Pass the Mic: 15 große Hits, die nicht vom Leadsänger gesungen wurden

Während viele Bands nicht einmal über einen wirklich guten Sänger verfügen, sind andere mit gleich mehreren gesegnet. Man denke an The Cars, die Commodores oder die Beatles. Allesamt Gruppen, in denen verschiedene Mitglieder abwechselnd ans Mikrofon traten und Hits landeten. Manchmal allerdings erhält ein Bandmitglied, das sonst nicht singt, die Gelegenheit, im Studio den Gesang zu übernehmen. Gelegentlich ist es sogar der Schlagzeuger – und hin und wieder wird das Ergebnis zu einem riesigen Hit, manchmal sogar größer als alles andere im Repertoire der Band.

In unserer modernen Ära des peniblen Markenmanagements durch Plattenfirmen ist solch ein Zufallserfolg selten geworden. Doch diese 15 Beispiele zeigen, wie die Bandhierarchie auf den Kopf gestellt wurde – und ein Song zum Hit wurde, obwohl nicht der gewohnte Frontmann sang.

The Kinks – „Death of a Clown“ (1967)

Gitarrist Dave Davies schrieb und sang einige der bewegendsten Songs der Kinks, doch die Lead-Vocals gingen fast immer an seinen Bruder Ray. Eine Ausnahme war dieser Song: Er erschien sowohl auf dem Kinks-Album Something Else als auch als Solo-Single von Dave Davies, die Platz drei der britischen Charts erreichte. Warum er seine Solokarriere nicht weiterverfolgte? „Ich war damals sehr deprimiert“, sagte Davies. „Ich schrieb Mollakkorde, die meine melancholische Phase widerspiegelten. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass die Leute mich einfach in Ruhe lassen, damit ich nicht ständig unterhalten muss.“

Strawberry Alarm Clock – „Incense and Peppermints“ (1967)

Diese Pop-Psychedelic-Band aus L.A. (mit Leadgitarrist Ed King, später Lynyrd Skynyrd) war wenig begeistert, als der Produzent für ein Instrumentalstück externe Lyrics von Songwriter John Carter beauftragte. Weder Sänger Lee Freeman noch Mark Weitz legten sich ins Zeug – und sie hatten auch nichts dagegen, als Carter vorschlug, den Song von Greg Munford singen zu lassen, einem jugendlichen Freund der Band, der im Studio herumhing. Ironischerweise wurde dies ihr einziger Nummer-eins-Hit.

The Rolling Stones – „Happy“ (1972)

„Es war keine echte Rolling-Stones-Aufnahme“, sagte Keith Richards. Während der Exile on Main St.-Sessions schrieb und nahm er „Happy“ in nur vier Stunden auf, noch bevor die Band eintraf. Jimmy Miller saß am Schlagzeug, Bobby Keys am Baritonsaxophon, Richards selbst spielte Gitarre und Bass. Normalerweise bekam Richards pro Album nur einen Song – doch dieser wurde ein Hit: Platz 22 in den USA und Platz fünf in Frankreich. „Ich schrieb die Strophen von ‚Happy‘, aber ich weiß bis heute nicht, woher sie kamen“, so Richards.

Grand Funk Railroad – „We’re an American Band“ (1973)

In einer Bar in Baton Rouge stritten sich Grand Funk Railroad und Humble Pie darüber, ob britischer oder amerikanischer Rock besser sei. Drummer Don Brewer pries Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Little Richard und Elvis Presley – und rief schließlich: „We’re an American band!“ Später verwandelte er diesen Satz in einen Song und sang ihn selbst, anstelle des eigentlichen Leadsängers Mark Farner. Die Single erreichte Platz eins und wurde zum Markenzeichen der Band.

The Eagles – „Take It to the Limit“ (1975)

Der einzige Eagles-Hit mit Randy Meisner als Leadsänger: Die von ihm geschriebene Ballade kletterte auf Platz vier der Charts und wurde zu einem der größten Erfolge der Band. „Es war unsere erste Gold-Single, vielleicht unsere einzige“, erinnerte sich Glenn Frey. „Ich war einfach sehr glücklich für Randy. Wir hatten lange versucht, ein starkes Stück von ihm für die Charts zu bekommen – endlich ist es gelungen.“ Zwei Jahre später kam es jedoch backstage in Knoxville zu einem handfesten Streit zwischen Meisner und Frey, weil Meisner die hohen Töne live nicht mehr singen wollte. Kurz darauf verließ er die Band.

