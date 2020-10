Paris Jackson veröffentlicht emotionalen Trennungs-Song

In den letzten Monaten ging es ganz schön turbulent zu im Leben von Paris Jackson. Die 22-Jährige ging nicht nur durch eine schmerzhafte Trennung, sondern arbeitete auch an ihrem ersten Soloalbum. Kein Wunder also, dass viele Emotionen in die Lieder eingeflossen sind.

„Let Down“ ist so ein Lied. Darin singt sie: „You were my all / And now I fall to the ground“ (dt.: „Du warst mein Ein und Alles, und jetzt stürze ich ab“). Am Freitag veröffentlichte sie den Song mit einem Musikvideo als Vorgeschmack auf ihr Album „Wilted“, das am 13. November erscheint.

Zuvor hatte Jackson den Titel um Mitternacht auf YouTube mit ihrer Akustikgitarre uraufgeführt.

Paris Jacksons Debüt-Single „Let Down“

Hier können Sie beide Videos ansehen, die Akustik-Variante und das offizielle Musikvideo mit Gothic-Touch:

Paris Jackson – „Let Down“ Premiere auf YouTube ansehen

Paris Jackson – let down auf YouTube ansehen