Die 15 Lieblingssongs des David Bowie
Neu entdeckte Liste enthüllt David Bowies 15 Lieblingssongs – von Klassikern über Jazz bis hin zu obskuren Raritäten.
In nur zwei Tagen eröffnet im V&A East Storehouse in London das David-Bowie-Center. Es gewährt der Öffentlichkeit Zugang zu einem riesigen Archiv mit 90.000 Objekten aus dem Leben und der Karriere des Sängers. Eines der spannendsten Fundstücke ist eine Liste mit Bowies 15 Lieblingssongs, festgehalten in einem Dokument mit dem Titel „Memo for radio show — list of favourite records“.
Klassiker und Covers
Die Liste enthält wenig überraschende Favoriten wie Roxy Musics „Mother of Pearl“, Sonic Youths „Tom Violence“ und Jeff Becks „Beck’s Bolero“. Auch Songs, die Bowie selbst im Laufe seiner Karriere coverte, finden sich darunter: die Beatles’ „Across the Universe“, Ronnie Spectors „Try Some, Buy Some“ und Legendary Stardust Cowboys „I Took a Trip on a Gemini Spaceship“. (Der erste Titel erschien 1975 auf „Young Americans“, der zweite 2003 auf „Reality“, der dritte 2002 auf „Heathen“.)
Außerdem sind Raritäten der Fünfzigerjahre vertreten, an die er sich wohl aus seiner Kindheit erinnerte, darunter Alan Freed and His Rock ’N’ Roll Band mit „Right Now Right Now“ sowie Little Richards „True Fine Mama“.
Jazz und Eklektisches
Auch Jazznummern wie Charles Mingus’ „Ecclusiastics“ und Miles Davis’ „Some Day My Prince Will Come“ tauchen auf. Hinzu kommen eklektische Titel aus verschiedenen Epochen, etwa „Sho Know a Lot About Love“ von den Hollywood Argyles, Edgar Froeses „Epsilon in Malaysian Pale“ sowie Ralph Vaughan Williams’ „Fantasia on a Theme by Thomas Tallis“.
Wenn das David-Bowie-Center für die Öffentlichkeit zugänglich ist, dürften viele weitere faszinierende Dokumente ans Licht kommen. Zudem erscheint diese Woche die 12-Disc-Box „David Bowie 6. I Can’t Give Everything Away (2002 to 2016)“. Sie dokumentiert die letzten 14 Jahre von Bowies Karriere, enthält unveröffentlichtes Material und Aufnahmen seiner letzten Live-Auftritte 2005 und 2006.
Die komplette Liste von Bowies 15 Lieblingssongs
- Ralph Vaughan Williams – „Fantasia on a Theme by Thomas Tallis“
- Richard Strauss – „Vier letzte Lieder“
- Alan Freed and His Rock ’N’ Roll Band – „Right Now Right Now“
- Little Richard – „True Fine Mama“
- The Hollywood Argyles – „Sho Know a Lot About Love“
- Miles Davis – „Some Day My Prince Will Come“
- Charles Mingus – „Ecclusiastics“
- Jeff Beck – „Beck’s Bolero“
- Legendary Stardust Cowboy – „I Took a Trip on a Gemini Spaceship“
- The Beatles – „Across the Universe“
- Ronnie Spector – „Try Some, Buy Some“
- Roxy Music – „Mother of Pearl“
- Edgar Froese – „Epsilon in Malaysian Pale“
- The Walker Brothers – „The Electrician“
- Sonic Youth – „Tom Violence“