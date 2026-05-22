Paul McCartneys Interview in der „Late Show“ wird von einem riesigen Wurmloch unterbrochen

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Paul McCartney war Stephen Colberts letzter Gast in der „Late Show“ am Freitagabend. Der Rock-Gigant traf den Comedy-Legenden zu einem Gespräch, das von den ersten Beatles-Auftritten in Amerika bis zu den Ursprüngen von McCartneys kommendem Album „The Boys of Dungeon Lane“ reichte.

Nachdem ein missglückter Chicago-Hot-Dog dazu geführt hatte, dass Colberts ursprünglicher Gast – „der Papst“ – den Late-Night-Moderator versetzt hatte, sprang McCartney ein, der zufällig gerade „ein paar Besorgungen“ in Midtown Manhattan erledigte. Nach einer Erinnerung an seinen ersten Besuch im Ed Sullivan Theater – dem historischen US-Debüt der Beatles – sprach McCartney über den ersten Eindruck der Band von Amerika. „Amerika ist der Ort, von dem all die Musik kam, die wir liebten: Rock & Roll, Blues, das ganze Paket. Selbst wenn man zurückgeht zu Fred Astaire – die kommen alle aus Amerika“, sagte McCartney. „So haben wir das gesehen. Amerika war einfach das Land der Freiheit, die größte Demokratie.“

Nachdem der Musiker Colbert einen vielsagenden Blick zugeworfen hatte, teilte er ein paar amüsante Erinnerungen aus seiner Kindheit in Liverpool, sprach über seine Abneigung gegen Veränderungen und verriet, dass sein liebster Snack nach einer Show ein „Käse-Pickle-Sandwich“ sei.

Das Wurmloch erscheint

Dann, wenige Augenblicke und eine Werbepause später, übernahm ein lautes, grollendes Geräusch die Lautsprecher, McCartney wurde von der Bühne geführt, und Colbert machte sich auf, die „technische Störung“ zu untersuchen. Als der Late-Night-Moderator hinter die Kulissen vordrang, empfingen ihn ein riesiges grünes Wurmloch und Astrophysiker Neil deGrasse Tyson. Tyson erklärte gelassen, das Wurmloch sei durch die „zwei widersprüchlichen Realitäten“ entstanden – dass seine Show die beste im Late-Night-Fernsehen sei und gleichzeitig abgesetzt werde.

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Kurz darauf gesellte sich Jon Stewart zu Colbert, um ihn mit seiner Verdrängung zu konfrontieren, dass die „Late Show“ wirklich vorbei sei. Es folgte ein herzlicher Auftritt der Herren von Strike Force Five – darunter Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers und John Oliver. In einem Moment hatte Colbert die Erleuchtung: „Ich glaube, ich verstehe es jetzt. Es sieht aus wie das Ende, und ich wünschte, es wäre keins – aber das liegt nicht in meiner Hand. Alles, was wir entscheiden können, ist, was wir mit der Zeit tun, die uns gegeben ist.“

Leider tauchte das Wurmloch, bevor er McCartney zurück auf die Bühne holen konnte, um das Interview zu beenden, erneut auf – diesmal über dem gesamten Studio – und saugte Publikum, Möbel und Crew auf, kurz bevor Colbert zur nächsten Werbepause schnitt. Wenn Colbert schon geht, nimmt er das gesamte Late-Night-Fernsehen mit, Leute.