Ozzy Osbournes zehn liebste Beatles-Songs

„Ich fühle mich so privilegiert, auf diesem Planeten gewesen zu sein, als die Beatles geboren wurden“, sagte Ozzy Osbourne. „Sie sind und werden für immer die beste Band der Welt sein. Ich erinnere mich, wie ich mit Steve Jones von den Sex Pistols sprach. Er sagte: ‚Ich mochte die Beatles nicht.‘ Ich sagte: ‚Mit dir stimmt etwas verdammt noch mal nicht.‘“

„She Loves You“ (1963)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das war der Song, der mich hineingezogen hat. Ich war ein 14-jähriger Junge mit einem blauen Transistorradio. Ich hörte „She Loves You“. Es hat mich umgehauen. Es war, als ob du alle Farben der Welt kennst. Und dann zeigt dir jemand eine ganz neue Farbe. Und du denkst: „Verdammte Scheiße, Mann.“

„I Want to Hold Your Hand“ (1963)

„I Am the Walrus“ (1967)

Lennon und McCartney waren wie süß und sauer. Paul war der Typ, der sagte: „Es wird immer besser.“ John sagte: „Schlimmer kann’s nicht werden.“ Ich liebte Lennons Wortspiele. Ich liebe jeden Song, bei dem du denkst: „Ich weiß nicht, was das bedeutet“. Aber du verstehst es trotzdem.

„A Day in The Life“ (1967)

„Hey Jude“ (1968)

„Help!“ (1965)

Wenn ich das höre, höre ich Lennon denken. „Größer als groß geht nicht.“ Aber sie haben’s geschafft. Sie wurden riesiger als riesig. Und er sagt einfach: „Help!“. Weil sie nicht wissen, was sie da erschaffen haben. Sie wissen nur, wie sie es gemacht haben.

„Eleanor Rigby“ (1966)

„Eleanor Rigby“ ist verdammt phänomenal. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nur, dass ich mich jedes Mal, wenn ich etwas von den Beatles hörte, an diesem Tag besser fühlte.

„Something“ (1969)

Black Sabbath hatten eine Residenz in einer Bar in Zürich. Es war Winter. Wir fuhren mit dem Van nach Hause zu Weihnachten. Wir hatten Heimweh. Kein Geld. Eine Zigarette für uns vier. Dieser Song erinnert mich an diese Zeit, weil wir ihn dauernd hörten, während wir über die Alpen fuhren.

„Strawberry Fields Forever“ (1967)

Ich arbeitete mal in einem Schlachthof, und gegenüber war ein Laden für Fleischpasteten. Und dort lief dieser Song im Radio die ganze Zeit.

„The Long and Winding Road“ (1970)

Er erinnert mich an den Winter in England. Es ist kalt, du trägst fingerlose Handschuhe. Und er macht mich traurig, weil es das Ende des großartigsten Films war, den ich je gesehen habe. Du hörst Paul sagen: „Ich bin am Ende. Ich kann das nicht mehr.“