glaube, ich, Ozzy und Bill [Ward] waren gerade unterwegs, um uns ein Sandwich zu holen. Als wir zurückkamen, hatte Tony das Riff zu ‘Paranoid“ entwickelt. Oh, das ist gut. Und Ozzy hatte sofort die Gesangslinien parat. Ich schrieb den Text auf und wir schrieben und nahmen ihn in etwa zwei oder drei Stunden auf.“

Da Osbourne mit dem Verfassen von Liedtexten nie recht warm geworden sei, sei Butler mit der Ausarbeitung der Lyrics beauftragt worden. Ozzy habe losgelegt und dann gestoppt. „Was bedeutet ‚paranoid‘ überhaupt?“ erinnert sich Butler lachend. „Ich erklärte ihm, was paranoid bedeutet, und er war damit einverstanden.“

Das Lied beginnt so: „Finished with my woman / ′Cause she couldn’t help me with my mind / People think I′m insane /Because I am frowning all the time“, singt Osbourne, und dann weiter: All day long I think of things / But nothing seems to satisfy /Think I’ll lose my mind if I don’t /Find something to pacify …“ Was auffällt: Bis zum Ende des rund dreiminütigen Stücks wird ein ganz bestimmtes Wort eben nicht gesungen: „Paranoid“.