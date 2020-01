Ozzy Osbourne: Paul Stanley und Fans weltweit wünschen dem Sänger Kraft

Das wird Sie auch interessieren





Ozzy Osbourne verkündete zuletzt in der Show „Good Morning America“, dass er unter Parkinson leide. Schon zuvor war viel spekuliert worden um den Gesundheitszustand des „Prince of Darkness“. Ein schwerer Sturz zwang ihn sogar dazu seine Tour 2019 abzusagen. Im Februar habe Osbourne die Diagnose erhalten und wollte sie, so lange es geht, geheim halten. Nachdem er nun seine Krankheit öffentlich machte, erhielt er viel Zuspruch und Kraft von seinen Fans.

Auf Twitter bedankte sich Osbourne heute mit den Worten: „Vielen Dank für all eure Unterstützung. Das bedeutet mir so unglaublich viel. Mit all meiner Liebe, Ozzy“. Gleichzeitig kündigte der Sänger an, trotz seiner Erkrankung wie geplant seine Tour 2020 nachzuholen. Weitere Unterstützung bekam der ehemalige Frontmann von Black Sabbath von Paul Stanley.

Ozzy Osbourne auf Twitter:

Der Gitarrist von Kiss schrieb sowohl auf Facebook als auch auf Twitter: „Meine Liebe, meinen Support und meine Gebete für den einzig wahren Prince of Darkness Ozzy Osbourne. Du hast Millionen an deiner Seite“.

Am 21. Februar erscheint mit „Ordinary Man“ Ozzys neues Soloalbum, auf dem unter anderem Elton John, Post Malone und Tom Morello zu hören sind.

Paul Stanley auf Twitter: