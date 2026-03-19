Exklusiv: So versöhnten sich Paul McCartney und John Lennon

Paul McCartney spricht über die Wiederannäherung an John Lennon – in einem neuen Clip aus seiner Folge der Audible-Reihe „Words + Music“ mit dem Titel „The Man on the Run“.

Das dreistündige Audio-Erlebnis ist heute, am 19. März, erschienen und enthält ausführliche Interviews zwischen McCartney und dem Oscar-prämierten Filmemacher Morgan Neville. McCartney steuerte außerdem einige neue musikalische Darbietungen zum Projekt bei.

In diesem exklusiven Clip reflektiert McCartney, wie er und Lennon ihre Beziehung in den Jahren nach dem turbulenten Beatles-Bruch wieder aufgebaut haben. Er erinnert sich daran, wie die beiden irgendwann an einen Punkt gelangten, an dem sie tatsächlich „miteinander reden“ konnten – anstatt sich nur durchs Telefon anzubrüllen. Lennon war gerade wieder Vater geworden, mit der Geburt seines Sohnes Sean, und so drehten sich ihre Gespräche oft ums häusliche Leben und den Alltag mit kleinen Kindern.

Brot backen als Brücke

McCartney erinnert sich sogar daran, Lennon einmal erzählt zu haben, dass er angefangen hatte, Brot zu backen – und ziemlich gut darin geworden sei. Lennon habe begeistert geantwortet: „Oh ja, ich backe auch Brot!“

„Was wir gemeinsam hatten, waren einfach ganz gewöhnliche, kleine alltägliche Dinge“, sagt McCartney. „Irgendwie war das friedlich. Es war schön, dass wir das teilten. Und wir stritten uns nicht mehr. Ich besuchte ihn, wir hatten ziemlich viel Kontakt, und genauso war es mit George und Ringo. Alles wurde viel angenehmer.“

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Dass sie ihre Freundschaft noch kitten konnten, sei, gibt McCartney kurz darauf zu, „der einzige Trost“ nach Lennons Ermordung im Jahr 1980 gewesen. „Ich dachte: ‚Gott sei Dank haben wir das wieder hingekriegt’“, sagt McCartney. „Ich weiß nicht, was ich gedacht hätte, wenn wir es nicht geschafft hätten und immer noch im Clinch gelegen hätten.“

Der Jahrestag von Lennons Tod

An dieser Stelle weist Neville McCartney darauf hin, dass sie ausgerechnet am Jahrestag von Lennons Tod miteinander sprechen. Fassungslos gibt McCartney zu, davon nichts gewusst zu haben, und sagt: „Der Typ, der es getan hat, ist immer noch in New York, sitzt im Gefängnis und treibt sich dort rum – das ergibt keinen Sinn. Die Welt ist ein ziemlich bizarrer Ort, wie wir alle wissen.“

„The Man on the Run“ baut auf Nevilles Dokumentarfilm über McCartney auf, der letzten Monat auf Prime Video erschienen ist. Das Projekt vereint Interviews, die über drei Jahre hinweg in Los Angeles, New York und London geführt wurden.