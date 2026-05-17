„SNL“: Kauderwelsch-Mechaniker Will Ferrell und Paul McCartney legen Autobesitzer rein

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Bei „Saturday Night Live“ spielten Host Will Ferrell und Musical Guest Paul McCartney ein Duo kauderwelschsprechender Mechaniker, die ein paar naive Autobesitzer nach Strich und Faden über den Tisch ziehen.

Ferrell erklärt den Besitzern (Mikey Day, Ashley Padilla) zunächst, dass die „Sprogbox“ ihres Rav4 hinüber sei und das „Camber erzeugt“. Dann holt er Mechaniker Santiago (Marcello Hernandez) dazu, der die Sache weiter ausführt – erst in sinnlosem Englisch, dann auf Spanisch.

„Entschuldigung, was war das?“, fragt Padilla.

Spanisch und Sexgeräusche

„Spanisch“, sagt Ferrell trocken und ergänzt, der „Sprunkbell“ sei „richtig baumstammig“. Er und Santiago demonstrieren das Ganze mit eindeutigen Geräuschen.

Ferrell empfiehlt dem Paar daraufhin, „alle Teile auszutauschen“ – rund ums Öl herum, das sei nämlich in Ordnung. Die Kosten, erklärt Hernandez, beliefen sich auf „nur etwa einundvierzigtausendsiebenhundertachttausendvierzigtausendzehnhundert“.

Als das Paar eine zweite Meinung einholen will, erklärt Chefmechaniker Nigel (McCartney): „Ihr Tipsywhipsy hängt ganz doodly-dangly, und der Spiggly-Wiggly ist crumpily geworden. Das ganze Auto ist im Eimer.“ Dann liefert er seine eigene Version der beunruhigenden Geräusche.

Zwei Zahlungsoptionen

„Außerdem“, sagt er, „sitzt das Lenkrad auf der falschen verdammten Seite.“

Es gebe zwei Zahlungsmodelle, erklären die Mechaniker: „alles Geld sofort“ – oder der Mann könne „mit dem Arsch bezahlen“.

Und genau das beschließen sie.

Costco statt Werkstatt

„Ist das okay für dich, Schatz?“, fragt er.

„Klar doch“, sagt sie. „Was auch immer du willst, Baby. Ich geh einfach zu Costco und schlender ein bisschen rum, schreib mir einfach, wenn du fertig bist.“

Die Mechaniker zerren ihren Mann daraufhin in einen Hinterraum.