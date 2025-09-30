Bruce Springsteen sagte einmal über Max Weinberg, seinen unglaublich zuverlässigen Schlagzeuger seit über vier Jahrzehnten: „Ich bitte ihn darum, und er liefert mir Nacht für Nacht. “ Überlassen wir es Bruce, den perfekten Tribut an die wahren Arbeitstiere der Musik zu zahlen. Die Jungs ganz hinten, hinter all dem Zeug, die der Musik ihre Stärke und ihren Drive, ihren Zusammenhalt und ihre Kontur und einen großen Teil ihrer Persönlichkeit verleihen, oft ohne die Anerkennung zu bekommen, die sie verdienen. Haben Sie jemals dumme Gitarristenwitze gehört? Genau.

Die 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten: Die komplette Liste

Das ist also unsere großartige Gelegenheit, den Schlagzeugern etwas zurückzugeben. Bei der Erstellung unserer Liste der 100 größten Schlagzeuger aller Zeiten haben wir Nuancen und Musikalität höher bewertet als Technik und Effekthascherei. Und Spieler gewürdigt, die den Wert der Unterstützung eines großartigen Songs mehr schätzen als eine Show mit einem albernen Solo zu dominieren. Das bedeutet, dass Sie neben Meistertrommlern wie John Bonham, Ginger Baker, Keith Moon und Neil Peart sowie athletischen Soundmalern wie Stewart Copeland und Bill Bruford auch schnörkellose, brillante Session-Musiker finden, die Sie seit Jahren im Radio lieben. Wie Jim Keltner und Steve Gadd. Frühe Rock’n’Roll-Beat-Definierer wie Jerry Allison und Fred Below. Funk-Genies und Disco-Titanen wie Clyde Stubblefield und Earl Young. Sowie unorthodoxe Punk-Minimalisten wie Maureen Tucker und Tommy Ramone.

Bill Berry von R.E.M. sagte einmal gegenüber dem Magazin „Modern Drummer“: „Ich glaube, ich bin nicht wirklich ein ‚Modern Drummer‘ Schlagzeuger.“ Aber sein unauffälliger Beitrag zu der Band, in der er spielte, ist mehr wert als ein Stapel staubiger VHS-Kassetten mit Schlagzeugunterricht. Nicht, dass wir uns nicht das YouTube-Video ansehen könnten, in dem Jeff Porcaro erklärt, wie er auf den „Rosanna“-Groove gekommen ist, bis unsere Augäpfel zu Asche werden.

Eine wichtige Einschränkung: Wir haben Rock und Pop als Rubrik verwendet. Daher musste die Arbeit eines Schlagzeugers einen direkten Einfluss auf diese Welt haben (wie wir sie natürlich definieren), um in die Liste aufgenommen zu werden. Das bedeutete, dass Dutzende wichtiger Jazzkünstler wie Max Roach und Roy Haynes, deren Innovationen viele der unten aufgeführten Musiker inspiriert haben, nicht berücksichtigt werden konnten. Diese Liste ist ein Denkmal für sich, das wir hoffentlich bald erstellen können. Für den Moment lassen wir die Diskussionen beginnen.

Die 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten: Die komplette Liste

100. Christian Vander

Man könnte sagen, dass der französische Bandleader Christian Vander zu den besten Schlagzeugern gehört, die nicht in erster Linie für ihr Schlagzeugspiel bekannt sind. Das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, wenn man Gründer einer extravaganten kosmischen Prog-Band ist, die seit 1969 mit Unterbrechungen aktiv ist und in einem Zappa-ähnlichen Jazz-Rock-Idiom namens „Zeuhl“ spielt. Was in Kobaïan, der erfundenen Sprache, in der Magma auftritt, „himmlisch“ bedeutet.

Aber in Vanders unbändiger Energie, seinem rollenden Beat und seinem lockeren, aber klaren Timing hört man deutlich, dass er ein Anhänger des Jazz-Titanen Elvin Jones ist. Und damit auch von Jones‘ berühmtestem Arbeitgeber. „Die Musik von Magma entstand an einem Frühlingstag aus meiner Liebe zu John Coltrane und meiner tiefen Traurigkeit über die Unfähigkeit der Menschen, einander zu verstehen”, sagte Vander in einem Interview im Jahr 2015.

