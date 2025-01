Patti Smith gibt Entwarnung nach Zusammenbruch auf Bühne

Patti Smith trat am Mittwoch (29. Januar) mit dem Berliner Soundwalk Collective im brasilianischen São Paulo auf. Nach einer halben Stunde brach die Sängerin auf der Bühne plötzlich zusammen, als sie einen Beitrag über den Klimawandel vorgelesen hatte. Augenzeugen berichteten davon, dass sie minutenlang liegen geblieben wäre.

Später kam sie in einem Rollstuhl noch einmal zurück auf die Bühne, erklärte: „Leider bin ich krank geworden und mein Arzt hat deutlich gemacht, dass ich nicht weitermachen kann. Also müssen wir uns etwas einfallen lassen. Ich fühle mich sehr schlecht.“ Anschließend brach Smith den Auftritt ab, sang zuvor aber noch „Wing“ und „Because the Night“ a capella.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Patti Smith litt unter schwerer Migräne

Etwas später veröffentlichten Soundwalk Collective ein Statement auf Instagram. „Patti hatte in den vergangenen Tagen mit schwerer Migräne zu kämpfen und auf der Bühne wurde ihr schwindelig“, erklärte die Gruppe. „Sie wird jetzt von den besten Ärzten auf liebevolle Art und Weise behandelt.“

Auch wenn zunächst unklar war, ob die Musikerin den zweiten Gig in Sao Paolo wahrnehmen würde, zeigte sich doch, dass sie dafür noch nicht fit genug war. Der Auftritt wurde abgesagt.

Patti Smith hat inzwischen ebenfalls eine Erklärung veröffentlicht, in der sie ihren Fans versichert, dass es ihr „gut geht“. „Ich wurde von einem hervorragenden Arzt untersucht und es ging mir zu dem Zeitpunkt absolut gut“, erklärte die 78-Jährige. „Bitte glauben Sie keine andere Geschichte. Bei all dem Unfrieden in der Welt verdient dieser erklärbare Vorfall nicht so viel Aufmerksamkeit. Ich danke allen für die Anteilnahme. Glaubt mir, es geht mir gut.“

Smith betonte, dass „die Presse und die sozialen Medien eine stark übertriebene Darstellung [des Vorfalls] verbreiten“.