Kiss – „Beth“ (1976)

Der größte Hit von Kiss – eine Ballade mit Streichern, gesungen von Drummer Peter Criss. „Am Tag der Aufnahme hatte [Produzent] Bob Ezrin alle in Smoking gesteckt, sogar die New Yorker Philharmoniker. Als ich die Vocals im Record Plant einsang, saßen Gene [Simmons] und Paul [Stanley] im Kontrollraum. Sie schauten mich an, als wäre alles ein Witz. Ich konnte mich nicht konzentrieren, also warf Bob sie raus. Dann brauchte ich fünf Takes – und es wurde wunderschön“, so Criss.

The Miracles – „Love Machine Pt. 1“ (1976)

Auch wenn die Miracles eng mit Smokey Robinson verbunden sind – nach dessen Ausstieg nahm die Band das Konzeptalbum City of Angels auf. Darin beschreibt der Protagonist seinen Aufstieg in L.A. – und im Song „Love Machine“ auch sich selbst. Billy Griffin übernahm den Gesang, und die Disco-Single wurde ein Nummer-eins-Hit, der 28 Wochen in den Charts blieb – länger als jeder andere Miracles-Song.

Blue Öyster Cult – „(Don’t Fear) the Reaper“ (1976)

Der größte Hit der Band, obwohl Texte über die Unvermeidlichkeit des Todes selten im Radio laufen. Obwohl Eric Bloom der Leadsänger war, schrieb und sang Leadgitarrist Buck Dharma (Donald Roeser) diesen Song. Jahre später verfasste er auch „Burnin’ for You“, den zweiterfolgreichsten Hit der Band.

Sex Pistols – „No One Is Innocent“ (1978)

Als die Pistols ihre fünfte Single veröffentlichten, war die Band bereits zerbrochen. Gitarrist Steve Jones und Drummer Paul Cook reisten nach Brasilien und nahmen den Song mit Ronnie Biggs auf, einem berüchtigten britischen Zugräuber, der in Rio lebte. Biggs war kein geübter Sänger – und angeblich betrunken –, doch der Song erschien im Film The Great Rock ’n’ Roll Swindle und erreichte tatsächlich die Top Ten in Großbritannien.

Squeeze – „Tempted“ (1980)

Obwohl Chris Difford und Glenn Tilbrook die Songs schrieben, sang bei „Tempted“ der Keyboarder Paul Carrack. Tilbrook steuerte zwar ein paar Zeilen bei, ebenso wie Produzent Elvis Costello, doch Carrack lieferte die Hauptstimme. Das Stück war Squeezes erster US-Chart-Erfolg – und wurde zu ihrem bekanntesten Song.

Toto – „Africa“ (1983)

Normalerweise übernahmen Bobby Kimball und Steve Lukather die Vocals. Doch bei „Africa“ sang David Paich, einer der Songwriter. „Bobby probierte es, dann Lukather – aber es waren so viele Worte in so kurzer Zeit, ich nenne das ein ‚Elton-John-Mundvoll‘. Schließlich sang ich es selbst, weil ich den Text am schnellsten runterrattern konnte.“ Ergebnis: der einzige Nummer-eins-Hit der Band.

Night Ranger – „Sister Christian“ (1984)

Obwohl Night Ranger mehrere Top-40-Songs hatten, ist nur „Sister Christian“ im kollektiven Gedächtnis geblieben. Geschrieben von Drummer Kelly Keagy für seine Schwester Christine, wurde der Song von Keagy selbst gesungen – nicht von Leadsänger Jack Blades.

Heart – „These Dreams“ (1986)

Ann Wilson sang, Nancy Wilson spielte Gitarre – so war die Aufteilung bei Heart. Doch 1986 erhielten sie zwei Songs von Martin Page und Bernie Taupin. Sie wählten „These Dreams“ – und Nancy übernahm den Gesang, obwohl sie erkältet war. Der heisere Klang passte perfekt – und der Song wurde Hearts erster Nummer-eins-Hit. (Das andere Stück, das sie ablehnten: „We Built This City“ – später ein Hit für Starship.)

The Georgia Satellites – „Battleship Chains“ (1986)

Sänger Dan Baird brachte den Song in die Band, den sein früherer Kollege Terry Anderson geschrieben hatte. Doch die Leadvocals sang Gitarrist Rick Richards. Die Single erreichte mittlere Chartplatzierungen, wurde aber durch spätere Coverversionen von Warren Zevon und R.E.M. bekannt.

Oasis – „Don’t Look Back in Anger“ (1996)

Für Morning Glory schrieb Noel Gallagher zwei potenzielle Singles und ließ seinen Bruder Liam eine auswählen. Liam nahm „Wonderwall“, Noel behielt „Don’t Look Back in Anger“ – und landete damit einen Nummer-eins-Hit in Großbritannien. Als Liam später mal wieder streikte, übernahm Noel oft kurzerhand die Vocals – berühmt wurde dies beim MTV-Unplugged-Gig 1996, als Liam im Publikum saß und seinen Bruder verhöhnte.