99. Travis Barker

Travis Barker von Blink-182 ist einer der berühmtesten Schlagzeuger des neuen Jahrtausends. Dank seiner Hardcore-Sensibilität, seiner Skater-Ästhetik, seiner Hip-Hop-Energie, seiner Pop-Ausstrahlung und seinem Reality-TV-tauglichen Babyface. Ganz zu schweigen von seiner Leichtigkeit, mit EDM-Superstars oder Rappern zusammenzuarbeiten und in seiner Freizeit als DJ aufzulegen.

Es ist seine vielseitige Einstellung zum Rhythmus, die alles, was er tut, auf ein höheres Niveau hebt. „ Ich kann den ganzen Tag lang Beats spielen. Und das ist etwas, das mich bewegt. Ich habe noch nie von einem Schlagzeuger gehört, der Leuten solche Beats liefert und sie meinen Hip-Hop-Freunden zukommen lässt“, sagte Barker gegenüber dem Drum! Magazine . Er ist ein animalischer Künstler, der wild performt und keine Angst hat, theatralisch zu sein.

98. Steven Adler

Das bahnbrechende Debütalbum von Guns N‘ Roses, „Appetite for Destruction”, verdankt einen Großteil seiner Kraft den spannungsgeladenen und dennoch swingenden Beats von Steven Adler. Dem energiegeladenen, etwas trotteligen Schlagzeuger der Band. „Es ist Stevens Verdienst, und das wissen die meisten nicht, dass das Feeling und die Energie von Appetite größtenteils ihm zu verdanken sind“, schrieb Slash in seiner Autobiografie.

„Er hatte einen unnachahmlichen Schlagzeugstil, der nicht wirklich zu ersetzen war. Eine fast jugendliche Leichtigkeit, die der Band ihren Funken verlieh.“ Bassist Duff McKagan stimmte zu. „Ohne seinen Groove hätten wir viele dieser Riffs nie geschrieben“, sagte er 2011 gegenüber The Onion A.V. Club. Adler, der 1990 aus der Band entlassen wurde, wurde durch technisch versierte Schlagzeuger wie Matt Sorum und Frank Ferrer ersetzt. Aber niemand kann seinen überschwänglichen, whiskeygetränkten, jugendlichen Puls richtig einfangen.

97. Cindy Blackman

1993 änderte Blackman den Verlauf ihrer Karriere und wechselte von einer Jazz-Größe im Stil von Tony Williams zu einem Rockstar, der in Arenen auftritt. Als Mitglied der Live-Band von Lenny Kravitz. Nachdem der Singer-Songwriter sie mit einem Vorspielen überrascht hatte, wurde sie plötzlich in seine Sphäre katapultiert, trat im Video zu „ Are You Gonna Go My Way ” auf und tourt seitdem immer wieder mit ihm.

„Meine Aufgabe [bei Lenny] ist es, stundenlang einen Beat zu spielen. Dafür zu sorgen, dass er sich gut anhört. Und ihn mit spannenden Fills und Farben zu versehen, wenn es geschmackvoll passt”, erklärte sie gegenüber The Villager und kommentierte damit ihre doppelte Begabung. „ Meine Aufgabe in meiner Band oder in einer kreativen Situation ist etwas ganz anderes. Wir beginnen vielleicht mit einem Groove, der sich großartig anfühlt. Den spiele ich dann vielleicht auch stundenlang. Aber ich werde ihn erforschen, erweitern und verändern. Mit dem Rhythmus spielen und mich mit den Solisten austauschen. “

Blackmans ausgeprägter Improvisationsinstinkt und ihre beeindruckende genreübergreifende Kompetenz, die sie in Projekten wie dem Williams-Tribut Spectrum Road unter Beweis gestellt hat, dürften ihr bei Mega Nova zugutekommen. Einem Projekt mit ihrem Ehemann Carlos Santana und den Jazzgrößen Herbie Hancock und Wayne Shorter.

Hier geht’s weiter: