Ozzy Osbourne: Das definitive Ranking der Live-Alben

Wir bewerten alle offiziellen Live-Veröffentlichungen, die Ozzy Osbourne seit seinen Solojahren herausgebracht hat. In dieser Zeit arbeitete er mit mehreren Virtuosen der sechs Saiten zusammen, darunter Randy Rhoads, Jake E. Lee und Zakk Wylde. Jeder dieser Gitarristen prägte seine jeweilige Phase in Ozzys Karriere auf einzigartige Weise. Inspirierte ihn als Sänger und trug zu einigen unvergesslichen Auftritten bei. Hier ist die Rangliste der 10 offiziellen Veröffentlichungen.

10. „iTunes Festival: London 2010“ (2010)

Aufgenommen während der Tour zu Ozzys Studioalbum „Scream“ aus dem Jahr 2010, ist diese weitgehend vergessene, nur digital veröffentlichte Aufnahme das einzige offizielle Live-Dokument seiner Zeit mit Gus G. von Firewind als Begleitmusiker. Und obwohl der Gitarrist durchweg inspiriert spielt, klingt er manchmal etwas abgelenkt. Einschließlich einiger quietschender Harmonics, wie sie Zakk Wylde spielte.

Die Songs, die es auf die Veröffentlichung schafften, sind eine vorhersehbare Mischung aus Solo-Klassikern und Sabbath-Hits sowie seiner damaligen Single „Let Me Hear You Scream“. Was fehlt, sind die seltenen Songs aus der Jake-E.-Lee-Ära wie „Shot in the Dark“ und „Bark at the Moon“, die Gus auf dieser Tour so wunderschön gespielt hat. Letztendlich ist die Veröffentlichung seitdem zu einer seltenen Rarität geworden. Eine vergriffene, nur digital erhältliche Veröffentlichung. Es gibt nicht einmal einen qualitativ hochwertigen Rip davon auf YouTube.

9. „Speak of the Devil“ (1982)

Nach Randy Rhoads‘ Tod bei einem tragischen Flugzeugunfall im März 1982 war Ozzy’s Managerin und zukünftige Frau Sharon entschlossen, ihn nicht in Depressionen und Selbstmitleid versinken zu lassen. Und drängte ihn daher, fast sofort einen neuen Gitarristen zu finden. Zunächst engagierte er den irischen Musiker Bernie Tormé für einige Konzerte, bevor er Brad Gillis von Night Ranger für den Rest der „Diary of a Madman“-Tournee holte. Der Auftritt der Band im Juni 1982 in Irving Meadows, Kalifornien, wurde für eine Heimvideo-Veröffentlichung mit dem Titel „Speak of the Devil“ gefilmt, die einen seltenen Einblick in das übertriebene Schloss-Set der Tournee sowie in die reichlich aufgetragene Eyeliner-Schminke von Ozzy bot.

Später im Jahr nahm die Band ein Doppel-Live-Album mit dem Titel „Speak of the Devil“ in dem viel kleineren New Yorker Veranstaltungsort The Ritz auf. Die Platte enthielt ausschließlich Songs von Black Sabbath. Und erfüllte drei Zwecke. Sie erfüllte Ozzy’s Vertrag mit dem Label seines Vaters, Jet Records. Sie ermöglichte es ihm, etwas zu veröffentlichen, das Rhoads‘ Spiel nicht so kurz nach seinem Tod ausbeutete. Und sie diente als Konkurrenz zu seinen ehemaligen Black Sabbath-Bandkollegen, die mit seinem Ersatzmann Ronnie James Dio ihr eigenes Live-Album „Live Evil“ herausbrachten.

Sabbaths Album erreichte in Großbritannien etwas höhere Chartplatzierungen, während „Speak of the Devil“ in den USA „Live Evil“ deutlich übertrumpfte. Ozzy hat die Veröffentlichung als vertragliche Verpflichtung abgetan, obwohl seine Performances auf Songs wie „Symptom of the Universe“ und „The Wizard“ stark sind. Dennoch klingt es für den Rest der Band, die zu dieser Zeit im Grunde genommen nur angeheuerte Musiker waren, ein wenig wie eine uninspirierte Plackerei.

8. „Live at Budokan“ (2002)

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Dieses Live-Album und die DVD wurden auf dem Höhepunkt der „Osbournes“-Manie in der legendären Tokioter Vorstadt aufgenommen. Und sollten Gelegenheitsfans zeigen, dass Ozzy mehr als nur ein Reality-TV-Star war. Seine Band war bei diesem Konzert besonders stark, mit dem späteren Metallica-Bassist Robert Trujillo und dem ehemaligen Faith No More-Schlagzeuger Mike Bordin, die sich mit Zakk Wylde ein Duell lieferten. Die Art und Weise, wie sie in Songs wie dem live selten gespielten „Believer“ und „Bark at the Moon“ (einem Song, der sonst keinen Pocket hat) einen lockeren Groove beibehalten, macht das Album zu einem Hörvergnügen. Das Beste daran ist, dass Ozzy stimmlich durchweg in Topform ist. Und man im Video sehen kann, wie viel Spaß er bei der Show hatte.

7. „Just Say Ozzy“ (1990)

Als Ozzy 1988 mit Zakk Wylde auf Tournee ging, um sein erstes Album No Rest for the Wicked zu promoten, brauchte er einen Bassisten. Und rief einen alten Freund an. Geezer Butler von Black Sabbath. Zu dieser Zeit hatte Ozzy mehr Originalmitglieder von Sabbath in seiner Band als Sabbath selbst. Dementsprechend enthält die EP zwei Songs aus der Alma Mater der Musiker – „War Pigs“ und ein besonders lebhaftes „Sweet Leaf“ – sowie drei Stücke aus „Wicked“ und eine Version von „Shot in the Dark“ von „The Ultimate Sin“, die Ozzy als seine Lieblingsaufnahme des Songs bezeichnet hat.

Wyldes Spiel und insbesondere Butlers überraschend groovige Basslinie im letzteren Song machen „Just Say Ozzy“ hörenswert. Butler verließ Ozzy’s Band Ende des Jahres. Um schließlich zu Black Sabbath zurückzukehren, die sich in der Besetzung von „Mob Rules“ wieder zusammengefunden hatten. Aber er kehrte später zurück, um 1995 auf „Ozzmosis“ zu spielen.

6. „Bark at the Moon“ (1984)

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Das längst vergriffene „Bark at the Moon“ war Ozzys allererste Live-Video-Veröffentlichung. Was angesichts seiner Energie bei diesem Auftritt in Salt Lake City sehr schade ist. Der Sänger, der eine überraschend blonde Perücke trägt, schneidet während des Titelsongs Grimassen wie ein Besessener. Er mimt während „Flying High Again“ das Rauchen von Gras. Und reckt am Ende von „Crazy Train“ triumphierend die Arme in die Luft.

Währenddessen wirbelt der neue Gitarrist Jake E. Lee herum. Stampft mit den Füßen. Und verstimmt seine Gitarre, während er in seinem Solo zu „Suicide Solution“ und Songs wie „Centre of Eternity“ und „Rock ‚n‘ Roll Rebel“ eine Million Noten pro Minute spielt. Und die ganze Zeit muss der arme Schlagzeuger Tommy Aldridge aus irgendeinem Grund auf einer etwa 15 Meter hohen Treppe sitzen. Das ist pure Rock-Bombastik und verdient Besseres als eine schlechte YouTube-Übertragung.

5. „Live & Loud“ (1993)

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1992, ein Jahr nach der Veröffentlichung des herausragenden Albums „No More Tears“, erhielt Ozzy einen Schock, als bei ihm fälschlicherweise Multiple Sklerose und Parkinson diagnostiziert wurden. Er beschloss, sich zurückzuziehen und mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Und startete daher eine letzte Live-Tournee: die „No More Tours“- Tour.

Das Doppel-Live-Album und das Video Live & Loud, beide in einer raffinierten Heavy-Metal-Lautsprechergrill-Verpackung, enthielten eine Zusammenstellung von Songs, die während der Tournee aufgenommen worden waren. Sngesichts der Bedeutung des Anlasses waren die Darbietungen besonders mitreißend. Die Albumversion von „I Don’t Want to Change the World“ brachte Ozzy seinen ersten Grammy ein. Und die Coverversion der Black-Sabbath-Piano-Ballade „Changes“ – die Osbournes Band nur einmal auf der Tournee, im Red Rocks in Denver, aufgenommen hatte – wurde zu einem unerwarteten Rock-Radio-Hit.

„Ihr wisst, dass dies mein letzter Auftritt ist, oder?“, fragt er das Publikum an einer Stelle. „Also lasst uns diese Nacht zu einer verdammt unvergesslichen Nacht machen, okay?„ Der Applaus ist tosend. Aber natürlich war er innerhalb weniger Jahre mit seiner ‚Retirement Sucks‘-Tour wieder unterwegs. ‚Wie kann ich mit sechsundvierzig Jahren in Rente gehen?‘, fragte er hypothetisch in seiner Autobiografie.

4. „Live EP“ (1980)

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Ozzys erste Solo-Live-Veröffentlichung enthält drei Titel, die während seiner ersten Tournee nach dem Ausstieg bei Sabbath im Gaumont Theatre in Southampton, England, aufgenommen wurden. Neben brillanten Interpretationen von „Mr. Crowley“ und „Suicide Solution“, unterstützt durch Randy Rhoads‘ pyrotechnische Soli und Lindsay Bridgwaters Orgelspiel, ist die EP vor allem aus einem Grund unverzichtbar. Sie enthält die einzige Live-Aufführung des Liebesliedes „You Said It All“. Die Band hatte den Song speziell für diese Veröffentlichung geschrieben, da ihr Label eine neue B-Seite wollte, und ihn beim Soundcheck aufgenommen. Aber sein kraftvoller Riff, der eingängige Refrain und das unvorhersehbare Solo machen ihn zu weit mehr als nur einem Wegwerf-Song. Er ist genauso gut wie jeder andere Song auf „Blizzard of Ozz“. Wenn nicht sogar ein bisschen besser als einige davon.

3. „The Ultimate Ozzy“ (1986)

Obwohl 1986 eine Picture-Disc-EP mit drei Songs unter dem Titel „The Ultimate Live Ozzy“ erschien, ist es die Heimvideo-Veröffentlichung „The Ultimate Ozzy“, die alle diese Songs enthält, die sich hier ihren Platz verdient hat. Aufgenommen auf dem Höhepunkt der Zusammenarbeit von Gitarrist Jake E. Lee mit Ozzy, enthält dieses Video 12 Live-Songs. Darunter eine atemberaubende Interpretation von „Killer of Giants“. Sowie drei Musikvideos. Lees Spiel ist durchweg erstklassig. Und die Chemie zwischen ihm und Ozzy ist unbestreitbar, wobei Ozzy Lee an einer Stelle mitten im Song an den Haaren zieht. Doch innerhalb eines Jahres nach der Veröffentlichung wurde Lee aus der Band entlassen. Angeblich, weil er unglücklich war, von seiner Familie getrennt zu sein. Er wurde durch Zakk Wylde ersetzt, was dieses Album zu einem wertvollen Dokument eines oft übersehenen Kapitels in Ozzy’s Karriere macht.

2. „Ozzy Live“ (2012)

Diese Compilation mit Live-Aufnahmen aus der Randy-Rhoads-Ära, die ursprünglich als Bonusmaterial auf der 2011er-Neuauflage von „Diary of a Madman“ veröffentlicht wurde, ist heute ein eigenständiges Album. Und erinnert perfekt daran, warum Rhoads in den frühen Achtzigern ein so wichtiger Teil von Ozzy war. Anders als auf „Tribute“ steht Rhoads‘ Gitarre hier im Mittelpunkt des Mixes. Sein Spiel klingt immer noch so, als würde es von den Saiten springen. Besonders während seines ausgedehnten Solos in „Suicide Solution“.

Die Aufnahme enthält auch einige von Ozzy’s besten Gesangsleistungen. Er klingt geradezu ausgelassen in „Crazy Train“ und „Steal Away (the Night)“.

1. „Tribute“ (1987)

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Ozzy hatte ursprünglich vor, diese Doppel-LP mit Live-Aufnahmen von der „Diary of a Madman“-Tour als Originalversion von „Speak of the Devil“ zu veröffentlichen. Aber nach Rhoads‘ tragischem Tod hielt er davon nichts mehr. Er entschied sich schließlich doch für die Veröffentlichung, als Rhoads‘ Mutter Delores Ozzy erzählte, dass sie mit Anfragen nach Live-Aufnahmen ihres Sohnes überschüttet worden war.

Tribute erschien zum fünften Jahrestag des Flugzeugabsturzes. Und ist das einzige Soloalbum von Ozzy, auf dem neben seinem Namen auch der Name Rhoads zu finden ist. Rhoads spielt durchweg großartig. Mit feurigen Soli in „Mr. Crowley“, „Crazy Train“ und einem atemberaubenden ausgedehnten Bogen in der Mitte von „Suicide Solution“. Die Interpretationen von „Iron Man“, „Children of the Grave“ und „Paranoid“ sind rau und frisch, da Rhoads angeblich kein Black-Sabbath-Fan war. Und sich entschlossen hatte, ihnen seinen eigenen Stempel aufzudrücken.

Das Album enthält auch einige der besten Gesangsleistungen von Ozzy, der nach seiner Entlassung bei Black Sabbath wie neu belebt klingt. Es ist der Sound eines Mannes, der wiedergeboren wurde. Und endlich den Gegenpart gefunden hat, auf den er sein ganzes Leben lang gewartet hat. Und es ist eines dieser seltenen Live-Alben, von denen man einfach nicht genug bekommen kann.