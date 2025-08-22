Jamel rockt den Förster 2025: Die Überraschungs-Acts am Freitag

Diese Bands und Solokünstler haben am Freitag gespielt.

Foto: dpa. Jens Büttner.

Die Spannung war groß, doch nun ist klar, welche Bands am Festivalfreitag (22.08.) bei Jamel rockt den Förster gespielt haben: Die Toten Hosen standen überraschend auf der Bühne, um das antifaschistische Festival in Mecklenburg-Vorpommern zu unterstützen.

Jamel rockt den Förster 2025: Alle Acts im Überblick

Das von Horst und Birgit Lohmeyer initiierte Festival konnte erneut ein starkes und vielseitiges Line-up zum Festivalauftakt bieten. Besonders der Auftritt der Hosen dürfte die 3.500 Zuschauer begeistert haben.

Campino singt auf der Hauptbühne des Festivals Jamel rockt den Förster

Warum sie erneut beim Festival auftreten, das die Lohmeyers in einem von Rechtsextremisten bewohnten Dorf in Nordwestmecklenburg, veranstalten, erklärt die Band auf ihren sozialen Kanälen folgendermaßen: „Unser zweites Konzert hier, unangekündigt, denn es geht nicht um die Bands, sondern um zivilgesellschaftliches Engagement. Initiatoren des Festivals sind Horst und Birgit Lohmeyer, die 2004 einen Hof in Jamel übernahmen. Das Dorf in Mecklenburg-Vorpommern ist seit 1990 Neonazi-Hochburg, in die Rechtsextreme zogen, um es nach völkischem Ideal zu prägen und Andersdenkende zu drangsalieren – auch die Lohmeyers, die sich als Demokraten alleine auf weiter Flur sahen. 2007 beschlossen sie, ein antifaschistisches Festival zu organisieren: ,Jamel rockt den Förster‘.“

Während die Toten Hosen bereits 2015 spontan nach einem Brandanschlag bei den Lohmeyers auftraten und sich seither mit der Veranstaltung eng verbunden fühlen, war der Auftritt von Paula Hartmann ein besonderes Highlight für die jüngere Generation der Besucher:innen.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Auch Betterov, She-Male Trouble und die Blackout Problems setzten mit ihren Konzerten weitere Akzente zwischen Indie, Alternative und Punk.

Angekündigt wurden die Programmpunkte und Bands von bekannten Persönlichkeiten wie Bela B., Matze Hielscher und Markus Kavka.

Dass Jamel rockt den Förster auch 2025 wieder stattfinden konnte, war nach den Versuchen, das Festival juristisch zu stoppen, nicht selbstverständlich. Doch die Freitags-Acts zeigten eindrucksvoll, dass die Mischung aus Musik und politischem Engagement nach wie vor lebendig ist, und dass die Line-up-Überraschungen ein fester Bestandteil des Festivals bleiben.

Betterov bei Jamel rockt den Förster

Jamel rockt den Förster: Wer spielt am Festival-Samstag?

Am Samstag (23.08.) wird es bei Jamel rockt den Förster auch wieder laut. So sieht der Timetable aus – die auftretenden Bands sind wie immer bis zum Auftritt eine Überraschung.

10:00 – 12:00 Uhr Frühstück gegen Spende im Infield
12:00 – 14:30 Uhr Workshops
13:00 Uhr Einlass Tagesticketbesitzer:innen
14:30 Uhr Verleihung des Horst & Birgit Lohmeyer-Demokratiepreis
15:00 Uhr Start Musik-Programm
00:00 Uhr Programmende

