Patrick Wolf veröffentlicht ersten neuen Song seit zehn Jahren

Der britische Singer-Songwriter und Komponist Patrick Wolf hat seinen ersten Song seit zehn Jahren veröffentlicht. „Enter The Day“ ist der erste Vorbote der EP „The Night Safari“, die 2023 erscheinen soll. Zuletzt veröffentlichte Wolf 2012 das Doppelabum „Sundark And Riverlight“.

„Eine Kohlezeichnung eines Sperbers war das letzte Werk, das meine Mutter anfertigte, bevor sie starb. Und als ich meinen ersten Spaziergang machte, um das Land rund um mein neues Zuhause zu erkunden, als ich damals umzog, um am Meer zu leben, schwebte ein Sperber in der Stille an der Mündung der Bucht über mir“, erzählt Wolf über die Entstehung des Songs. „An diesem Nachmittag ging ich nach Hause an mein Klavier und begann, diesen Song zu schreiben, der schließlich zum Epilog wurde, was ich auf ‚The Night Safari EP‘ erzählen möchte. Ich habe diesen Song so konzipiert, dass er eine Art Brücke darstellt, zwischen meiner letzten Produktion ‚Sundark & Riverlight‘ und der neuen EP, die den Hörer auf eine Safari mitnimmt.“

„Enter the Day“ erscheint auf den Tag genau zwanzig Jahre nach Wolfs Debüt-EP „The Patrick Wolf E.P.“ (2002). 2003 erschien sein erstes reguläres Album „Lycanthropy“. Der Multiinstrumentalist Wolf spielt auf seinen Veröffentlichungen in der Regel die verschiedensten Instrumente zwischen Bratsche, keltischer Harfe und Synthesizern selbst ein. Bisher hat er fünf Alben und 5 EPS veröffentlicht.